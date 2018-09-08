Данчо Лечков: Дано бием и Норвегия

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна Гора
|Група 3
|Фариорски Острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|1:014'
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|08.0921:45
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|09.0921:45
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|10.0921:45
|Италия
|Група 4
|Черна Гора
|10.0921:45
|Литва
|Група 3
|Косово
|10.0921:45
|Фариорски Острови
|Група 3
|Малта
|10.0921:45
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|11.0921:45
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|11.0921:45
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|11.1021:45
|Португалия
|Група 4
|Черна Гора
|11.1021:45
|Сърбия
|Група 3
|Фариорски Острови
|11.1021:45
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|12.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|12.1021:45
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|12.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|13.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|14.1019:00
|Малта
|Група 3
|Фариорски Острови
|14.1019:00
|Косово
|Група 4
|Литва
|14.1021:45
|Черна Гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|15.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|15.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|16.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|15.1121:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|15.1121:45
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|15.1121:45
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна Гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фариорски Острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна Гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фариорски Острови
|
Данчо Лечков: Дано бием и Норвегия08 септември 2018 | 11:34 - Обновена
|
Източник Sportal.bg
|Прочетена 3733
(Гост) 7
отговор
Тоя Лечков съм го запомнил с едно: 1999-2001 някъде е било. Бях на сватба в Сливен. В хотела му. На една приятелка. Тоя олигофрен се въргаляше като талпа пиян на един шезлонг в нещо като градина до хотела с няколко маси, а детето му беше заспало на диваните във фоайето. Посред нощ. Чудна картинка беше. Помня го това, като все едно беше вчера. От тогава като го видя е троя скелет плешив и ми се повръща. Е тая карикатура... Сливенски селянин. Тоя нъп@нар ръководи футбола у нас. Майко мила..... Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 6
отговор
Ей, наркоман! М@менцето ти долно аз на тебе.....!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Крадливо педерасчеее... Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
АЙ КАКАНАРИИИИИИИ!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Сппкойно момчета, шегийбем и тея! Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Папагал, чул те Господ, от твоята човка в неговите уши! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
то що си доуен маймунке мръснааа Рейтинг: 0 0