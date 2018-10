Четирима футболисти от марокански произход може да излязат за Норвегия срещу България

Изданието посочва, че в мача със Словения вчера за първи път и четиримата са започнали като титуляри.

Омар Елабделауи (Олимпиакос Пирея) започна като краен защитник, Хайтам Алеесами (Палермо, Италия) на другия фланг, халфът Мохамед Елюнуси (Саутхямптън, Англия) на левия край на полузащитата, а братовчед му Тарик застана на върха на атаката.

Born in Morocco to parents with no interest in football, to representing Norway in the #PL.



Read @Moielyo's unique journey to #SaintsFC: https://t.co/xwGOKRbXI7