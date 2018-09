Безмилостните "червени фурии" отнесоха Хърватия с 6:0 (видео)

OFICIAL | ¡¡YA TENEMOS ONCE!! ¡Estos son los elegidos por @LUISENRIQUE21 para buscar la victoria ante Croacia! ¡¡VAMOS, ESPAÑA!! #UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/BPGeveJK5o

В 14-ата минута дойде първата по-сериозна опасност в мача. Върсалко проби и центрира в наказателното поле към Сантини, чийто удар обаче мина малко встрани от вратата. В последвалата атака на Испания и Родриго се отчете с удар след центриране на Гая, който обаче беше уловен от Калинич. Десет минути по-късно, както преди три дни срещу Англия, Саул откри резултата в полза на иберийците. Карвахал центрира, халфът игра с глава, топката тупна в земята и влетя в мрежата.

В рамките на няколко минути Марко Асенсио блесна с две фантастични изпълнения. В 33-ата младият нападател на Реал удвои преднината на испанците с плътен шут от около 23 метра, а 120 секунди по-късно той се разходи необезпокоявано покрай границата на наказателното поле и стреля. Неговият шут срещна напречната греда, след което и гърба на вратаря, за да стане резултатът 3:0 още преди почивката.

"Ла Фурия Роха" продължи да е безпощадна към "ватрените" и през втората част. В 49-ата минута, от третия си опит в мача, Родриго успя да се разпише. Героят на вечерта Асенсио изведе по отличен начин нападателя, който промуши топката между краката на излезлия Калинич. При подаването обаче останаха съмнения за засада. В 57-ата минута унижението за балканците продължи - след изпълнение на корнер Рамос се извиси над всички и заби топката в мрежата за 5:0.

Това обаче не беше всичко - в 70-ата минута дойде ред и на Иско да запише името си сред голмайсторите. Асенсио с нова асистенция намери андалусиеца в наказателното поле, който с технично изпълнение прати топката в мрежата на Хърватия за шести път в мача. До края на мача домакините имаха още няколко добри възможности за гол, но такъв така и не падна.

