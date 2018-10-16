Симеон Славчев: Единни като юмрук ще ударим пак

16 октомври 2018 | 23:59 - Обновена
Симеон Славчев: Единни като юмрук ще ударим пак
Полузащитникът на България Симеон Славчев коментира днешното поражение на националния ни отбор от Норвегия с 0:1. Славчев бе категоричен, че „лъвовете“ няма да наведат глави и ще отговорят още в следващия мач от турнира Лигата на нациите.

 „Няма да позволим тези 90 минути да заличат всички мачове досега. Никой не е навел глава. Всички в съблекалнята сме задружни и ще се върнем по-силни от всякога. Нашият отбор има голям потенциал. Няма да позволя да се говори негативно за отбора. Ние не сме машини, хора сме. Единни като юмрук ще ударим пак“, коментира Славчев.
Лига на нациите
4 кръг, вторник 16 октомври
Норвегия
1:0краен резулат
България
Стадион: Ullevaal
Съдия: John Beaton
1
2
5
6
19
14
18
23
10
7
11
11
9
21
23
3
5
15
8
12
10
19
4-3-3
3-5-1-1
Титуляри
Руне Йорщайн Руне Йорщайн1 Пламен Илиев23 Пламен Илиев
Омар Елабделауи Омар Елабделауи14 Божидар Чорбаджийски4 Божидар Чорбаджийски
Хаавард Нордтвайт Хаавард Нордтвайт6 Николай Бодуров5 Николай Бодуров
Sigurd Rosted Sigurd Rosted5 Васил Божиков15 Васил Божиков
Хайтам Алеесами Хайтам Алеесами2 Иван Бандаловски11 Иван Бандаловски
Стефан Йохансен Стефан Йохансен8 Тодор Неделев8 Тодор Неделев
Оле Кристиан Селнес Оле Кристиан Селнес18 Георги Костадинов7 Георги Костадинов
Маркус Хенриксен Маркус Хенриксен19 Симеон Славчев6 Симеон Славчев
Мохамед Елиунуси Мохамед Елиунуси11 Петър Занев3 Петър Занев
Джошуа Кинг Джошуа Кинг7 Кирил Десподов19 Кирил Десподов
Тарик Елионуси Тарик Елионуси10 Ивелин Попов10 Ивелин Попов
Резерви
Ивер Фосум Ивер Фосум23 Кристиян Малинов21 Кристиян Малинов
Божидар Краев12 Божидар Краев
Радослав Василев9 Радослав Василев
85' Кристиян Малинов  Кристиян Малиновжълт картон
83' Тодор Неделев  Тодор Неделевжълт картон
Стефан Йохансенизлиза Стефан Йохансен  78' Георги Костадинов  Георги Костадиновизлиза
Ивер Фосумвлиза Ивер Фосум  Божидар Краев  Божидар Краеввлиза
72' Николай Бодуров  Николай Бодуровжълт картон
58' Симеон Славчев  Симеон Славчевизлиза
Кристиян Малинов  Кристиян Малиноввлиза
49' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскиизлиза
Радослав Василев  Радослав Василеввлиза
45' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскижълт картон
35' Петър Занев  Петър Заневжълт картон
Мохамед Елиунусигол Мохамед Елиунуси  31'
Оле Кристиан Селнесжълт картон Оле Кристиан Селнес  21'
14' Иван Бандаловски  Иван Бандаловскижълт картон
1 Голове 0
6 Ъглови удари 1
23 Центрирания 13
2 Засади 2
1 Точни удари 2
23 Тъчове 22
7 Неточни удари 4
8 Удари от вратата 12
53 Притежание на топката % 47
1 Жълти картони 6
2 Блокирани удари 0
1 Смени 3
4 Контра атаки 2
16 Извършени фалове 16
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Норвегия Норвегия
4
3
0
1
4:1 (3)
9
2 България България
4
3
0
1
5:3 (2)
9
3 Кипър Кипър
4
1
1
2
4:6 (-2)
4
4 Словения Словения
4
0
1
3
3:6 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: ©Getty Images

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Добави коментар ›› Коментари (8)

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тои
(Гост) 8
отговор
17 октомври 2018 | 01:03

какво.семейство бе некадърник?какъв юмрук?не си там да се жениш бе куц кон!още не са ти задали въпрос и ти за семейство говориш!!!за кое семейство?това на гришата ли?неговите некадърници?и за тоя схемаджия хубчев?нещастници!топка не можете да спрете,подминават ви като че сте спрели!ти специално си толкова некадърен футболист,Че не ми се коментира!костадинов,десподов,чорбаджийски,занев,божиков,бодуров,бандаловски и на "бат Ицо момчето краев,попов,малинов-браво гриша!!! доволен ли си?схемаджий шибани.Ама нали на хубси цялата му рода работи в правилните ловешки фирми?нали си е от региона.Отвращавате хората.и на журналистите им казвате да пишат "правилно".мислите ,че не се знае ли.срам Рейтинг: 0 0

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Българин
(Гост) 7
отговор
17 октомври 2018 | 00:51

Браво Мони ! Това е правилното мислене. Но има критикуващи, които топката ги е удряла по главата, и това им се е отразило видимо. Но нищо Вие сте големи и побеждавате и за тях, ама те горките нали трябва все да критикуват и ........нямам думи. Рейтинг: 0 0

ДО
(Гост) 6
отговор
17 октомври 2018 | 00:31

ЩЕ УДАРИМ ПОМАК МИКРЕ,НЕКАДЪРНИЦИ. МАХАЙТЕ ХУБЧЕВ ДОКАТО Е ВРЕМЕ. ДВЕ ДУМИ НА КРЪСТ НЕ МОЖЕ ДА КАЖЕ. ОСТАВКА ОЛИГОФРЕН. Рейтинг: 0 0

перуката
(Гост) 5
отговор
17 октомври 2018 | 00:13

и тоя цикъл замина,дано стигнем до следващия,ако до тогава микренското копеле не го е закрил националния Рейтинг: 0 0

хаха
(Гост) 4
отговор
17 октомври 2018 | 00:12

какво ще удариш бееее некадърник. аман от връзкарчета тая държава. Рейтинг: 0 0

трагедия
(Гост) 3
отговор
17 октомври 2018 | 00:10

А тоя колко е куц. Рейтинг: 0 0

FEN
(Гост) 2
отговор
17 октомври 2018 | 00:09

ти можещ да ударищ само по масата след мач Рейтинг: 0 0

Анонимен
(Гост) 1
отговор
17 октомври 2018 | 00:07

Това момче яко е дръпнало ръчната... Рейтинг: 0 0

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