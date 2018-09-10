Льов благослови Лигата на нациите

Селекционерът на Германия Йоаким Льов даде своята благословия на новия турнир на УЕФА Лигата на нациите. Според треньора на Бундестима това е турнир, който има бъдеще, тъй като дава възможност да се премерят силите със съперници от най-висока класа. Припомняме, че Германия е в група с Франция и Холандия, а в първия си мач завърши 0:0 срещу световните шампиони на "Алианц Арена" в Мюнхен. Снощи Германия победи в контрола Перу с 2:1.



"Харесвам Лигата на нациите. Германия има нужда от такива мачове на високо ниво. Трябва да извършим някои промени в състава, защото в последните години определено имаме проблем с владеенето на топката. Радвам се, че победиме Перу, макар и с малко късмет при втория гол. Марко Ройс пропусна две чудесни възможности за гол, каквито обикновено не пропуска. Перу от своя страна се възползва от наша свободна зона. Определено ни липсва точен баланс", коментира Льов.

1 кръг, четвъртък 6 септември Лига на нациите Германия 0:0 краен резулат Франция титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Алианц Арена

Съдия: Daniele Orsato 1 5 17 4 16 13 8 21 18 9 19 16 4 5 12 21 6 18 13 2 11 10 Йоахим Льов Дидие Дешан 4-2-3-1 4-2-3-1 Титуляри Мануел Нойер 1 16 Алфонс Ареола Матиас Гинтер 4 2 Бенжамен Павар Жером Боатенг 17 4 Рафаел Варан Матс Хумелс 5 5 Самюел Юмтити Антонио Рюдигер 16 21 Люка Ернандес Йошуа Кимих 18 6 Пол Погба Тони Кроос 8 13 Н'Голо Канте Томас Мюлер 13 10 Килиан Мбапе Леон Горетцка 6 7 Антоан Гризман Тимо Вернер 9 14 Блес Матюиди Марко Ройс 11 9 Оливие Жиру Резерви Илкай Гюндоган 21 12 Корентен Толисо Льорой Сане 19 18 Набил Фекир 11 Усман Дембеле Антонио Рюдигер жълт картон 88' 86' Блес Матюиди излиза Корентен Толисо влиза Марко Ройс излиза 83' Льорой Сане влиза 80' Антоан Гризман излиза Набил Фекир влиза Леон Горетцка излиза 66' Оливие Жиру излиза Илкай Гюндоган влиза Усман Дембеле влиза 10 Ъглови удари 2 29 Центрирания 14 2 Засади 1 7 Точни удари 5 17 Тъчове 19 4 Неточни удари 3 2 Удари от вратата 9 56 Притежание на топката % 44 1 Жълти картони 0 6 Блокирани удари 0 2 Смени 3 14 Извършени фалове 7 Лига на нациите М П Р З Г точки 1 Франция 2 1 1 0 2:1 (1) 4 2 Германия 1 0 1 0 0:0 (0) 1 3 Холандия 1 0 0 1 1:2 (-1) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст