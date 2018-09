Англия - Испания 1:2 (гледайте на живо)

Отборите на Англия Испания играят при резултат 1:2 в първи мач от Лига А в група 4 от Лигата на Нациите. Пред пълните трибуни на "Уембли" Рашфрод даде аванс на "трите лъва", но попаденията на Саул (13) и Родриго (32) донесоха пълен обрат.

@@@

Англичаните започнаха с преса по целия терен домакинството на Ла Фурия. Същевременно те не поемат излишни рискове и изчакват моменти, в които могат да нанесат удар. Това се случи в 11-ата минута, когато блестяща бърза атака доведе до откриване на резултата. Кейн изведе Шоу отляво, той напредна и подаде на Рашфорд, който засече топката в мрежата. Голът беше четвърти за звездата на Манчестър Юнайтед от 25 мача с екипа на англичаните.От първите минути под ръководството на Луис Енрике Испания показа, че няма да разчита на дълго владеене на топката, а на доста по-директен стил.

@@@

Ла Фурия бързо отговори на предизвикателството на съперника, като изравни две минути след първия гол в мача. Тиаго проби отдясно и намери Саул в наказателното поле, а играчът на Атлетико Мадрид не остави шансове на Пикфорд. Попадението беше негово първо с националната фланелка, а то дойде в 11-ия му мач за Испания.

@@@

Harry Kane gets his hands on the World Cup Golden Boot.



What a moment pic.twitter.com/e0Nv9kTwfW