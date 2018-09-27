ЛИГА НА НАЦИИТЕ

Официално: Евро 2024 ще се играе в Германия

27 септември 2018 | 16:41 - Обновена
Официално: Евро 2024 ще се играе в Германия
Германия ще приеме финалите на Европейското първенство по футбол през 2024 година, обявиха от УЕФА. Единственият конкурент на Бундесрепубликата беше Турция. Последното голямо футболно първенство, на което германците домакинстваха, беше Световното през 2006 година.
Четирикратните световни шампиони са печелили европейската купа три пъти - през 1972, 1980 и 1996 година. От УЕФА публикуваха репорт от 40 страници за причините Германия да бъде избрана пред Турция. Сред основните мотиви са качеството на стадионите, политическата среда и транспортните връзки.
Лига на нациите
1 кръг, четвъртък 6 септември
Германия
0:0краен резулат
Франция
Стадион: Алианц Арена
Съдия: Daniele Orsato
1
5
17
4
16
13
8
21
18
9
19
16
4
5
12
21
6
18
13
2
11
10
Йоахим Льов
Дидие Дешан
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Мануел Нойер Мануел Нойер1 Алфонс Ареола16 Алфонс Ареола
Матиас Гинтер Матиас Гинтер4 Бенжамен Павар2 Бенжамен Павар
Жером Боатенг Жером Боатенг17 Рафаел Варан4 Рафаел Варан
Матс Хумелс Матс Хумелс5 Самюел Юмтити5 Самюел Юмтити
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер16 Люка Ернандес21 Люка Ернандес
Йошуа Кимих Йошуа Кимих18 Пол Погба6 Пол Погба
Тони Кроос Тони Кроос8 Н'Голо Канте13 Н'Голо Канте
Томас Мюлер Томас Мюлер13 Килиан Мбапе10 Килиан Мбапе
Леон Горетцка Леон Горетцка6 Антоан Гризман7 Антоан Гризман
Тимо Вернер Тимо Вернер9 Блес Матюиди14 Блес Матюиди
Марко Ройс Марко Ройс11 Оливие Жиру9 Оливие Жиру
Резерви
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган21 Корентен Толисо12 Корентен Толисо
Льорой Сане Льорой Сане19 Набил Фекир18 Набил Фекир
Усман Дембеле11 Усман Дембеле
Антонио Рюдигержълт картон Антонио Рюдигер  88'
86' Блес Матюиди  Блес Матюидиизлиза
Корентен Толисо  Корентен Толисовлиза
Марко Ройсизлиза Марко Ройс  83'
Льорой Саневлиза Льорой Сане 
80' Антоан Гризман  Антоан Гризманизлиза
Набил Фекир  Набил Фекирвлиза
Леон Горетцкаизлиза Леон Горетцка  66' Оливие Жиру  Оливие Жируизлиза
Илкай Гюндоганвлиза Илкай Гюндоган  Усман Дембеле  Усман Дембелевлиза
10 Ъглови удари 2
29 Центрирания 14
2 Засади 1
7 Точни удари 5
17 Тъчове 19
4 Неточни удари 3
2 Удари от вратата 9
56 Притежание на топката % 44
1 Жълти картони 0
6 Блокирани удари 0
2 Смени 3
14 Извършени фалове 7
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Франция Франция
2
1
1
0
2:1 (1)
4
2 Германия Германия
1
0
1
0
0:0 (0)
1
3 Холандия Холандия
1
0
0
1
1:2 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 4753

Добави коментар ›› Коментари (6)

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богаташчето
(Гост) 6
отговор
27 септември 2018 | 17:08

Мисля да посетя доста мачове : Рейтинг: 0 0

Ха ха
(Гост) 5
отговор
27 септември 2018 | 17:01

Качеството на стадионите???? В Турция за последните 5 години се построиха 23 супепмодерни нови стадиона!!! Рейтинг: 0 0

-
(Гост) 4
отговор
27 септември 2018 | 16:54

То няма голяма разлика ..в Германия има много турци Рейтинг: 0 0

Sven
(Гост) 3
отговор
27 септември 2018 | 16:52

Там сме : Рейтинг: 0 0

Sven
(Гост) 2
отговор
27 септември 2018 | 16:52

Там се : Рейтинг: 0 0

Литекс-София
(Гост) 1
отговор
27 септември 2018 | 16:51

КЗЛ Рейтинг: 0 0

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