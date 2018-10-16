Героят за Норвегия: Битката за първото място ще бъде между нас и България

16 октомври 2018 | 23:53 - Обновена
Героят за Норвегия: Битката за първото място ще бъде между нас и България
Нападателят на Норвегия Мохамед Елиунуси коментира днешния успех на тима си срещу България в среща от турнира Лигата на нациите. Елионуси се превърна в герой за своя отбор, след като реализира единственото попадение в срещата в 31-ата минута. С това поражение Норвегия изравни България на първото място с групата, но е водач с по-добра голова разлика.

 „Изиграхме добър мач, за да стигнем до този успех. Имахме няколко добри възможности за гол. България нямаше толкова положения, защото играхме компактно в защита. Първото място за нас е много важно. Същото важи и за България. Всичко ще се реши в следващите два мача. Всичко може да се реши и по голова разлика. Битката за първото място ще бъде между нас и България. Надявам се да си заслужим успеха в групата“, коментира Елиунуси.

 

Лига на нациите
4 кръг, вторник 16 октомври
Норвегия
1:0краен резулат
България
Стадион: Ullevaal
Съдия: John Beaton
1
2
5
6
19
14
18
23
10
7
11
11
9
21
23
3
5
15
8
12
10
19
4-3-3
3-5-1-1
Титуляри
Руне Йорщайн Руне Йорщайн1 Пламен Илиев23 Пламен Илиев
Омар Елабделауи Омар Елабделауи14 Божидар Чорбаджийски4 Божидар Чорбаджийски
Хаавард Нордтвайт Хаавард Нордтвайт6 Николай Бодуров5 Николай Бодуров
Sigurd Rosted Sigurd Rosted5 Васил Божиков15 Васил Божиков
Хайтам Алеесами Хайтам Алеесами2 Иван Бандаловски11 Иван Бандаловски
Стефан Йохансен Стефан Йохансен8 Тодор Неделев8 Тодор Неделев
Оле Кристиан Селнес Оле Кристиан Селнес18 Георги Костадинов7 Георги Костадинов
Маркус Хенриксен Маркус Хенриксен19 Симеон Славчев6 Симеон Славчев
Мохамед Елиунуси Мохамед Елиунуси11 Петър Занев3 Петър Занев
Джошуа Кинг Джошуа Кинг7 Кирил Десподов19 Кирил Десподов
Тарик Елионуси Тарик Елионуси10 Ивелин Попов10 Ивелин Попов
Резерви
Ивер Фосум Ивер Фосум23 Кристиян Малинов21 Кристиян Малинов
Божидар Краев12 Божидар Краев
Радослав Василев9 Радослав Василев
85' Кристиян Малинов  Кристиян Малиновжълт картон
83' Тодор Неделев  Тодор Неделевжълт картон
Стефан Йохансенизлиза Стефан Йохансен  78' Георги Костадинов  Георги Костадиновизлиза
Ивер Фосумвлиза Ивер Фосум  Божидар Краев  Божидар Краеввлиза
72' Николай Бодуров  Николай Бодуровжълт картон
58' Симеон Славчев  Симеон Славчевизлиза
Кристиян Малинов  Кристиян Малиноввлиза
49' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскиизлиза
Радослав Василев  Радослав Василеввлиза
45' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскижълт картон
35' Петър Занев  Петър Заневжълт картон
Мохамед Елиунусигол Мохамед Елиунуси  31'
Оле Кристиан Селнесжълт картон Оле Кристиан Селнес  21'
14' Иван Бандаловски  Иван Бандаловскижълт картон
1 Голове 0
6 Ъглови удари 1
23 Центрирания 13
2 Засади 2
1 Точни удари 2
23 Тъчове 22
7 Неточни удари 4
8 Удари от вратата 12
53 Притежание на топката % 47
1 Жълти картони 6
2 Блокирани удари 0
1 Смени 3
4 Контра атаки 2
16 Извършени фалове 16
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Норвегия Норвегия
4
3
0
1
4:1 (3)
9
2 България България
4
3
0
1
5:3 (2)
9
3 Кипър Кипър
4
1
1
2
4:6 (-2)
4
4 Словения Словения
4
0
1
3
3:6 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: ©Getty Images

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Добави коментар ›› Коментари (5)

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...
(Гост) 5
отговор
17 октомври 2018 | 12:14

много са горделиви норвежците бе.специално този не е и просто изказва надеждите си,но треньора и другите футболисти.леле какви горделиви идиоти,верно са по добри от нас като класа,но да го докажат на терена,защо трябва да ни нападат психологически... Рейтинг: 0 0

Торстейн
(Гост) 4
отговор
17 октомври 2018 | 06:41

Споко, с Кипър един Х като треснете и като си вземем и двата мача и сте аут. Ако ли не извън групатс сте аут! От това по-сигурно няма! ; Рейтинг: 0 0

;D
(Гост) 3
отговор
17 октомври 2018 | 01:40

Браво Мохамед! Истински викинг!!! Чистокръвен норвежец!!! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 2
отговор
17 октомври 2018 | 00:18

Типичен марокански викинг Рейтинг: 0 0

44
(Гост) 1
отговор
17 октомври 2018 | 00:01

Da ti ewa maikata!!!! Рейтинг: 0 0

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