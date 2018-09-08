ЛИГА НА НАЦИИТЕ

Данчо Лечков: Дано бием и Норвегия

08 септември 2018 | 11:34 - Обновена
Данчо Лечков: Дано бием и Норвегия
Вицепрезидентът на БФС Йордан Лечков заяви, че се надява България да победи Норвегия и да започне с шест точки участието си в новия турнир Лига на нациите. "Търсете играчите и треньорите. Те са силните на деня. Те играят и се представят. Ние, ръководителите, няма какво толкова да кажем. Дай Боже да бием и Норвегия в неделя", лаконичен бе героят от САЩ'94.

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 3733

Добави коментар ›› Коментари (8)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Pupi
(Гост) 7
отговор
08 септември 2018 | 18:02

Тоя Лечков съм го запомнил с едно: 1999-2001 някъде е било. Бях на сватба в Сливен. В хотела му. На една приятелка. Тоя олигофрен се въргаляше като талпа пиян на един шезлонг в нещо като градина до хотела с няколко маси, а детето му беше заспало на диваните във фоайето. Посред нощ. Чудна картинка беше. Помня го това, като все едно беше вчера. От тогава като го видя е троя скелет плешив и ми се повръща. Е тая карикатура... Сливенски селянин. Тоя нъп@нар ръководи футбола у нас. Майко мила..... Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Пламен
(Гост) 6
отговор
08 септември 2018 | 17:56

Ей, наркоман! М@менцето ти долно аз на тебе.....!!! Рейтинг: 0 0

СС
(Гост) 5
отговор
08 септември 2018 | 17:47

Крадливо педерасчеее... Рейтинг: 0 0

ДИНКО
(Гост) 4
отговор
08 септември 2018 | 12:46

АЙ КАКАНАРИИИИИИИ!! Рейтинг: 0 0

Ицо
(Гост) 3
отговор
08 септември 2018 | 12:43

Сппкойно момчета, шегийбем и тея! Рейтинг: 0 0

22
(Гост) 2
отговор
08 септември 2018 | 12:41

Папагал, чул те Господ, от твоята човка в неговите уши! Рейтинг: 0 0

бруго
(Гост) 1
отговор
08 септември 2018 | 12:05

то що си доуен маймунке мръснааа Рейтинг: 0 0

›› Видео

Норвегия - Кипър 2:0
Хубчев извика 8 играчи, състезаващи се в чужбина за мачовете със Словения и Норвегия

›› Отбори

АвстрияАвстрия АзербайджанАзербайджан АлбанияАлбания АнглияАнглия АндораАндора АрменияАрмения БеларусБеларус БелгияБелгия Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина БългарияБългария ГерманияГермания ГибралтарГибралтар ГрузияГрузия ГърцияГърция ДанияДания ЕстонияЕстония ИзраелИзраел ИрландияИрландия ИсландияИсландия ИспанияИспания ИталияИталия КазакстанКазакстан КипърКипър КосовоКосово ЛатвияЛатвия ЛитваЛитва ЛихтенщайнЛихтенщайн ЛюксембургЛюксембург МакедонияМакедония МалтаМалта МолдоваМолдова НорвегияНорвегия ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РумънияРумъния РусияРусия Сан МариноСан Марино Северна ИрландияСеверна Ирландия СловакияСловакия СловенияСловения СърбияСърбия ТурцияТурция УелсУелс УкрайнаУкрайна УнгарияУнгария Фариорски ОстровиФариорски Острови ФинландияФинландия ФранцияФранция ХоландияХоландия ХърватияХърватия Черна ГораЧерна Гора ЧехияЧехия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция ШотландияШотландия

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки