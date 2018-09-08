ЛИГА НА НАЦИИТЕ

Ларш Лагербек: Приличаме си с България (видео)

08 септември 2018 | 12:33 - Обновена
Селекционерът на Норвегия Ларш Лагербек говори преди утрешния мач с България в турнира Лига на нациите. Шведският специалист заяви, че "лъвовете" на Петър Хубчев имат сходен стил на игра с този на норвежците.

"В последно време пробвахме доста играчи, докато избистрим групата от основни футболисти. В момента избирстряме титулярния състав на Норвегия, работим много организирано, действаме концентрирано в защита и в атака, това е причината да постигаме резултати в последно време.

Пресконференция на Норвегия преди срещата с България@@@

Приличаме си и двата тима - Норвегия и България. В българския състав има добра организация, играчите си помагат, приличаме си наистина. Ние играем дисциплинирано и нагласяме играта си според противника. Така ще бъде и утре", каза Ласе, както наричат скандинавския треньор.

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Източник Sportal.bg
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Добави коментар ›› Коментари (10)

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Торстейн
(Гост) 10
отговор
08 септември 2018 | 14:41

Норвежците са родени алкохолици. С непоносимост към твърдия алкохол. Рейтинг: 0 0

Торстейн
(Гост) 9
отговор
08 септември 2018 | 14:40

Могат само за три часа да се направят на талпи. Никъде не съм виждал другаде блокаж и падане по очи с бира в ръка; Рейтинг: 0 0

Торстейн
(Гост) 8
отговор
08 септември 2018 | 14:39

Да пият и падат го могат всички норвежци! Да пият и стоят прави, го могат само българите! Това е разликата. Ние сме по-качественни алкохолици! ; Рейтинг: 0 0

rstein
(Гост) 7
отговор
08 септември 2018 | 14:37

Drikke å falle, det kan NORDMENN ALLE! Men drikke og stå, det jan bulgarere bare! Рейтинг: 0 0

декември
(Гост) 6
отговор
08 септември 2018 | 14:37

2:1 Рейтинг: 0 0

Горан Пандев
(Гост) 5
отговор
08 септември 2018 | 14:19

Много сополанковци тук се изживяват на треньори. Мама ли ви приготвя още вечерята ? Рейтинг: 0 0

Голов трилър
(Гост) 4
отговор
08 септември 2018 | 13:43

0:0 Рейтинг: 0 0

Левскар
(Гост) 3
отговор
08 септември 2018 | 13:28

Утре ще паднете. Ние бием минимално - 1:0 или 2:1. Рейтинг: 0 0

ttt
(Гост) 2
отговор
08 септември 2018 | 13:09

Отборут ни е много нисък. Лясков Млясков зарежи тия фъстъци Хубси. Вземи по-високи играчи, че ще ни скъсат от центрирания. Тигъра на вратата е с рефлекс, но пеманентно си го прехвърлят заради 182 см малко за вратар!!!! Рейтинг: 0 0

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