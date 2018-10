Ван Дайк: Победата над Германия ще съживи Холандия

Холандският защитник Вирджил Ван Дайк остана доволен от победата с 3:0 над Германия в Лигата на нациите. Играчът на Ливърпул отбеляза първото попадение, което даде тласък на играчите на Куман за убедителната победа.

Virgil Van Dijk says beating Germany is a turning point for the Netherlandshttps://t.co/bAVw6nUG2D pic.twitter.com/Bmi5Hd2Tch