|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна Гора
|Група 3
|Фариорски Острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:086'
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|10.0921:45
|Италия
|Група 4
|Черна Гора
|10.0921:45
|Литва
|Група 3
|Косово
|10.0921:45
|Фариорски Острови
|Група 3
|Малта
|10.0921:45
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|11.0921:45
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|11.0921:45
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|11.1021:45
|Португалия
|Група 4
|Черна Гора
|11.1021:45
|Сърбия
|Група 3
|Фариорски Острови
|11.1021:45
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|12.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|12.1021:45
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|12.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|13.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|14.1019:00
|Малта
|Група 3
|Фариорски Острови
|14.1019:00
|Косово
|Група 4
|Литва
|14.1021:45
|Черна Гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|15.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|15.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|16.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|15.1121:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|15.1121:45
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|15.1121:45
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна Гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фариорски Острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна Гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фариорски Острови
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Така празнуват победителите! (снимка)09 септември 2018 | 22:00 - Обновена
Националният отбор отпразнува втората си поредна победа в турнира Лига на нациите. Нашият тим се наложи с 1:0 над Норвегия.
"Лъвовете" стартираха своя купон в съблекалните на националния стадион, като обща снимка на героите вече се завъртя из социалните мрежи.
|Титуляри
|Пламен Илиев
|23
|1
|Руне Йорщайн
|Страхил Попов
|2
|14
|Омар Елабделауи
|Божидар Чорбаджийски
|4
|6
|Хаавард Нордтвайт
|Николай Бодуров
|5
|3
|Kristoffer Vassbakk Ajer
|Иван Бандаловски
|11
|2
|Birger Meling
|Галин Иванов
|18
|8
|Стефан Йохансен
|Георги Костадинов
|7
|15
|Sander Berge
|Мартин Райнов
|20
|19
|Маркус Хенриксен
|Кирил Десподов
|19
|11
|Мохамед Елиунуси
|Ивелин Попов
|10
|7
|Джошуа Кинг
|Божидар Краев
|12
|21
|Бьорн Йонсен
|Резерви
|Иван Горанов
|17
|9
|Александър Сьорлот
|Кристиян Малинов
|14
|23
|Ивер Фосум
|Радослав Василев
|9
|18
|Оле Кристиан Селнес
|Пламен Илиевжълт картон
|90'
|88'
|Хаавард Нордтвайтчервен картон
|Божидар Краевизлиза
|82'
|Кристиян Малиноввлиза
|79'
|Хаавард Нордтвайтжълт картон
|78'
|Sander Bergeизлиза
|Оле Кристиан Селнесвлиза
|Кирил Десподовизлиза
|73'
|Иван Горановвлиза
|62'
|Стефан Йохансенизлиза
|Ивер Фосумвлиза
|Радослав Василевгол
|58'
|Sander Bergeжълт картон
|Мартин Райновизлиза
|50'
|Радослав Василеввлиза
|Мартин Райновжълт картон
|46'
|Бьорн Йонсенизлиза
|Александър Сьорлотвлиза
|45'
|Маркус Хенриксенжълт картон
|37'
|Бьорн Йонсенжълт картон
|Ивелин Поповжълт картон
|17'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 8517
(Гост) 8
отговор
пацо е тигар Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
ИЗСТЪРВАХ МАЧА,ДЕСПОДОВ ЛИ ВКАРА ГОЛА?ЗАЩОТО НА ВЕРЕЯ И БОТЕВ ВР.ТОЙ БЕШЕ ГЕРОЯ. Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Пущи шабан мазало сме Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
бражо Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Браво, момчета!Честно казано, мислех че ще паднем...Изненадахте ме.Браво,юнаци! Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
На какво се радват, че норвежците изпуснаха 3 чисти гола ли? Рейтинг: 0 0
(Гост)
Селяк Рейтинг: 0 0
(Гост)
ами да радвам се че изпуснаха и ги бихме .. като не вкарваш ти го мушкат яко нали знаеш пък ти си хейтвай българия и не се радвай че спечелихме Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
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после в Студентски град на чалга Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
posle na chalga Рейтинг: 0 0
(Гост)
Миже и така да е, ама ти ще ги гледаш само от вкъщи, пред телевизора, седнал на дебелия си задник, сипвайки хейт за първата добра игра на националите по футбол от последните години. Рейтинг: 0 0