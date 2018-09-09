ЛИГА НА НАЦИИТЕ

Така празнуват победителите! (снимка)

09 септември 2018 | 22:00 - Обновена
Така празнуват победителите! (снимка)

Националният отбор отпразнува втората си поредна победа в турнира Лига на нациите. Нашият тим се наложи с 1:0 над Норвегия.

"Лъвовете" стартираха своя купон в съблекалните на националния стадион, като обща снимка на героите вече се завъртя из социалните мрежи.

България - Норвегия@@@


На нея ясно си личи, че българският щаб спазва новата си традиция и ще отпразнува големия си триумф с пица и бира така, както беше и след победата над Словения преди няколко дни.
Лига на нациите
2 кръг, неделя 9 септември
България
1:0краен резулат
Норвегия
Стадион: Vasil Levski
Съдия: Daniel Stefanski
11
18
9
17
14
23
2
5
4
7
10
1
2
6
19
14
18
23
3
7
9
11
4-4-2
4-4-2
Титуляри
Пламен Илиев Пламен Илиев23 Руне Йорщайн1 Руне Йорщайн
Страхил Попов Страхил Попов2 Омар Елабделауи14 Омар Елабделауи
Божидар Чорбаджийски Божидар Чорбаджийски4 Хаавард Нордтвайт6 Хаавард Нордтвайт
Николай Бодуров Николай Бодуров5 Kristoffer Vassbakk Ajer3 Kristoffer Vassbakk Ajer
Иван Бандаловски Иван Бандаловски11 Birger Meling2 Birger Meling
Галин Иванов Галин Иванов18 Стефан Йохансен8 Стефан Йохансен
Георги Костадинов Георги Костадинов7 Sander Berge15 Sander Berge
Мартин Райнов Мартин Райнов20 Маркус Хенриксен19 Маркус Хенриксен
Кирил Десподов Кирил Десподов19 Мохамед Елиунуси11 Мохамед Елиунуси
Ивелин Попов Ивелин Попов10 Джошуа Кинг7 Джошуа Кинг
Божидар Краев Божидар Краев12 Бьорн Йонсен21 Бьорн Йонсен
Резерви
Иван Горанов Иван Горанов17 Александър Сьорлот9 Александър Сьорлот
Кристиян Малинов Кристиян Малинов14 Ивер Фосум23 Ивер Фосум
Радослав Василев Радослав Василев9 Оле Кристиан Селнес18 Оле Кристиан Селнес
Пламен Илиевжълт картон Пламен Илиев  90'
88' Хаавард Нордтвайт  Хаавард Нордтвайтчервен картон
Божидар Краевизлиза Божидар Краев  82'
Кристиян Малиноввлиза Кристиян Малинов 
79' Хаавард Нордтвайт  Хаавард Нордтвайтжълт картон
78' Sander Berge  Sander Bergeизлиза
Оле Кристиан Селнес  Оле Кристиан Селнесвлиза
Кирил Десподовизлиза Кирил Десподов  73'
Иван Горановвлиза Иван Горанов 
62' Стефан Йохансен  Стефан Йохансенизлиза
Ивер Фосум  Ивер Фосумвлиза
Радослав Василевгол Радослав Василев  58' Sander Berge  Sander Bergeжълт картон
Мартин Райновизлиза Мартин Райнов  50'
Радослав Василеввлиза Радослав Василев 
Мартин Райновжълт картон Мартин Райнов  46' Бьорн Йонсен  Бьорн Йонсенизлиза
Александър Сьорлот  Александър Сьорлотвлиза
45' Маркус Хенриксен  Маркус Хенриксенжълт картон
37' Бьорн Йонсен  Бьорн Йонсенжълт картон
Ивелин Поповжълт картон Ивелин Попов  17'
1 Голове 0
3 Ъглови удари 12
9 Центрирания 28
3 Засади 0
1 Точни удари 4
16 Тъчове 33
2 Неточни удари 7
4 Удари от вратата 6
44 Притежание на топката % 56
3 Жълти картони 4
0 Блокирани удари 1
3 Смени 3
3 Контра атаки 0
11 Извършени фалове 29
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 България България
2
2
0
0
3:1 (2)
6
2 Норвегия Норвегия
2
1
0
1
2:1 (1)
3
3 Словения Словения
2
0
1
1
2:3 (-1)
1
4 Кипър Кипър
2
0
1
1
1:3 (-2)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Радослав Василев
58'
 
 
88'
Хаавард Нордтвайт

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Добави коментар ›› Коментари (8)

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gost
(Гост) 8
отговор
09 септември 2018 | 22:59

пацо е тигар Рейтинг: 0 0

ДО
(Гост) 7
отговор
09 септември 2018 | 22:52

ИЗСТЪРВАХ МАЧА,ДЕСПОДОВ ЛИ ВКАРА ГОЛА?ЗАЩОТО НА ВЕРЕЯ И БОТЕВ ВР.ТОЙ БЕШЕ ГЕРОЯ. Рейтинг: 0 0

Бодура
(Гост) 6
отговор
09 септември 2018 | 22:51

Пущи шабан мазало сме Рейтинг: 0 0

gost
(Гост) 5
отговор
09 септември 2018 | 22:51

бражо Рейтинг: 0 0

TIM
(Гост) 4
отговор
09 септември 2018 | 22:47

Браво, момчета!Честно казано, мислех че ще паднем...Изненадахте ме.Браво,юнаци! Рейтинг: 0 0

Оставка!
(Гост) 3
отговор
09 септември 2018 | 22:35

На какво се радват, че норвежците изпуснаха 3 чисти гола ли? Рейтинг: 0 0

T
(Гост)
09 септември 2018 | 22:49

Селяк Рейтинг: 0 0

1912
(Гост)
09 септември 2018 | 22:59

ами да радвам се че изпуснаха и ги бихме .. като не вкарваш ти го мушкат яко нали знаеш пък ти си хейтвай българия и не се радвай че спечелихме Рейтинг: 0 0

х
(Гост) 2
отговор
09 септември 2018 | 22:33

после в Студентски град на чалга Рейтинг: 0 0

..
(Гост) 1
отговор
09 септември 2018 | 22:04

posle na chalga Рейтинг: 0 0

Ivan
(Гост)
09 септември 2018 | 22:13

Миже и така да е, ама ти ще ги гледаш само от вкъщи, пред телевизора, седнал на дебелия си задник, сипвайки хейт за първата добра игра на националите по футбол от последните години. Рейтинг: 0 0

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