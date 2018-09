Спорна дузпа спаси Италия в официалния дебют на Манчини (видео)

Отборите на Италия и Полша завършиха 1:1 в дебютния си мач от новия турнира на УЕФА - Лига на нациите. Срещата беше от група 3 на Лига "А". Гола за гостите вкара Пьтър Зелински в 40-ата минута след перфектен пас на Роберт Левандовски, а Жоржиньо изравни от много спорна дузпа в 78-ата. Това беше първи официален двубой начело на "адзурите" за Роберто Манчини, и то на "Ренато Дал'Ара" в Болоня, където през 1981 година направи и дебюта си като футболист в Серия "А". Поляците също са бяха с нов селекционер в лицето на Йежи Бжечек.

Атаката на Италия се водеше от Марио Балотели, Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески. Тримата в средата на терена пък бяха Жоржиньо, Лоренцо Пелегрини и Роберто Галярдини. Доменико Кришито не успя да се възстанови напълно от контузията си и това даде шанс като титуляр да започне дебютантът Кристиано Бираги от Фиорентина. На вратата беше Джанлуиджи Донарума, а с капитанската лента излезе Джорджо Киелини.

Любопитното е, че в групата на Полша имаше цели 8 футболисти, които играят в Италия. Под рамката бе Лукаш Фабиански, в халфовата линия личаха имената на опитните Гжегош Криховяк и Якуб Блашчиковски, а Зелински действа зад централния нападател Роберт Левандовски. На пейката останаха Войчех Шчесни и Аркадиуш Милик.



Поляците стартираха по-уверено и можеха да поведат още в 6-ата минута, но Зелински не съумя да преодолее Донарума. Последва период без интересни ситуации пред двете врати, а гостите си изкараха два жълти картона. В 19-ата минута Бернардески се обърна технично пред наказателното поле и беше фаулиран. Крилото на Ювентус сам застана зад топката, но стреля доста неточно.

В 26-ата минута Криховяк отклони топката и тя летеше към десния долен ъгъл на вратата, но Донарума се разтегна и изби в корнер. Десетина минути по-късно пред Бернардески се откри нова възможност. Той беше изведен на скорост, нагласи топката на левия си крак, но не уцели вратата.



Полша играеше по-добре и закономерно поведе малко преди почивката. Гостите откраднаха топката в близост до наказателното поле, Левандовски центрира меко към Зелински и халфът на Наполи от въздуха раазстреля Донарума.

Второто полувреме започна със смяна в състава на Италия - Джакомо Бонавентура на мястото на Пелегрини. Левандовски можеше да вкара красив гол в 47-ата минута, но с акробатичен удар стреля в аут. Домакините отговориха с пробив и шут на Бернардески, но отново встрани от целта.



"Адзурите" вложиха доста усилия, но играта им в атака не се получаваше. Манчини се надяваше това да се промени с появата на младата надежда Федерико Киеза, който замени Инсинье. Звездата на Фиорентина се включи силно и веднага отправи удар, който рикошира в крака на полски бранител и можеше да изненада Фабиански.

77' Cool as you like from #Jorginho to send Fabianski the wrong way from the spot and we're level! #ItalyPoland 1-1 pic.twitter.com/IjTv0NlSh4