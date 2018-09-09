Попето: Ударихме Норвегия с тяхното оръжие

Капитанът на националния отбор на България Ивелин Попов сподели след победата с 1:0 над Норвегия, че българите са ударили своя опонент с тяхното оръжие.

“Беше много трудно. Ударихме Норвегия с тяхното оръжие, с центриране от фланга. Колективът го има, себераздаването го има. По-лека лека започваме да си връщаме доверието у феновете. Нека не правим сметки, играем мач за мач. Всички футболисти се представиха добре. Връщаме това, което беше позабравено от феновете. Всеки един импулс в такъв важен мач, винаги помага. Победихме благодарение на феновете. Отдавна не сме стартирали с шест точки”, заяви Попов.