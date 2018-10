Без здравословни проблеми в лагерна на Холандия преди мача с Германия

В състава на Холандия няма контузени и играчите са готови за предстоящия мач в събота с Германия, заяви старши треньорът на "лалетата" Роналд Куман. "Всички са здрави и опитват да направят добре впечатление", каза Куман по адрес на играчите.

Netherlands vs Germany: Dutch team news, Ronald Koeman to name 4-3-3 for Nations League https://t.co/FZWLxcx7sC pic.twitter.com/Q0dCRYItmM