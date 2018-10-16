Хубчев: Загубихме заслужено

16 октомври 2018 | 23:53 - Обновена
Хубчев: Загубихме заслужено
Селекционерът на националния ни отбор Петър Хубчев не бе доволен от загубата на тима ни с 0:1 от Норвегия. Специалистът е на мнение, че поражението е заслужено, като най-вече сме били надиграни във физическо отношение.

“Заслужено загубихме. Не сме направили всичко както трябва, щом са ни победили. Не искам да коментираме в детайли, но бяхме надиграни физически, умората беше голяма. Няма как да няма картони в такъв мач с много единоборства. Ние трябва сами да си помогнем в последните два мача”, бе лаконичен Хубчев.

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Лига на нациите
4 кръг, вторник 16 октомври
Норвегия
1:0краен резулат
България
Стадион: Ullevaal
Съдия: John Beaton
1
2
5
6
19
14
18
23
10
7
11
11
9
21
23
3
5
15
8
12
10
19
4-3-3
3-5-1-1
Титуляри
Руне Йорщайн Руне Йорщайн1 Пламен Илиев23 Пламен Илиев
Омар Елабделауи Омар Елабделауи14 Божидар Чорбаджийски4 Божидар Чорбаджийски
Хаавард Нордтвайт Хаавард Нордтвайт6 Николай Бодуров5 Николай Бодуров
Sigurd Rosted Sigurd Rosted5 Васил Божиков15 Васил Божиков
Хайтам Алеесами Хайтам Алеесами2 Иван Бандаловски11 Иван Бандаловски
Стефан Йохансен Стефан Йохансен8 Тодор Неделев8 Тодор Неделев
Оле Кристиан Селнес Оле Кристиан Селнес18 Георги Костадинов7 Георги Костадинов
Маркус Хенриксен Маркус Хенриксен19 Симеон Славчев6 Симеон Славчев
Мохамед Елиунуси Мохамед Елиунуси11 Петър Занев3 Петър Занев
Джошуа Кинг Джошуа Кинг7 Кирил Десподов19 Кирил Десподов
Тарик Елионуси Тарик Елионуси10 Ивелин Попов10 Ивелин Попов
Резерви
Ивер Фосум Ивер Фосум23 Кристиян Малинов21 Кристиян Малинов
Божидар Краев12 Божидар Краев
Радослав Василев9 Радослав Василев
85' Кристиян Малинов  Кристиян Малиновжълт картон
83' Тодор Неделев  Тодор Неделевжълт картон
Стефан Йохансенизлиза Стефан Йохансен  78' Георги Костадинов  Георги Костадиновизлиза
Ивер Фосумвлиза Ивер Фосум  Божидар Краев  Божидар Краеввлиза
72' Николай Бодуров  Николай Бодуровжълт картон
58' Симеон Славчев  Симеон Славчевизлиза
Кристиян Малинов  Кристиян Малиноввлиза
49' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскиизлиза
Радослав Василев  Радослав Василеввлиза
45' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскижълт картон
35' Петър Занев  Петър Заневжълт картон
Мохамед Елиунусигол Мохамед Елиунуси  31'
Оле Кристиан Селнесжълт картон Оле Кристиан Селнес  21'
14' Иван Бандаловски  Иван Бандаловскижълт картон
1 Голове 0
6 Ъглови удари 1
23 Центрирания 13
2 Засади 2
1 Точни удари 2
23 Тъчове 22
7 Неточни удари 4
8 Удари от вратата 12
53 Притежание на топката % 47
1 Жълти картони 6
2 Блокирани удари 0
1 Смени 3
4 Контра атаки 2
16 Извършени фалове 16
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Норвегия Норвегия
4
3
0
1
4:1 (3)
9
2 България България
4
3
0
1
5:3 (2)
9
3 Кипър Кипър
4
1
1
2
4:6 (-2)
4
4 Словения Словения
4
0
1
3
3:6 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: ©Getty Images

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Добави коментар ›› Коментари (20)

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Михтарски
(Гост) 20
отговор
17 октомври 2018 | 01:05

7 защитника и 3 дефанзивни халфа това го видях в с.Джулюница с Павликени и....в норвегия българия Рейтинг: 0 0

ХУБЧЕВ
(Гост) 19
отговор
17 октомври 2018 | 01:03

МОХАМЕД НИ ВКАРА...ПЪК ТОЙ Е ОТ МАРОКО ЩЕ СИЗИРАМ ФИФА НЕРЕДОВЕН ИГРАЧ Рейтинг: 0 0

Emil
(Гост) 18
отговор
17 октомври 2018 | 00:58

Тотално обърка състава....Правило номер едно във футбола глси....Когато печелиш не прави промени....Бях виждал националния ни отбор да играе с 3ма защитници,с 4 ,дори един път играхме с двама....ама с 5ма вече е прекалено Рейтинг: 0 0

Лора
(Гост) 17
отговор
17 октомври 2018 | 00:53

Тренера и 85% от състава вън Ще паднем и в кипър Рейтинг: 0 0

ПОМОЩ
(Гост) 16
отговор
17 октомври 2018 | 00:51

ОГЛЕДАЙТЕ СЕ КАКВИ КОМЕНТАРИ СТЕ НАСЪБРАЛИ! ТА, ВИЕ СТЕ СМЕШНИ! МОЖЕТЕ ДА ДОПРИНЕСЕТЕ С НЕЩО ЕДИНСТВЕНО КАТО МЪЛЧИТЕ, ИНАК ГОЛЯМ СРАМ! Рейтинг: 0 0

Ceco
(Гост) 15
отговор
17 октомври 2018 | 00:31

Mnogo tap I nadmenen bee basi pirata Рейтинг: 0 0

Бъларин
(Гост) 14
отговор
17 октомври 2018 | 00:20

Длъжни сме българите да подкрепим Хубси и националите, защото вече имаме отбор. Тези наши журналистчета ни мачкат повече от съдията на мача, който ни направи на мармалад и ни влияеше цял мач психически. Е не се получи, но и на Испания у дома не се получи, но без драми.Напред лъвчета и успеха да е с нас. Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

даа
(Гост) 13
отговор
17 октомври 2018 | 00:17

големите тренери ще кажат, моя грешка, аз съм виновен, не трябваше да ги наредя първото полувреме всички пред вратата...вместо това надменно поведение...защо ли пак сме решили да ги гледам...па чак и коментарите им...идиоти Рейтинг: 0 0

Контра Козмин
(Гост)
17 октомври 2018 | 00:41

Ако не ги беше наредил пред вратата първото, щяха да ни вкарат 5 гола, затова Рейтинг: 0 0

karo
(Гост) 12
отговор
17 октомври 2018 | 00:15

Този както продаде Берое за мачовете за купата, така продаде и националния. В съблекалните на Берое мотивирал играчите с думите аз съм 4-ти в света. Трябва да се забрани на подуенец да води националния, както и БФС Рейтинг: 0 0

Лайновоз
(Гост) 11
отговор
17 октомври 2018 | 00:11

Много нагло селско копеле Рейтинг: 0 0

Бахура
(Гост) 10
отговор
17 октомври 2018 | 00:11

Бордюров, къде си боклук? Защо не се изказваш за джаскане, дебил Рейтинг: 0 0

q12q23
(Гост)
17 октомври 2018 | 00:15

Joshua King ти ли си??? Рейтинг: 0 0

до асд
(Гост) 9
отговор
17 октомври 2018 | 00:10

и какво да говори? Та това даже не беше въпрос? Много слаби журналисти имаме Рейтинг: 0 0

бордюра джаска
(Гост) 8
отговор
17 октомври 2018 | 00:08

браво на ганчо ддс-то чрез гложенския охлюв,успя да съсипе и малкото останал национален отбор Рейтинг: 0 0

Бургазлия
(Гост) 7
отговор
17 октомври 2018 | 00:07

Много мразят неудобно въпроси.Момчето от БНТ е толкова възпитан и им изтърпя селското нахално поведение. Наглост вместо тъга от загубата. Рейтинг: 0 0

л
(Гост) 6
отговор
17 октомври 2018 | 00:06

нямаме футболисти Рейтинг: 0 0

1223
(Гост)
17 октомври 2018 | 00:12

Сега пък нямаме футболисти! Като бихме три мача имахме, сега нямаме? Норвегия са малко по подредени, тука ги ударихме с малко късмет там паднахме, нищо фатално не се е случило! Рейтинг: 0 0

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Норвегия - България 1:0

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