Ларш Лагербек: Приличаме си с България (видео)

"В последно време пробвахме доста играчи, докато избистрим групата от основни футболисти. В момента избирстряме титулярния състав на Норвегия, работим много организирано, действаме концентрирано в защита и в атака, това е причината да постигаме резултати в последно време.

Приличаме си и двата тима - Норвегия и България. В българския състав има добра организация, играчите си помагат, приличаме си наистина. Ние играем дисциплинирано и нагласяме играта си според противника. Така ще бъде и утре", каза Ласе, както наричат скандинавския треньор.

Селекционерът на Норвегия Ларш Лагербек говори преди утрешния мач с България в турнира Лига на нациите. Шведският специалист заяви, че "лъвовете" на Петър Хубчев имат сходен стил на игра с този на норвежците.