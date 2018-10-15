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Бодуров: Срещу Норвегия ще бъде джаскане, това е финал! (видео)

15 октомври 2018 | 10:02 - Обновена
Защитникът на националния отбор на България - Николай Бодуров, определи предстоящия сблъсък срещу Норвегия като финал. България гостува утре на Норвегия, от 21:45 часа.

“За нас този мач е като финал. Норвегия е много здрав физически отбор и затова трябва да им отговорим подобаващо. Този мач ще бъде джаскане. Всяка една победа ни носи самочувствие. Изненадам съм, че Словения загуби от Норвегия, тъй ако смятам, че словенците са добър отбор. Имахме един ден за подготовка. Надявам се да постигнам 4 от 4. Няма да сме спокойни докато не победим Норвегия.

България - Кипър 2:1@@@

Трябва да им отговорим на битката. Не отиваме за хикс и да бавим играта, а за победа. Ще видим какво ще покажем. Мачът ще е тежък, тъй като те ще искат победата още по-силно. Норвегия играе директен футбол с дълги топки. Не знам Словения защо губи всички мачове. Спорно е кой е по-добър от Норвегия и Словения, след нас, естествено”, заяви Бодуров.

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Добави коментар ›› Коментари (13)

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България
(Гост) 13
отговор
15 октомври 2018 | 11:06

E R E V 2 . C O M - Да направим България на три морета в чисто новия сървър на играта!Бъди от първите регистрирали се! Рейтинг: 0 0

ОТЕЦ БУНАКОВ
(Гост) 12
отговор
15 октомври 2018 | 10:33

СОКЕРЕСИ И СОМАНГЕСИ ОТ ГНУСНИ ЦИГАНИ ОТ НАЙ ГНУСНАТА ЦИГАНСКА СГАН И ТУКАШНИ МОДЕРАТОРЧЕТА - КАКВА ВАШАТА ВИЗИЯ И ВИЖДАНЕ ЗА НАЙ ГНУСНАТА ЦИГАНСКА СГАН. АЛИЛУЯ. Рейтинг: 0 0

ОТЕЦ БУНАКОВ
(Гост)
15 октомври 2018 | 10:33

Само след 5 години 75% от мангасарите ще са във фертилна възраст. Тогава Ганьо освен бой ще яде и еб-ан. Само след 5г. 75% от манговците ще са във фертилна възраст, тогава Терминал 2 ще бъде разглобен за алумин за денонощие. Ганчо си мисли, че 30 години са малко време, даже се учудих колко е жилав гена български, ако на такъв геноцид бъде поставен едно френско конте ще издържи 5 години максимум. Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

ОТЕЦ БУНАКОВ
(Гост)
15 октомври 2018 | 10:33

Пак безчинство: Цигани нападнаха с брадви и мотики полицията в Гълъбово, жандармерия от Пловдив едва е усмирила тълпата - ДОКОГА. Рейтинг: 0 0

Пидирунгел
(Гост)
15 октомври 2018 | 10:43

ЦИГАНИТЕ НА САПУН, ПРИПОЗНАВАЧИТЕ НА ЗАХАР! Рейтинг: 0 0

Пидирунгел
(Гост) 11
отговор
15 октомври 2018 | 10:29

Етрополе стана Ботев Луковит, пък Ботев Луковит стана Литекс, пък Литекс стана Етрополе, пък Етрополе после стана Литекс, пък Литекс после стана ЦСКА-София, пък ЦСКА-София уж станали ЦСКА. Иди ги разбери. Заболя ме главата. Рейтинг: 0 0

ОТЕЦ БУНАКОВ
(Гост)
15 октомври 2018 | 10:39

ПЕДИЧ - КАКВО Е ТВОЕТО ВИЖДАНЕ ЗА ГНУСНИТЕ ЦИГАНИ ОТ НАЙ ГНУСНАТА ЦИГАНСКА СГАН. АЛИЛУЯ. Рейтинг: 0 0

Пидирунгел
(Гост)
15 октомври 2018 | 10:42

Моето виждане е това - Циганите на сапун, припознавачите на захар! Рейтинг: 0 0

Цскар
(Гост) 10
отговор
15 октомври 2018 | 10:26

Литекс стана Цска шаляля ля ля Рейтинг: 0 0

Пидирунгел
(Гост) 9
отговор
15 октомври 2018 | 10:22

Прост съм, защото не съм припознал. Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
грух
(Гост) 7
отговор
15 октомври 2018 | 10:19

като взема една релса и така ще те заджаскам по ръбатата ти мутра,че свят ще ти се завие,некадърник тире ловешки Рейтинг: 0 0

asd
(Гост) 6
отговор
15 октомври 2018 | 10:10

Защо си толкова прост бе момчееее .... Рейтинг: 0 0

dsadas
(Гост) 5
отговор
15 октомври 2018 | 10:10

Пидирунгел ти си истински българин, подкрепяй ги и си стой в мишата дупка и църкай Рейтинг: 0 0

фиремове
(Гост) 4
отговор
15 октомври 2018 | 10:10

Къде забрави Динамо безкорзикал лефски ??? Рейтинг: 0 0

Пидирунгел
(Гост) 3
отговор
15 октомври 2018 | 10:08

Още като му видиш брадатата зурла ти става ясно, че е от Литекс. Рейтинг: 0 0

Angel
(Гост) 2
отговор
15 октомври 2018 | 10:08

Те всичките ни мачове бяха едно голямо джаскане. Евала за победите... ама играта я няма Рейтинг: 0 0

Пидирунгел
(Гост) 1
отговор
15 октомври 2018 | 10:07

Напред Норвегия! Мачкай гнусните Бодуровци, Модуровци и другите припознавачи от ЦСКА-София Ловеч и Ботевъ Коматево-Сопот. Рейтинг: 0 0

Аз
(Гост)
15 октомври 2018 | 10:51

Много тъп, умри сол идиот... Рейтинг: 0 0

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