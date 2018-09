Нокаутираният Люк Шоу успокои феновете, че е добре

Защитникът на Англия Люк Шоу е в добро състояние, съобщават медиите на Острова. Левият бек получи много тежък удар след сблъсък с Дани Карвахал и получаваше медицинска помощ около пет минути, след което бе изнесен на носилка с кислородна маска. Това притесни феновете, както и мениджърът на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо, който бе на трибуните на “Уембли”, за да наблюдава срещата между “трите лъва” и Испания.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon!