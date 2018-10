Ас на Юве шокира: Италия е на правилния път

View this post on Instagram

Non il risultato che volevamo, ma abbiamo giocato a calcio e dimostrato che ci siamo. La strada è quella giusta, la mentalità sta migliorando. Crediamoci tutti e le soddisfazioni arriveranno. #Rockngoal #Uniti #Azzurri #Nazionale #ItaUcr #VivoAzzurro #GenovaNelCuore

A post shared by Federico Bernardeschi (@fbernardeschi) on Oct 10, 2018 at 2:47pm PDT