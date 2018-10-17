Десподов: Не играхме толкова лошо (видео)

17 октомври 2018 | 00:25 - Обновена
Националът Кирил Десподов изрази съжаление след загубата от Норвегия с 0:1 в турнира Лига на нациите. Звездата на ЦСКА-София вярва, че той и останалите "лъвове" ще се вдигнат въпреки поражението.

"Лесно е да се говори след победа, тежко е да се говори след загуба. Изиграхме слабо първо полувреме и по-силно второ, но за жалост не успяхме да вкараме. Така се разви мачът. Натиснаха ни през първото полувреме, имаха корнери, поправихме тези неща на почивката и видяхте, че второто полувреме бе по-различно. Направихме всичко възможно, те са домакини и искаха да водят мача, успяха първите 25-30 минути. Не мисля, че сме играли толкова лошо. Нищо не е загубено, това си казахме. Да вдигнем главата, не може след една загуба да навеждаме главите. Всеки вярва на този до него, ние сме един голям колектив", каза Десподов.
Лига на нациите
4 кръг, вторник 16 октомври
Норвегия
1:0краен резулат
България
Стадион: Ullevaal
Съдия: John Beaton
1
2
5
6
19
14
18
23
10
7
11
11
9
21
23
3
5
15
8
12
10
19
4-3-3
3-5-1-1
Титуляри
Руне Йорщайн Руне Йорщайн1 Пламен Илиев23 Пламен Илиев
Омар Елабделауи Омар Елабделауи14 Божидар Чорбаджийски4 Божидар Чорбаджийски
Хаавард Нордтвайт Хаавард Нордтвайт6 Николай Бодуров5 Николай Бодуров
Sigurd Rosted Sigurd Rosted5 Васил Божиков15 Васил Божиков
Хайтам Алеесами Хайтам Алеесами2 Иван Бандаловски11 Иван Бандаловски
Стефан Йохансен Стефан Йохансен8 Тодор Неделев8 Тодор Неделев
Оле Кристиан Селнес Оле Кристиан Селнес18 Георги Костадинов7 Георги Костадинов
Маркус Хенриксен Маркус Хенриксен19 Симеон Славчев6 Симеон Славчев
Мохамед Елиунуси Мохамед Елиунуси11 Петър Занев3 Петър Занев
Джошуа Кинг Джошуа Кинг7 Кирил Десподов19 Кирил Десподов
Тарик Елионуси Тарик Елионуси10 Ивелин Попов10 Ивелин Попов
Резерви
Ивер Фосум Ивер Фосум23 Кристиян Малинов21 Кристиян Малинов
Божидар Краев12 Божидар Краев
Радослав Василев9 Радослав Василев
85' Кристиян Малинов  Кристиян Малиновжълт картон
83' Тодор Неделев  Тодор Неделевжълт картон
Стефан Йохансенизлиза Стефан Йохансен  78' Георги Костадинов  Георги Костадиновизлиза
Ивер Фосумвлиза Ивер Фосум  Божидар Краев  Божидар Краеввлиза
72' Николай Бодуров  Николай Бодуровжълт картон
58' Симеон Славчев  Симеон Славчевизлиза
Кристиян Малинов  Кристиян Малиноввлиза
49' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскиизлиза
Радослав Василев  Радослав Василеввлиза
45' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскижълт картон
35' Петър Занев  Петър Заневжълт картон
Мохамед Елиунусигол Мохамед Елиунуси  31'
Оле Кристиан Селнесжълт картон Оле Кристиан Селнес  21'
14' Иван Бандаловски  Иван Бандаловскижълт картон
1 Голове 0
6 Ъглови удари 1
23 Центрирания 13
2 Засади 2
1 Точни удари 2
23 Тъчове 22
7 Неточни удари 4
8 Удари от вратата 12
53 Притежание на топката % 47
1 Жълти картони 6
2 Блокирани удари 0
1 Смени 3
4 Контра атаки 2
16 Извършени фалове 16
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Норвегия Норвегия
4
3
0
1
4:1 (3)
9
2 България България
4
3
0
1
5:3 (2)
9
3 Кипър Кипър
4
1
1
2
4:6 (-2)
4
4 Словения Словения
4
0
1
3
3:6 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: ©Getty Images

Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1678

Добави коментар ›› Коментари (15)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Свинска работа
(Гост) 15
отговор
17 октомври 2018 | 09:51

Ами не си за национала, прасе. Пумата, ви лансира и плаща за да ви продаде на запад, ама сте селяни. Със 10 от Литекс, какъв национал. Рейтинг: 0 0

Истината
(Гост) 14
отговор
17 октомври 2018 | 09:43

Помака, колко плаща за да играят само дърводелци от Литекс в национала? Рейтинг: 0 0

човече
(Гост) 13
отговор
17 октомври 2018 | 08:47

ти нищо не игра. Рейтинг: 0 0

левски
(Гост) 12
отговор
17 октомври 2018 | 07:48

играхте право хорце едно на пред и две на зад Рейтинг: 0 0

ДЕСПУТЕВ МЪРШО
(Гост) 11
отговор
17 октомври 2018 | 05:25

. Рейтинг: 0 0

Българин
(Гост) 10
отговор
17 октомври 2018 | 04:25

Този е много слаб и няма място в националния.Но силните връзки на Ганчев и мениджъри принуждават Хубчев да го вика.Във всичките мачове Не показа нищо. Рейтинг: 0 0

И аз съм българин
(Гост)
17 октомври 2018 | 08:21

Стига вече с този Ганчев! Няма други, не виждаш ли? Не добри или слаби, никакви няма... Рейтинг: 0 0

ване
(Гост) 9
отговор
17 октомври 2018 | 02:23

недаваите акал кои е зле и кои е играл а даваите кураж на момчетата Рейтинг: 0 0

ttt
(Гост) 8
отговор
17 октомври 2018 | 01:34

Рейтинг: 0 0

ko
(Гост) 7
отговор
17 октомври 2018 | 01:31

За съжаление, медиите в България го правят име,това е футболист, който не може да носи отговорност, не може да бъде фигура в отбора и да решава мачове. Но той "ритнитопковеца " не е виновен. Състоянието на фубола в България е много ама много зле. Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

123
(Гост) 6
отговор
17 октомври 2018 | 01:26

Хайде при младежите. Да трупаш игрови минути. Тотално разпелян човек. Дано да не излезе срещу Франция и Англия,че тотално ще се накъка. Рейтинг: 0 0

колегата по долу
(Гост) 5
отговор
17 октомври 2018 | 01:18

Много си прав!!!! Рейтинг: 0 0

Сс
(Гост) 4
отговор
17 октомври 2018 | 01:18

К.рвичка неможеш си върза обувките Рейтинг: 0 0

Дидо
(Гост) 3
отговор
17 октомври 2018 | 01:17

Ха ха то по лошо няма накъде бе мишчице Рейтинг: 0 0

denev
(Гост) 2
отговор
17 октомври 2018 | 00:45

кире стига глупости Рейтинг: 0 0

1912
(Гост) 1
отговор
17 октомври 2018 | 00:41

Точно пък ти игра много лошо, а имаш потенциал. Рейтинг: 0 0

›› Видео

Норвегия - България 1:0
"Мила Родино" и българските фенове на "Улевал"
Огромен трибагреник на "Улевал" за битката с викингите
България и Норвегия се подготвят за мача в Осло
Българските фенове ентусиазирани преди мача с Норвегия
Осло в часовете преди Норвегия - България от Лига на нациите
Чуйте шегата на Петър Хубчев по адрес на норвежкия треньор

›› Отбори

АвстрияАвстрия АзербайджанАзербайджан АлбанияАлбания АнглияАнглия АндораАндора АрменияАрмения БеларусБеларус БелгияБелгия Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина БългарияБългария ГерманияГермания ГибралтарГибралтар ГрузияГрузия ГърцияГърция ДанияДания ЕстонияЕстония ИзраелИзраел ИрландияИрландия ИсландияИсландия ИспанияИспания ИталияИталия КазахстанКазахстан КипърКипър КосовоКосово ЛатвияЛатвия ЛитваЛитва ЛихтенщайнЛихтенщайн ЛюксембургЛюксембург МакедонияМакедония МалтаМалта МолдоваМолдова НорвегияНорвегия ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РумънияРумъния РусияРусия Сан МариноСан Марино Северна ИрландияСеверна Ирландия СловакияСловакия СловенияСловения СърбияСърбия ТурцияТурция УелсУелс УкрайнаУкрайна УнгарияУнгария Фарьорски островиФарьорски острови ФинландияФинландия ФранцияФранция ХоландияХоландия ХърватияХърватия Черна ГораЧерна Гора ЧехияЧехия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция ШотландияШотландия

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки