Симеон Славчев: Единни като юмрук ще ударим пак

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна Гора
|Група 3
|Фариорски Острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна Гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фариорски Острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна Гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фариорски Острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фариорски Острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна Гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|15.1121:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|15.1121:45
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|15.1121:45
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна Гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фариорски Острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна Гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фариорски Острови
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Симеон Славчев: Единни като юмрук ще ударим пак16 октомври 2018 | 23:59 - Обновена
|Титуляри
|Руне Йорщайн
|1
|23
|Пламен Илиев
|Омар Елабделауи
|14
|4
|Божидар Чорбаджийски
|Хаавард Нордтвайт
|6
|5
|Николай Бодуров
|Sigurd Rosted
|5
|15
|Васил Божиков
|Хайтам Алеесами
|2
|11
|Иван Бандаловски
|Стефан Йохансен
|8
|8
|Тодор Неделев
|Оле Кристиан Селнес
|18
|7
|Георги Костадинов
|Маркус Хенриксен
|19
|6
|Симеон Славчев
|Мохамед Елиунуси
|11
|3
|Петър Занев
|Джошуа Кинг
|7
|19
|Кирил Десподов
|Тарик Елионуси
|10
|10
|Ивелин Попов
|Резерви
|Ивер Фосум
|23
|21
|Кристиян Малинов
|12
|Божидар Краев
|9
|Радослав Василев
|85'
|Кристиян Малиновжълт картон
|83'
|Тодор Неделевжълт картон
|Стефан Йохансенизлиза
|78'
|Георги Костадиновизлиза
|Ивер Фосумвлиза
|Божидар Краеввлиза
|72'
|Николай Бодуровжълт картон
|58'
|Симеон Славчевизлиза
|Кристиян Малиноввлиза
|49'
|Божидар Чорбаджийскиизлиза
|Радослав Василеввлиза
|45'
|Божидар Чорбаджийскижълт картон
|35'
|Петър Заневжълт картон
|Мохамед Елиунусигол
|31'
|Оле Кристиан Селнесжълт картон
|21'
|14'
|Иван Бандаловскижълт картон
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 1777
(Гост) 8
отговор
какво.семейство бе некадърник?какъв юмрук?не си там да се жениш бе куц кон!още не са ти задали въпрос и ти за семейство говориш!!!за кое семейство?това на гришата ли?неговите некадърници?и за тоя схемаджия хубчев?нещастници!топка не можете да спрете,подминават ви като че сте спрели!ти специално си толкова некадърен футболист,Че не ми се коментира!костадинов,десподов,чорбаджийски,занев,божиков,бодуров,бандаловски и на "бат Ицо момчето краев,попов,малинов-браво гриша!!! доволен ли си?схемаджий шибани.Ама нали на хубси цялата му рода работи в правилните ловешки фирми?нали си е от региона.Отвращавате хората.и на журналистите им казвате да пишат "правилно".мислите ,че не се знае ли.срам Рейтинг: 0 0
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(Гост) 7
отговор
Браво Мони ! Това е правилното мислене. Но има критикуващи, които топката ги е удряла по главата, и това им се е отразило видимо. Но нищо Вие сте големи и побеждавате и за тях, ама те горките нали трябва все да критикуват и ........нямам думи. Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
ЩЕ УДАРИМ ПОМАК МИКРЕ,НЕКАДЪРНИЦИ. МАХАЙТЕ ХУБЧЕВ ДОКАТО Е ВРЕМЕ. ДВЕ ДУМИ НА КРЪСТ НЕ МОЖЕ ДА КАЖЕ. ОСТАВКА ОЛИГОФРЕН. Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
и тоя цикъл замина,дано стигнем до следващия,ако до тогава микренското копеле не го е закрил националния Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
какво ще удариш бееее некадърник. аман от връзкарчета тая държава. Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
А тоя колко е куц. Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
ти можещ да ударищ само по масата след мач Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
Това момче яко е дръпнало ръчната... Рейтинг: 0 0