Данчо Лечков: Дано бием и Норвегия

Вицепрезидентът на БФС Йордан Лечков заяви, че се надява България да победи Норвегия и да започне с шест точки участието си в новия турнир Лига на нациите. "Търсете играчите и треньорите. Те са силните на деня. Те играят и се представят. Ние, ръководителите, няма какво толкова да кажем. Дай Боже да бием и Норвегия в неделя", лаконичен бе героят от САЩ'94.