Тъжен юбилей за Лева, Португалия е класа и без Роналдо (видео)

Португалия се утвърди като лидер в група 3 на Лига "А" в новия турнир на УЕФА - Лига на нациите. Европейският шампион от 2016 година надви с 3:2 като гост Полша и вече има 7 точки, докато поляците останаха на второ място с 3. На старта "мореплавателите" победиха Италия, а "дружина полска" направи равенство с "адзурите", които засега са на дъното в групата.



Домакините откриха чрез Кшищоф Пьонтек в 18-ата минута с глава. Попадението бе първо за нападателя с екипа на националния отбор. Андре Силва изравни в 31-ата минута. В 43-ата пък Камил Глик си вкара автогол. В началото на втората част Бернардо Силва смълча трибуните с трето попадение за европейските шампиони, но Якуб Блашчиковски върна един гол за поляците в 77-ата. Блашчиковски записа своя 103-и мач за Полша и стана рекордьор за всички времена, измествайки от първото място в почетната листа Михал Жевлаков. Двубоят днес бе специален и за звездата на домакините Роберт Левандовски. Той излезе в мач номер 100 с националната фланелка, но не успя да се разпише.

В предни позииции Левандовски имаше подкрепата на откритието на сезона в Серия "А" Кшищоф Пьонтек. Талантливият нападател вкара цели 13 гола в 8 официални мача от началото на сезона и селекционерът Йежи Бжечек му гласува доверие от първата мунута за сметка на Аркадиуш Милик. Сред резервите за поляците бе халфът на Лудогорец Яцек Горалски.



Домакините бяха амбицирани да си отмъстят за загубата с дузпи на 1/4-финалите на Евро 2016 и намериха добра поличба във факта, че имаха победа над Португалия на днешната дата преди 12 години в европейска квалификация, при това отново в Хожув.

