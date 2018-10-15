Бодуров: Срещу Норвегия ще бъде джаскане, това е финал! (видео)

“За нас този мач е като финал. Норвегия е много здрав физически отбор и затова трябва да им отговорим подобаващо. Този мач ще бъде джаскане. Всяка една победа ни носи самочувствие. Изненадам съм, че Словения загуби от Норвегия, тъй ако смятам, че словенците са добър отбор. Имахме един ден за подготовка. Надявам се да постигнам 4 от 4. Няма да сме спокойни докато не победим Норвегия.

Трябва да им отговорим на битката. Не отиваме за хикс и да бавим играта, а за победа. Ще видим какво ще покажем. Мачът ще е тежък, тъй като те ще искат победата още по-силно. Норвегия играе директен футбол с дълги топки. Не знам Словения защо губи всички мачове. Спорно е кой е по-добър от Норвегия и Словения, след нас, естествено”, заяви Бодуров.

Защитникът на националния отбор на България - Николай Бодуров, определи предстоящия сблъсък срещу Норвегия като финал. България гостува утре на Норвегия, от 21:45 часа.