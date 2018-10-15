|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна Гора
|Група 3
|Фариорски Острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна Гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фариорски Острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна Гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фариорски Острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фариорски Острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна Гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|15.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|15.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|16.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|15.1121:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|15.1121:45
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|15.1121:45
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна Гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фариорски Острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна Гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фариорски Острови
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Бодуров: Срещу Норвегия ще бъде джаскане, това е финал! (видео)15 октомври 2018 | 10:02 - Обновена
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 7745
(Гост) 13
отговор
E R E V 2 . C O M - Да направим България на три морета в чисто новия сървър на играта!Бъди от първите регистрирали се! Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
СОКЕРЕСИ И СОМАНГЕСИ ОТ ГНУСНИ ЦИГАНИ ОТ НАЙ ГНУСНАТА ЦИГАНСКА СГАН И ТУКАШНИ МОДЕРАТОРЧЕТА - КАКВА ВАШАТА ВИЗИЯ И ВИЖДАНЕ ЗА НАЙ ГНУСНАТА ЦИГАНСКА СГАН. АЛИЛУЯ. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Само след 5 години 75% от мангасарите ще са във фертилна възраст. Тогава Ганьо освен бой ще яде и еб-ан. Само след 5г. 75% от манговците ще са във фертилна възраст, тогава Терминал 2 ще бъде разглобен за алумин за денонощие. Ганчо си мисли, че 30 години са малко време, даже се учудих колко е жилав гена български, ако на такъв геноцид бъде поставен едно френско конте ще издържи 5 години максимум. Рейтинг: 0 0
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(Гост)
Пак безчинство: Цигани нападнаха с брадви и мотики полицията в Гълъбово, жандармерия от Пловдив едва е усмирила тълпата - ДОКОГА. Рейтинг: 0 0
(Гост)
ЦИГАНИТЕ НА САПУН, ПРИПОЗНАВАЧИТЕ НА ЗАХАР! Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Етрополе стана Ботев Луковит, пък Ботев Луковит стана Литекс, пък Литекс стана Етрополе, пък Етрополе после стана Литекс, пък Литекс после стана ЦСКА-София, пък ЦСКА-София уж станали ЦСКА. Иди ги разбери. Заболя ме главата. Рейтинг: 0 0
(Гост)
ПЕДИЧ - КАКВО Е ТВОЕТО ВИЖДАНЕ ЗА ГНУСНИТЕ ЦИГАНИ ОТ НАЙ ГНУСНАТА ЦИГАНСКА СГАН. АЛИЛУЯ. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Моето виждане е това - Циганите на сапун, припознавачите на захар! Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
Литекс стана Цска шаляля ля ля Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
Прост съм, защото не съм припознал. Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
като взема една релса и така ще те заджаскам по ръбатата ти мутра,че свят ще ти се завие,некадърник тире ловешки Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Защо си толкова прост бе момчееее .... Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Пидирунгел ти си истински българин, подкрепяй ги и си стой в мишата дупка и църкай Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Къде забрави Динамо безкорзикал лефски ??? Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Още като му видиш брадатата зурла ти става ясно, че е от Литекс. Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Те всичките ни мачове бяха едно голямо джаскане. Евала за победите... ама играта я няма Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
Напред Норвегия! Мачкай гнусните Бодуровци, Модуровци и другите припознавачи от ЦСКА-София Ловеч и Ботевъ Коматево-Сопот. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Много тъп, умри сол идиот... Рейтинг: 0 0