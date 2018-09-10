ЛИГА НА НАЦИИТЕ

Саутгейт посочи единствения английски плеймейкър от световна класа в последния половин век

10 септември 2018 | 11:10 - Обновена
Саутгейт посочи единствения английски плеймейкър от световна класа в последния половин век
Националният селекционер на Англия Гарет Саутгейт изрази мнението, че бившият му съотборник в състава на "трите лъва" Пол Гаскойн е единственият креативен халф от световна класа, с който страната е разполагала в последните близо 50 години. Медиите на Острова правилно отчетоха, че в последните два мача на Англия - срещу Хърватия на Световното първенство и срещу Испания в турнира Лига на нациите, отборът е загубил битката в центъра, където доминираха съответно Лука Модрич и Тиаго Алкантара. Саутгейт е съгласен, че такъв играч липса на Англия още от времето след отказването на Газа.

"Единственият такъв футболист, който съм виждал в моя живот, е Пол Гаскойн. И аз не съм сигурен, че това се дължеше на факта, че някой е работил за неговото развитие. Мисля, че просто беше последствие от уникалния му талант. Той беше способен да владее топката срещу всеки съперник. Мисля, че вече се акцентира повече върху техническите способности на децата, когато се работи с тях на пет, шест или седемгодишна възраст. Можем да видим това в някои от младежите ни формации. Но тези момчета имат нужда от повече време.

При нас няма никакви илюзии. Знаем, че все още има дистанция между нас и наистина най-големите отбори", заяви Саутгейт.
Лига на нациите
1 кръг, събота 8 септември
Англия
1:2краен резулат
Испания
Стадион: Wembley
Съдия: Danny Makkelie
4
1
15
5
2
6
7
17
11
20
9
1
15
4
19
2
5
22
6
8
20
9
Гарет Саутгейт
Фернандо Йеро
3-5-2
4-3-3
Титуляри
Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд1 Давид Де Хеа1 Давид Де Хеа
Хари Магуайър Хари Магуайър6 Дани Карвахал2 Дани Карвахал
Джон Стоунс Джон Стоунс5 Начо Фернандес4 Начо Фернандес
Джо Гомес Джо Гомес4 Серхио Рамос15 Серхио Рамос
Кийрън Трипиер Кийрън Трипиер2 Маркос Алонсо12 Маркос Алонсо
Джордан Хендерсън Джордан Хендерсън8 Тиаго Алкантара10 Тиаго Алкантара
Деле Али Деле Али11 Серхио Бускетс5 Серхио Бускетс
Джеси Лингард Джеси Лингард7 Саул Нигес8 Саул Нигес
Люк Шоу Люк Шоу3 Родриго9 Родриго
Маркъс Рашфорд Маркъс Рашфорд10 Яго Аспас17 Яго Аспас
Хари Кейн Хари Кейн9 Иско22 Иско
Резерви
Дани Роуз Дани Роуз15 Марко Асенсио20 Марко Асенсио
Дани Уелбек Дани Уелбек20 Сержи Роберто19 Сержи Роберто
Ерик Дайър Ерик Дайър17 Иниго Мартинес6 Иниго Мартинес
Дани Роузжълт картон Дани Роуз  90'
Маркъс Рашфордизлиза Маркъс Рашфорд 
Дани Уелбеквлиза Дани Уелбек 
87' Маркос Алонсо  Маркос Алонсоизлиза
Иниго Мартинес  Иниго Мартинесвлиза
84' Дани Карвахал  Дани Карвахалжълт картон
80' Тиаго Алкантара  Тиаго Алкантараизлиза
Сержи Роберто  Сержи Робертовлиза
68' Яго Аспас  Яго Аспасизлиза
Марко Асенсио  Марко Асенсиовлиза
Джон Стоунсжълт картон Джон Стоунс  66'
Джордан Хендерсънизлиза Джордан Хендерсън  64'
Ерик Дайървлиза Ерик Дайър 
Люк Шоуизлиза Люк Шоу  53'
Дани Роузвлиза Дани Роуз 
Люк Шоужълт картон Люк Шоу  42'
32' Родриго  Родригогол
Джордан Хендерсънжълт картон Джордан Хендерсън  18'
13' Саул Нигес  Саул Нигесгол
Маркъс Рашфордгол Маркъс Рашфорд  11'
1 Голове 2
4 Ъглови удари 1
21 Центрирания 11
3 Засади 3
6 Точни удари 4
30 Тъчове 16
3 Неточни удари 4
5 Удари от вратата 4
48 Притежание на топката % 52
4 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 3
3 Смени 3
0 Контра атаки 1
15 Извършени фалове 9
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Испания Испания
1
1
0
0
2:1 (1)
3
2 Хърватия Хърватия
0
0
0
0
0:0 (0)
0
3 Англия Англия
1
0
0
1
1:2 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Маркъс Рашфорд
11'
 
 
13'
1:1
Саул Нигес
 
32'
1:2
Родриго

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редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 12724

Добави коментар ›› Коментари (13)

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Иван
(Гост) 13
отговор
10 септември 2018 | 17:19

Може да е прекалил малко, защото и Уодъл беше креативен, но не е далеко от истината. Това е и най-трудната позиция, защото изисква много техническа работа и голяма доза вроден талант. Рейтинг: 0 0

аз
(Гост) 12
отговор
10 септември 2018 | 17:17

Много правилно,явно има акъл в Гарет! Рейтинг: 0 0

Bat&#39;Zare
(Гост) 11
отговор
10 септември 2018 | 16:24

Крис Уодъл! Естет в средата на терена! Рейтинг: 0 0

аз
(Гост)
10 септември 2018 | 17:19

Крис Уодъл е крило,гледай малко футбол без коментар и не чети само статийки и тогава коментирай!!! Рейтинг: 0 0

УжасТ
(Гост) 10
отговор
10 септември 2018 | 13:36

Газа беше вликан, но да кажеш, че е единственият който си виждал... А Уодъл, а Скоулси? Рейтинг: 0 0

haha
(Гост)
10 септември 2018 | 15:52

Скоулс беше всичко друго но не и креативен Рейтинг: 0 0

аз
(Гост)
10 септември 2018 | 17:16

Единия е крило,другия дефанзивен,мислете малко и гледайте футбол преди да се изказвате!!! Рейтинг: 0 0

.|.
(Гост) 9
отговор
10 септември 2018 | 13:18

Газа беше нестандартен играч, но единственият английски футболист с уникална техника и умение да се надиграва един на един който съм гледал, е КРИС УОДЪЛ! Рейтинг: 0 0

kiril
(Гост) 8
отговор
10 септември 2018 | 12:44

Англичаните имат добро поколение сега. Особено играчите в Тотнъм имат голям потенциал. Рейтинг: 0 0

Analog
(Гост) 7
отговор
10 септември 2018 | 12:43

Докато гради отбор основно с футболиери от Тотнъм, нещата няма как да са ок. Но пък на кой му дреме?!... Рейтинг: 0 0

NN
(Гост) 6
отговор
10 септември 2018 | 12:36

Скоус, Лампард и Джерард бяха уникални дървари. Бекам е другия англичанин, който имаше някаква техника. Но пак е далеч от Гаскойн. Рейтинг: 0 0

Beckham
(Гост) 5
отговор
10 септември 2018 | 12:17

Аз пък на времето играх крикет, а не футбол ?!? Рейтинг: 0 0

kk
(Гост) 4
отговор
10 септември 2018 | 11:58

тоя пък кратун.... Ами Лампард, Джерард.... Сколс - за когото Иниеста и Шави, казват че са се учили от него... Рейтинг: 0 0

Скоулс
(Гост) 3
отговор
10 септември 2018 | 11:58

Ай, мейт! Рейтинг: 0 0

34
(Гост) 2
отговор
10 септември 2018 | 11:50

Крис Уодъл! Рейтинг: 0 0

ДЖЕРАРД
(Гост) 1
отговор
10 септември 2018 | 11:40

ХЕЛОУ? Рейтинг: 0 0

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