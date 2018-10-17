Костадинов: Бяхме смутени в началото (видео)

17 октомври 2018 | 00:23 - Обновена
Халфът на националния отбор Георги Костадинов смята, че тимът ни е започнал смутено срещу Норвегия и това се е оказало решаващо за поражението с 0:1. Полузащитникът е на мнение, че през втората част отборът е играл доста по-добре, но за съжаление не сме успели да стигнем до точката.

“Трябва да съжляваме, че не започнахме по най-добрия начин. Бяхме смутени и те се възползваха от това. Ние имахме респект към противника. Не знам защо се случва, но дано не стане тенденция това да започваме по-слабо. Изгубихме доста топки през първата част, но през вторто полувреме бяхме доста по-добре”, каза Костадинов.
Лига на нациите
4 кръг, вторник 16 октомври
Норвегия
1:0краен резулат
България
Стадион: Ullevaal
Съдия: John Beaton
1
2
5
6
19
14
18
23
10
7
11
11
9
21
23
3
5
15
8
12
10
19
4-3-3
3-5-1-1
Титуляри
Руне Йорщайн Руне Йорщайн1 Пламен Илиев23 Пламен Илиев
Омар Елабделауи Омар Елабделауи14 Божидар Чорбаджийски4 Божидар Чорбаджийски
Хаавард Нордтвайт Хаавард Нордтвайт6 Николай Бодуров5 Николай Бодуров
Sigurd Rosted Sigurd Rosted5 Васил Божиков15 Васил Божиков
Хайтам Алеесами Хайтам Алеесами2 Иван Бандаловски11 Иван Бандаловски
Стефан Йохансен Стефан Йохансен8 Тодор Неделев8 Тодор Неделев
Оле Кристиан Селнес Оле Кристиан Селнес18 Георги Костадинов7 Георги Костадинов
Маркус Хенриксен Маркус Хенриксен19 Симеон Славчев6 Симеон Славчев
Мохамед Елиунуси Мохамед Елиунуси11 Петър Занев3 Петър Занев
Джошуа Кинг Джошуа Кинг7 Кирил Десподов19 Кирил Десподов
Тарик Елионуси Тарик Елионуси10 Ивелин Попов10 Ивелин Попов
Резерви
Ивер Фосум Ивер Фосум23 Кристиян Малинов21 Кристиян Малинов
Божидар Краев12 Божидар Краев
Радослав Василев9 Радослав Василев
85' Кристиян Малинов  Кристиян Малиновжълт картон
83' Тодор Неделев  Тодор Неделевжълт картон
Стефан Йохансенизлиза Стефан Йохансен  78' Георги Костадинов  Георги Костадиновизлиза
Ивер Фосумвлиза Ивер Фосум  Божидар Краев  Божидар Краеввлиза
72' Николай Бодуров  Николай Бодуровжълт картон
58' Симеон Славчев  Симеон Славчевизлиза
Кристиян Малинов  Кристиян Малиноввлиза
49' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскиизлиза
Радослав Василев  Радослав Василеввлиза
45' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскижълт картон
35' Петър Занев  Петър Заневжълт картон
Мохамед Елиунусигол Мохамед Елиунуси  31'
Оле Кристиан Селнесжълт картон Оле Кристиан Селнес  21'
14' Иван Бандаловски  Иван Бандаловскижълт картон
1 Голове 0
6 Ъглови удари 1
23 Центрирания 13
2 Засади 2
1 Точни удари 2
23 Тъчове 22
7 Неточни удари 4
8 Удари от вратата 12
53 Притежание на топката % 47
1 Жълти картони 6
2 Блокирани удари 0
1 Смени 3
4 Контра атаки 2
16 Извършени фалове 16
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Норвегия Норвегия
4
3
0
1
4:1 (3)
9
2 България България
4
3
0
1
5:3 (2)
9
3 Кипър Кипър
4
1
1
2
4:6 (-2)
4
4 Словения Словения
4
0
1
3
3:6 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: ©Getty Images

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Добави коментар ›› Коментари (12)

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гк7
(Гост) 12
отговор
17 октомври 2018 | 11:15

костадинов, а ти колко си слаб! добре, че Хубчев те е осиновил. мишка такава. Рейтинг: 0 0

България
(Гост) 11
отговор
17 октомври 2018 | 10:59

E R E V 2 . C O M - Да направим България на три морета в чисто новия сървър на играта!Бъди от първите регистрирали се! Рейтинг: 0 0

bulgaria
(Гост) 10
отговор
17 октомври 2018 | 09:51

Гогаааа, ти беше най-слабия на терена! Рейтинг: 0 0

vilio
(Гост) 9
отговор
17 октомври 2018 | 09:05

z pak e nai golemiq nekadarnik....dori i za visha ne stava kak moje takova nedorazumenie da igrae Рейтинг: 0 0

левски
(Гост) 8
отговор
17 октомври 2018 | 07:44

и сега ЕБАТИ БЙКО няма да даде пари за нов национален стадион Рейтинг: 0 0

л
(Гост) 7
отговор
17 октомври 2018 | 07:08

ти не знаеше къде си Рейтинг: 0 0

Генчо Мездра
(Гост) 6
отговор
17 октомври 2018 | 03:47

Голям некадърник. И двамата заедно със Симеон Славчев нямат място в националния. Кристиан Малинов и Иван Горанов заслужават повече време на терена. Защо не се вика един Лъчо Балтанов например ? Или Дяков, Марселиньо ? Абе който и да е, ще е по-добре от тоя. Рейтинг: 0 0

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Ей пингвин
(Гост) 5
отговор
17 октомври 2018 | 01:36

Ако излезете срещу Франция как ще сте? Рейтинг: 0 0

123
(Гост) 4
отговор
17 октомври 2018 | 01:29

Бах та у наглия...гледа мача не от първия ред,а направо от игрището.Най-слабия от всички на терена...и предния мач беше така.Аман от връзкари и тарикати в националния отбор,дето са резерви в клубния отбор в Русия...а им даваме изява в националния...все едно сме с един по-малко на терена. Рейтинг: 0 0

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Seahorse
(Гост) 3
отговор
17 октомври 2018 | 01:21

Селски бег. Вън от НАЦ . Отбор Рейтинг: 0 0

ха
(Гост) 2
отговор
17 октомври 2018 | 01:05

Смутени в началото??? В НАЧАЛОТО?????? Ти беше смутен през целия мач бе мухъл!!!! Цял мач нищо не направи... ПОРЕДНИЯ ВРЪЗКАР Рейтинг: 0 0

Стамчо
(Гост) 1
отговор
17 октомври 2018 | 01:01

Ха ха притиснени бяхме като девойки пред поп Рейтинг: 0 0

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