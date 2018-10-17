Занев: Не сме Англия или Испания, че да бием във всеки мач (видео)

Бранителят на националния отбор Петър Занев бе разочарован от загубата с 0:1 от Норвегия. Защитникът е на мнение, че тимът ни не се е представил особено добре тази вечер, но все пак отбеляза, че нашият отбор не е на нивото на Испания или Англия, за да се очаква, че ще печелим всеки двубой.“Не се представихме по най-добрия начин. Знаехме, че Норвегия ще играе здрав физически футбол и не успяхме да се противопоставим. Не съумяхме да затоврим пространствата до нашата врата. Не се подсигурихме добре. Ние не сме Испания или Англия да побеждаваме във всеки двубой, така че сега много е важно да си направим правилните изводи. Има старши треньор, който ще ни направи анализ и ще ни каже къде грешим”, каза Занев.