Русия подчини Турция в Трабзон (видео)

Русия започна с победа участието си в Лигата на нациите. Възпитаниците на Станислав Черчесов се наложиха с 2:1 над Турция като гост. Точни за руснаците бяха Денис Черишев и Артьом Дзюба, а Сердар Азиз вкара единствения гол за домакините, които имаха невероятна подкрепа от публиката в Трабзон. В добавеното време Дзюба уцели гредата, а Андрей Луньов изби опасен удар на Хакан Чалханоолу.

Съставът на Русия бе доста различен от този, с който тимът стигна до 1/4-финалите на световното първенство. Братята Березуцкий и Сергей Игнашевич се отказаха от футбола, а Юрий Жирков и Александър Самедов се отказаха от националния тим. В новата селекция на Черчесов има само 6 футболисти над 30-годишна възраст и нов капитан в лицето на Артьом Дзюба. Таранът на Зенит получи лентата заради отсъствието на контузения Игор Акинфеев. Той бе заменен на вратата от Луньов, а травми оставиха извън отбора още Алан Дзагоев и Александър Головин. Въпреки това, халфовата линия изглеждаше стабилна с Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александър Ерохин и Юрий Газинский.

Турция също e в период на смяна на поколенията. Селекционерът Мирча Луческу не повика опитните Арда Туран, Бурак Йълмаз, Джанер Еркин и Емре Бельозоолу, но отново можеше да разчита на Чалханоолу. Халфът на Милан и Дженгиз Юндер от Рома действаха по двете крила, а на върха на атаката за домакините беше Дженк Тосун.

Русия поведе в 13-ата минута с красив гол на Денис Черишев, който се намира в отлична форма още от Мондиал 2018. Марио Фернандес центрира отдясно, Кузяев продължи с глава, а Черишев, без да се бави, заби топката под гредата. Подкрепяни от публиката, домакините се опитаха да отвърнат на удара, но рядко успяваха да създадат интересни атаки. В 30-ата минута Черишев с лекота се справи с двама бранители и качи топката на главата на Дзюба, но той стреля право в ръцете на Серкан Киринтили.

Artem Dzyuba has 8 goals in his last 9 games for club & country #NationsLeague pic.twitter.com/7N9vury7jp