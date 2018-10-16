Хубчев: Загубихме заслужено

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна Гора
|Група 3
|Фариорски Острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна Гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фариорски Острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна Гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фариорски Острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фариорски Острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна Гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|15.1121:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|15.1121:45
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|15.1121:45
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна Гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фариорски Острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна Гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фариорски Острови
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Хубчев: Загубихме заслужено16 октомври 2018 | 23:53 - Обновена
|Титуляри
|Руне Йорщайн
|1
|23
|Пламен Илиев
|Омар Елабделауи
|14
|4
|Божидар Чорбаджийски
|Хаавард Нордтвайт
|6
|5
|Николай Бодуров
|Sigurd Rosted
|5
|15
|Васил Божиков
|Хайтам Алеесами
|2
|11
|Иван Бандаловски
|Стефан Йохансен
|8
|8
|Тодор Неделев
|Оле Кристиан Селнес
|18
|7
|Георги Костадинов
|Маркус Хенриксен
|19
|6
|Симеон Славчев
|Мохамед Елиунуси
|11
|3
|Петър Занев
|Джошуа Кинг
|7
|19
|Кирил Десподов
|Тарик Елионуси
|10
|10
|Ивелин Попов
|Резерви
|Ивер Фосум
|23
|21
|Кристиян Малинов
|12
|Божидар Краев
|9
|Радослав Василев
|85'
|Кристиян Малиновжълт картон
|83'
|Тодор Неделевжълт картон
|Стефан Йохансенизлиза
|78'
|Георги Костадиновизлиза
|Ивер Фосумвлиза
|Божидар Краеввлиза
|72'
|Николай Бодуровжълт картон
|58'
|Симеон Славчевизлиза
|Кристиян Малиноввлиза
|49'
|Божидар Чорбаджийскиизлиза
|Радослав Василеввлиза
|45'
|Божидар Чорбаджийскижълт картон
|35'
|Петър Заневжълт картон
|Мохамед Елиунусигол
|31'
|Оле Кристиан Селнесжълт картон
|21'
|14'
|Иван Бандаловскижълт картон
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 4226
(Гост) 20
отговор
7 защитника и 3 дефанзивни халфа това го видях в с.Джулюница с Павликени и....в норвегия българия Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
отговор
МОХАМЕД НИ ВКАРА...ПЪК ТОЙ Е ОТ МАРОКО ЩЕ СИЗИРАМ ФИФА НЕРЕДОВЕН ИГРАЧ Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
отговор
Тотално обърка състава....Правило номер едно във футбола глси....Когато печелиш не прави промени....Бях виждал националния ни отбор да играе с 3ма защитници,с 4 ,дори един път играхме с двама....ама с 5ма вече е прекалено Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
отговор
Тренера и 85% от състава вън Ще паднем и в кипър Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
отговор
ОГЛЕДАЙТЕ СЕ КАКВИ КОМЕНТАРИ СТЕ НАСЪБРАЛИ! ТА, ВИЕ СТЕ СМЕШНИ! МОЖЕТЕ ДА ДОПРИНЕСЕТЕ С НЕЩО ЕДИНСТВЕНО КАТО МЪЛЧИТЕ, ИНАК ГОЛЯМ СРАМ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
Mnogo tap I nadmenen bee basi pirata Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
Длъжни сме българите да подкрепим Хубси и националите, защото вече имаме отбор. Тези наши журналистчета ни мачкат повече от съдията на мача, който ни направи на мармалад и ни влияеше цял мач психически. Е не се получи, но и на Испания у дома не се получи, но без драми.Напред лъвчета и успеха да е с нас. Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 13
отговор
големите тренери ще кажат, моя грешка, аз съм виновен, не трябваше да ги наредя първото полувреме всички пред вратата...вместо това надменно поведение...защо ли пак сме решили да ги гледам...па чак и коментарите им...идиоти Рейтинг: 0 0
(Гост)
Ако не ги беше наредил пред вратата първото, щяха да ни вкарат 5 гола, затова Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
Този както продаде Берое за мачовете за купата, така продаде и националния. В съблекалните на Берое мотивирал играчите с думите аз съм 4-ти в света. Трябва да се забрани на подуенец да води националния, както и БФС Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Много нагло селско копеле Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
Бордюров, къде си боклук? Защо не се изказваш за джаскане, дебил Рейтинг: 0 0
(Гост)
Joshua King ти ли си??? Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
и какво да говори? Та това даже не беше въпрос? Много слаби журналисти имаме Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
браво на ганчо ддс-то чрез гложенския охлюв,успя да съсипе и малкото останал национален отбор Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
Много мразят неудобно въпроси.Момчето от БНТ е толкова възпитан и им изтърпя селското нахално поведение. Наглост вместо тъга от загубата. Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
нямаме футболисти Рейтинг: 0 0
(Гост)
Сега пък нямаме футболисти! Като бихме три мача имахме, сега нямаме? Норвегия са малко по подредени, тука ги ударихме с малко късмет там паднахме, нищо фатално не се е случило! Рейтинг: 0 0