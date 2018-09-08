|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна Гора
|Група 3
|Фариорски Острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|08.0916:00
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|08.0919:00
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|08.0921:45
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|09.0921:45
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|10.0921:45
|Италия
|Група 4
|Черна Гора
|10.0921:45
|Литва
|Група 3
|Косово
|10.0921:45
|Фариорски Острови
|Група 3
|Малта
|10.0921:45
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|11.0921:45
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|11.0921:45
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|11.1021:45
|Португалия
|Група 4
|Черна Гора
|11.1021:45
|Сърбия
|Група 3
|Фариорски Острови
|11.1021:45
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|12.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|12.1021:45
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|12.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|13.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|14.1019:00
|Малта
|Група 3
|Фариорски Острови
|14.1019:00
|Косово
|Група 4
|Литва
|14.1021:45
|Черна Гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|15.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|15.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|16.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|15.1121:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|15.1121:45
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|15.1121:45
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна Гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фариорски Острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна Гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фариорски Острови
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Ларш Лагербек: Приличаме си с България (видео)08 септември 2018 | 12:33 - Обновена
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Източник Sportal.bg
|Прочетена 7174
(Гост) 10
отговор
Норвежците са родени алкохолици. С непоносимост към твърдия алкохол. Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
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Могат само за три часа да се направят на талпи. Никъде не съм виждал другаде блокаж и падане по очи с бира в ръка; Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
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Да пият и падат го могат всички норвежци! Да пият и стоят прави, го могат само българите! Това е разликата. Ние сме по-качественни алкохолици! ; Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
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Drikke å falle, det kan NORDMENN ALLE! Men drikke og stå, det jan bulgarere bare! Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
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2:1 Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Много сополанковци тук се изживяват на треньори. Мама ли ви приготвя още вечерята ? Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
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0:0 Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Утре ще паднете. Ние бием минимално - 1:0 или 2:1. Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
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Отборут ни е много нисък. Лясков Млясков зарежи тия фъстъци Хубси. Вземи по-високи играчи, че ще ни скъсат от центрирания. Тигъра на вратата е с рефлекс, но пеманентно си го прехвърлят заради 182 см малко за вратар!!!! Рейтинг: 0 0