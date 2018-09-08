Костадинов: Ще имаме проблеми, трябва да превъзмогнем себе си (видео)

Халфът на националния отбор Георги Костадинов заяви преди мача от Лига на нациите с Норвегия, че в утрешния двубой характерът ще бъде ключов. Нашият отбор излиза срещу Норвегия утре, от 19:00 часа на стадион "Васил Левски".

@@@ “Характерът ще бъде ключов. Няма как да нямаме проблеми. Някои футболисти имат такива, други са уморени. Трябва да превъзмогнем себе си, за да изиграем добър мач”, заяви Костадинов.

“Всяка една победа ни дава самочувствие, но ние добре разбираме, че допускаме някои грешки, които трябва да отстраняваме”, добави сърцатият играч.

Снимки: Марин Маринов, Sportal.bg