Андре Силва: Очаквахме по-силна игра от Италия

"Очаквахме доста по-силна игра от Италия. И бяхме готови за това. Имам приятели в състава на Италия, но на терена няма приятели. Бяхме по-добри и заслужено спечелихме", коментира Силва.

No @Cristiano, no problem @andrevsilva19 fires Portugal over Italy and straight to the top of Group 3. pic.twitter.com/wXou1Tw8RH