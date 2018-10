Героят на Норвегия преди България:

Попадението на Селнес беше гарантирано с мощна атака на брат му в социалните мрежи, за да го върне на критиците, които често дори го иронизират. Но футболистът на френския Сент Етиен напълно заслужено беше избран и за "Играч на мача". Футболистът не само отбеляза гол, но и направи няколко добри пробива, спечели единоборства, така че наградата му беше напълно заслужена.

Watch Ole Selnaes goal from last night as Norway secured a 1-0 win. #ASSE #StEtienne pic.twitter.com/piclbTqhUW