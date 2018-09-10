ЛИГА НА НАЦИИТЕ

Льов благослови Лигата на нациите

10 септември 2018 | 06:02
Льов благослови Лигата на нациите
Селекционерът на Германия Йоаким Льов даде своята благословия на новия турнир на УЕФА Лигата на нациите. Според треньора на Бундестима това е турнир, който има бъдеще, тъй като дава възможност да се премерят силите със съперници от най-висока класа. Припомняме, че Германия е в група с Франция и Холандия, а в първия си мач завърши 0:0 срещу световните шампиони на "Алианц Арена" в Мюнхен. Снощи Германия победи в контрола Перу с 2:1.

"Харесвам Лигата на нациите. Германия има нужда от такива мачове на високо ниво. Трябва да извършим някои промени в състава, защото в последните години определено имаме проблем с владеенето на топката. Радвам се, че победиме Перу, макар и с малко късмет при втория гол. Марко Ройс пропусна две чудесни възможности за гол, каквито обикновено не пропуска. Перу от своя страна се възползва от наша свободна зона. Определено ни липсва точен баланс", коментира Льов.
Лига на нациите
1 кръг, четвъртък 6 септември
Германия
0:0краен резулат
Франция
Стадион: Алианц Арена
Съдия: Daniele Orsato
1
5
17
4
16
13
8
21
18
9
19
16
4
5
12
21
6
18
13
2
11
10
Йоахим Льов
Дидие Дешан
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Мануел Нойер Мануел Нойер1 Алфонс Ареола16 Алфонс Ареола
Матиас Гинтер Матиас Гинтер4 Бенжамен Павар2 Бенжамен Павар
Жером Боатенг Жером Боатенг17 Рафаел Варан4 Рафаел Варан
Матс Хумелс Матс Хумелс5 Самюел Юмтити5 Самюел Юмтити
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер16 Люка Ернандес21 Люка Ернандес
Йошуа Кимих Йошуа Кимих18 Пол Погба6 Пол Погба
Тони Кроос Тони Кроос8 Н'Голо Канте13 Н'Голо Канте
Томас Мюлер Томас Мюлер13 Килиан Мбапе10 Килиан Мбапе
Леон Горетцка Леон Горетцка6 Антоан Гризман7 Антоан Гризман
Тимо Вернер Тимо Вернер9 Блес Матюиди14 Блес Матюиди
Марко Ройс Марко Ройс11 Оливие Жиру9 Оливие Жиру
Резерви
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган21 Корентен Толисо12 Корентен Толисо
Льорой Сане Льорой Сане19 Набил Фекир18 Набил Фекир
Усман Дембеле11 Усман Дембеле
Антонио Рюдигержълт картон Антонио Рюдигер  88'
86' Блес Матюиди  Блес Матюидиизлиза
Корентен Толисо  Корентен Толисовлиза
Марко Ройсизлиза Марко Ройс  83'
Льорой Саневлиза Льорой Сане 
80' Антоан Гризман  Антоан Гризманизлиза
Набил Фекир  Набил Фекирвлиза
Леон Горетцкаизлиза Леон Горетцка  66' Оливие Жиру  Оливие Жируизлиза
Илкай Гюндоганвлиза Илкай Гюндоган  Усман Дембеле  Усман Дембелевлиза
10 Ъглови удари 2
29 Центрирания 14
2 Засади 1
7 Точни удари 5
17 Тъчове 19
4 Неточни удари 3
2 Удари от вратата 9
56 Притежание на топката % 44
1 Жълти картони 0
6 Блокирани удари 0
2 Смени 3
14 Извършени фалове 7
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Франция Франция
2
1
1
0
2:1 (1)
4
2 Германия Германия
1
0
1
0
0:0 (0)
1
3 Холандия Холандия
1
0
0
1
1:2 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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