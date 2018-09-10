Льов благослови Лигата на нациите

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна Гора
|Група 3
|Фариорски Острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|10.0921:45
|Италия
|Група 4
|Черна Гора
|10.0921:45
|Литва
|Група 3
|Косово
|10.0921:45
|Фариорски Острови
|Група 3
|Малта
|10.0921:45
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|11.0921:45
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|11.0921:45
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|11.1021:45
|Португалия
|Група 4
|Черна Гора
|11.1021:45
|Сърбия
|Група 3
|Фариорски Острови
|11.1021:45
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|12.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|12.1021:45
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|12.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|13.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|14.1019:00
|Малта
|Група 3
|Фариорски Острови
|14.1019:00
|Косово
|Група 4
|Литва
|14.1021:45
|Черна Гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|15.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|15.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|16.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|15.1121:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|15.1121:45
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|15.1121:45
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна Гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фариорски Острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна Гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фариорски Острови
|
Льов благослови Лигата на нациите10 септември 2018 | 06:02
|Титуляри
|Мануел Нойер
|1
|16
|Алфонс Ареола
|Матиас Гинтер
|4
|2
|Бенжамен Павар
|Жером Боатенг
|17
|4
|Рафаел Варан
|Матс Хумелс
|5
|5
|Самюел Юмтити
|Антонио Рюдигер
|16
|21
|Люка Ернандес
|Йошуа Кимих
|18
|6
|Пол Погба
|Тони Кроос
|8
|13
|Н'Голо Канте
|Томас Мюлер
|13
|10
|Килиан Мбапе
|Леон Горетцка
|6
|7
|Антоан Гризман
|Тимо Вернер
|9
|14
|Блес Матюиди
|Марко Ройс
|11
|9
|Оливие Жиру
|Резерви
|Илкай Гюндоган
|21
|12
|Корентен Толисо
|Льорой Сане
|19
|18
|Набил Фекир
|11
|Усман Дембеле
|Антонио Рюдигержълт картон
|88'
|86'
|Блес Матюидиизлиза
|Корентен Толисовлиза
|Марко Ройсизлиза
|83'
|Льорой Саневлиза
|80'
|Антоан Гризманизлиза
|Набил Фекирвлиза
|Леон Горетцкаизлиза
|66'
|Оливие Жируизлиза
|Илкай Гюндоганвлиза
|Усман Дембелевлиза
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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