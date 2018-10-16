Хубчев: Загубихме заслужено

Селекционерът на националния ни отбор Петър Хубчев не бе доволен от загубата на тима ни с 0:1 от Норвегия. Специалистът е на мнение, че поражението е заслужено, като най-вече сме били надиграни във физическо отношение.“Заслужено загубихме. Не сме направили всичко както трябва, щом са ни победили. Не искам да коментираме в детайли, но бяхме надиграни физически, умората беше голяма. Няма как да няма картони в такъв мач с много единоборства. Ние трябва сами да си помогнем в последните два мача”, бе лаконичен Хубчев.