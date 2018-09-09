Попето: Ударихме Норвегия с тяхното оръжие

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна Гора
|Група 3
|Фариорски Острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|09.0921:45
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|10.0921:45
|Италия
|Група 4
|Черна Гора
|10.0921:45
|Литва
|Група 3
|Косово
|10.0921:45
|Фариорски Острови
|Група 3
|Малта
|10.0921:45
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|11.0921:45
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|11.0921:45
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|11.1021:45
|Португалия
|Група 4
|Черна Гора
|11.1021:45
|Сърбия
|Група 3
|Фариорски Острови
|11.1021:45
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|12.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|12.1021:45
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|12.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|13.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|14.1019:00
|Малта
|Група 3
|Фариорски Острови
|14.1019:00
|Косово
|Група 4
|Литва
|14.1021:45
|Черна Гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|15.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|15.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|16.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|15.1121:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|15.1121:45
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|15.1121:45
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна Гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фариорски Острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна Гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фариорски Острови
|
Попето: Ударихме Норвегия с тяхното оръжие09 септември 2018 | 21:17 - Обновена
|Титуляри
|Пламен Илиев
|23
|1
|Руне Йорщайн
|Страхил Попов
|2
|14
|Омар Елабделауи
|Божидар Чорбаджийски
|4
|6
|Хаавард Нордтвайт
|Николай Бодуров
|5
|3
|Kristoffer Vassbakk Ajer
|Иван Бандаловски
|11
|2
|Birger Meling
|Галин Иванов
|18
|8
|Стефан Йохансен
|Георги Костадинов
|7
|15
|Sander Berge
|Мартин Райнов
|20
|19
|Маркус Хенриксен
|Кирил Десподов
|19
|11
|Мохамед Елиунуси
|Ивелин Попов
|10
|7
|Джошуа Кинг
|Божидар Краев
|12
|21
|Бьорн Йонсен
|Резерви
|Иван Горанов
|17
|9
|Александър Сьорлот
|Кристиян Малинов
|14
|23
|Ивер Фосум
|Радослав Василев
|9
|18
|Оле Кристиан Селнес
|Пламен Илиевжълт картон
|90'
|88'
|Хаавард Нордтвайтчервен картон
|Божидар Краевизлиза
|82'
|Кристиян Малиноввлиза
|79'
|Хаавард Нордтвайтжълт картон
|78'
|Sander Bergeизлиза
|Оле Кристиан Селнесвлиза
|Кирил Десподовизлиза
|73'
|Иван Горановвлиза
|62'
|Стефан Йохансенизлиза
|Ивер Фосумвлиза
|Радослав Василевгол
|59'
|58'
|Sander Bergeжълт картон
|Мартин Райновизлиза
|50'
|Радослав Василеввлиза
|Мартин Райновжълт картон
|46'
|Бьорн Йонсенизлиза
|Александър Сьорлотвлиза
|45'
|Маркус Хенриксенжълт картон
|37'
|Бьорн Йонсенжълт картон
|Ивелин Поповжълт картон
|17'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 2928
(Гост) 3
отговор
Гледал съм много мачове на националния, от 60 години насам, но толкова играчи които направо не могат и не разбират нищо от игра Попето не включвам не бях и сънувал. Спасение няма, погребохме детските школи, унищожихме дружествата продадохме се. Какво ни чака? Рейтинг: 0 0
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(Гост) 2
отговор
Отдавна не сме стартирали с 6 точки. Това е най-правилното. Другото спокойно може и да не го приказва Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
ех ако те нямаше в националния щеше да сме по добре Рейтинг: 0 0