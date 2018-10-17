Занев: Не сме Англия или Испания, че да бием във всеки мач (видео)

17 октомври 2018 | 00:04 - Обновена
Бранителят на националния отбор Петър Занев бе разочарован от загубата с 0:1 от Норвегия. Защитникът е на мнение, че тимът ни не се е представил особено добре тази вечер, но все пак отбеляза, че нашият отбор не е на нивото на Испания или Англия, за да се очаква, че ще печелим всеки двубой.

“Не се представихме по най-добрия начин. Знаехме, че Норвегия ще играе здрав физически футбол и не успяхме да се противопоставим. Не съумяхме да затоврим пространствата до нашата врата. Не се подсигурихме добре. Ние не сме Испания или Англия да побеждаваме във всеки двубой, така че сега много е важно да си направим правилните изводи. Има старши треньор, който ще ни направи анализ и ще ни каже къде грешим”, каза Занев.

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Лига на нациите
4 кръг, вторник 16 октомври
Норвегия
1:0краен резулат
България
Стадион: Ullevaal
Съдия: John Beaton
1
2
5
6
19
14
18
23
10
7
11
11
9
21
23
3
5
15
8
12
10
19
4-3-3
3-5-1-1
Титуляри
Руне Йорщайн Руне Йорщайн1 Пламен Илиев23 Пламен Илиев
Омар Елабделауи Омар Елабделауи14 Божидар Чорбаджийски4 Божидар Чорбаджийски
Хаавард Нордтвайт Хаавард Нордтвайт6 Николай Бодуров5 Николай Бодуров
Sigurd Rosted Sigurd Rosted5 Васил Божиков15 Васил Божиков
Хайтам Алеесами Хайтам Алеесами2 Иван Бандаловски11 Иван Бандаловски
Стефан Йохансен Стефан Йохансен8 Тодор Неделев8 Тодор Неделев
Оле Кристиан Селнес Оле Кристиан Селнес18 Георги Костадинов7 Георги Костадинов
Маркус Хенриксен Маркус Хенриксен19 Симеон Славчев6 Симеон Славчев
Мохамед Елиунуси Мохамед Елиунуси11 Петър Занев3 Петър Занев
Джошуа Кинг Джошуа Кинг7 Кирил Десподов19 Кирил Десподов
Тарик Елионуси Тарик Елионуси10 Ивелин Попов10 Ивелин Попов
Резерви
Ивер Фосум Ивер Фосум23 Кристиян Малинов21 Кристиян Малинов
Божидар Краев12 Божидар Краев
Радослав Василев9 Радослав Василев
85' Кристиян Малинов  Кристиян Малиновжълт картон
83' Тодор Неделев  Тодор Неделевжълт картон
Стефан Йохансенизлиза Стефан Йохансен  78' Георги Костадинов  Георги Костадиновизлиза
Ивер Фосумвлиза Ивер Фосум  Божидар Краев  Божидар Краеввлиза
72' Николай Бодуров  Николай Бодуровжълт картон
58' Симеон Славчев  Симеон Славчевизлиза
Кристиян Малинов  Кристиян Малиноввлиза
49' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскиизлиза
Радослав Василев  Радослав Василеввлиза
45' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскижълт картон
35' Петър Занев  Петър Заневжълт картон
Мохамед Елиунусигол Мохамед Елиунуси  31'
Оле Кристиан Селнесжълт картон Оле Кристиан Селнес  21'
14' Иван Бандаловски  Иван Бандаловскижълт картон
1 Голове 0
6 Ъглови удари 1
23 Центрирания 13
2 Засади 2
1 Точни удари 2
23 Тъчове 22
7 Неточни удари 4
8 Удари от вратата 12
53 Притежание на топката % 47
1 Жълти картони 6
2 Блокирани удари 0
1 Смени 3
4 Контра атаки 2
16 Извършени фалове 16
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Норвегия Норвегия
4
3
0
1
4:1 (3)
9
2 България България
4
3
0
1
5:3 (2)
9
3 Кипър Кипър
4
1
1
2
4:6 (-2)
4
4 Словения Словения
4
0
1
3
3:6 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: ©Getty Images

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Добави коментар ›› Коментари (8)

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(Гост) 8
отговор
17 октомври 2018 | 12:35

Въпреки всичко аз се гордея с националния без значение дали падаме или бием. Успех българи!!! Рейтинг: 0 0

стз
(Гост) 7
отговор
17 октомври 2018 | 09:08

Ти си пълен калъф Рейтинг: 0 0

тъпан
(Гост) 6
отговор
17 октомври 2018 | 08:25

Абе тъпак,незнаеше къде се намираш цял мач,махай се от националния жалък олигофрен. Рейтинг: 0 0

гаро
(Гост) 5
отговор
17 октомври 2018 | 04:19

вън от националния. ти си най трагичен Рейтинг: 0 0

Стамчо
(Гост) 4
отговор
17 октомври 2018 | 01:14

Марш мишка страх ви е физика нямали вървете играйте билярд му ха ха Рейтинг: 0 0

еми естествено
(Гост) 3
отговор
17 октомври 2018 | 00:13

не си англичанин БЪЛГАРИН СИ... И те победиха некви смешни скиорчета. НЕКАДЪРНИКО!!!!!! Рейтинг: 0 0

Георги
(Гост) 2
отговор
17 октомври 2018 | 00:13

Не той казва кои сме, ако е отишъл за загуба да отива да представлява себе си, не България Рейтинг: 0 0

Георги
(Гост) 1
отговор
17 октомври 2018 | 00:12

Твърда резерва от следващия мач. Вместо да признае грешка при гола, почва да се оправдава. След такова изказване си личи, че това не е играч, които има манталитет на победител и национал. И за резерва е много. Позор Рейтинг: 0 0

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Норвегия - България 1:0

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