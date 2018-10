Саутгейт: Това не е експеримент, младите са готови

Мениджърът на националния отбор на Англия Гарет Саутгейт защити избора си на състав за предстоящите гостувания на Хърватия и Испания от Лигата на нациите, заявявайки, че това не е експеримент.

Специалистът повика за първи път в състава младите полузащитници Джеймс Мадисън от Лестър, Джейсън Санчо от Борусия Дортмунд и Мейсън Маунт от Дарби Каунти, което предизвика изненада сред сериозна част от феновете и специалистите на Острова.

"Това не е експеримент. Това са играчи, на които вярваме. Да, те са сравнително неопитни, когато става въпрос за мачове на такова ниво, но те се справят отлично и на тренировки показват, че могат да се представят силно дори на такова високо ниво. Дошли сме в Хърватия, за да вземем победа и отборът, на който заложа, ще бъде този, който смятам, че може да се справи с тази задача. Няма играч в състава, на който да не разчитам", коментира Саутгейт.

