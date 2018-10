Дания изпусна Ейре в Дъблин

Отборите на Ейре и Дания направиха нулево равенство в среща от група 4 в Лига "В" на Лигата на нациите. Срещата на "Авива Стейдиъм" в Дъблин премина при превъзходство на гостите, които пропуснаха няколко положения, а веднъж Пионе Систо уцели гредата.

Дания води в класирането с 4 точки, пред Уелс с 3 и Ейре с 1 точка.

Ирландците бяха настроени за реванш, след като преди година именно “червения динамит” ги срази с 5:1 в плейофите за Мондиал 2018. Наставникът Мартин О’Нийл направи цели 6 промени в сравнение с първия двубой на тима в Лигата на нациите, загубен от Уелс с 1:4. Датчаните пък не можеха да разчитат на голямата си звезда Кристиан Ериксен, който е контузен.

5 - Republic of Ireland conceded as many goals in their last match against Denmark (a 1-5 defeat in November 2017’s World Cup qualifying play-off second leg) as they had in their previous six meetings combined. Rematch. #IRLDEN pic.twitter.com/lojmAblANN