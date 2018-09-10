Саутгейт посочи единствения английски плеймейкър от световна класа в последния половин век

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна Гора
|Група 3
|Фариорски Острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|10.0921:45
|Италия
|Група 4
|Черна Гора
|10.0921:45
|Литва
|Група 3
|Косово
|10.0921:45
|Фариорски Острови
|Група 3
|Малта
|10.0921:45
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|11.0921:45
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|11.0921:45
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|11.1021:45
|Португалия
|Група 4
|Черна Гора
|11.1021:45
|Сърбия
|Група 3
|Фариорски Острови
|11.1021:45
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|12.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|12.1021:45
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|12.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|13.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|14.1019:00
|Малта
|Група 3
|Фариорски Острови
|14.1019:00
|Косово
|Група 4
|Литва
|14.1021:45
|Черна Гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|15.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|15.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|16.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|15.1121:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|15.1121:45
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|15.1121:45
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна Гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фариорски Острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна Гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фариорски Острови
|
Саутгейт посочи единствения английски плеймейкър от световна класа в последния половин век10 септември 2018 | 11:10 - Обновена
|Титуляри
|Джордан Пикфорд
|1
|1
|Давид Де Хеа
|Хари Магуайър
|6
|2
|Дани Карвахал
|Джон Стоунс
|5
|4
|Начо Фернандес
|Джо Гомес
|4
|15
|Серхио Рамос
|Кийрън Трипиер
|2
|12
|Маркос Алонсо
|Джордан Хендерсън
|8
|10
|Тиаго Алкантара
|Деле Али
|11
|5
|Серхио Бускетс
|Джеси Лингард
|7
|8
|Саул Нигес
|Люк Шоу
|3
|9
|Родриго
|Маркъс Рашфорд
|10
|17
|Яго Аспас
|Хари Кейн
|9
|22
|Иско
|Резерви
|Дани Роуз
|15
|20
|Марко Асенсио
|Дани Уелбек
|20
|19
|Сержи Роберто
|Ерик Дайър
|17
|6
|Иниго Мартинес
|Дани Роузжълт картон
|90'
|Маркъс Рашфордизлиза
|Дани Уелбеквлиза
|87'
|Маркос Алонсоизлиза
|Иниго Мартинесвлиза
|84'
|Дани Карвахалжълт картон
|80'
|Тиаго Алкантараизлиза
|Сержи Робертовлиза
|68'
|Яго Аспасизлиза
|Марко Асенсиовлиза
|Джон Стоунсжълт картон
|66'
|Джордан Хендерсънизлиза
|64'
|Ерик Дайървлиза
|Люк Шоуизлиза
|53'
|Дани Роузвлиза
|Люк Шоужълт картон
|42'
|32'
|Родригогол
|Джордан Хендерсънжълт картон
|18'
|13'
|Саул Нигесгол
|Маркъс Рашфордгол
|11'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
ВАСИЛ СУМРАЧКИредактор - отдел "Футбол"
|Прочетена 12724
(Гост) 13
отговор
Може да е прекалил малко, защото и Уодъл беше креативен, но не е далеко от истината. Това е и най-трудната позиция, защото изисква много техническа работа и голяма доза вроден талант. Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
Много правилно,явно има акъл в Гарет! Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Крис Уодъл! Естет в средата на терена! Рейтинг: 0 0
(Гост)
Крис Уодъл е крило,гледай малко футбол без коментар и не чети само статийки и тогава коментирай!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
Газа беше вликан, но да кажеш, че е единственият който си виждал... А Уодъл, а Скоулси? Рейтинг: 0 0
(Гост)
Скоулс беше всичко друго но не и креативен Рейтинг: 0 0
(Гост)
Единия е крило,другия дефанзивен,мислете малко и гледайте футбол преди да се изказвате!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
Газа беше нестандартен играч, но единственият английски футболист с уникална техника и умение да се надиграва един на един който съм гледал, е КРИС УОДЪЛ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
Англичаните имат добро поколение сега. Особено играчите в Тотнъм имат голям потенциал. Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
Докато гради отбор основно с футболиери от Тотнъм, нещата няма как да са ок. Но пък на кой му дреме?!... Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Скоус, Лампард и Джерард бяха уникални дървари. Бекам е другия англичанин, който имаше някаква техника. Но пак е далеч от Гаскойн. Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Аз пък на времето играх крикет, а не футбол ?!? Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
тоя пък кратун.... Ами Лампард, Джерард.... Сколс - за когото Иниеста и Шави, казват че са се учили от него... Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Ай, мейт! Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Крис Уодъл! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
ХЕЛОУ? Рейтинг: 0 0