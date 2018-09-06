Мъри Стоилов започна Лигата на нациите с домакинска загуба

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|07.0919:00
|Косово
|Група 4
|Румъния
|07.0921:45
|Черна Гора
|Група 3
|Фариорски Острови
|07.0921:45
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|08.0916:00
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|08.0919:00
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|08.0921:45
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|09.0921:45
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|10.0921:45
|Италия
|Група 4
|Черна Гора
|10.0921:45
|Литва
|Група 3
|Косово
|10.0921:45
|Фариорски Острови
|Група 3
|Малта
|10.0921:45
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|11.0921:45
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|11.0921:45
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|11.1021:45
|Португалия
|Група 4
|Черна Гора
|11.1021:45
|Сърбия
|Група 3
|Фариорски Острови
|11.1021:45
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|12.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|12.1021:45
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|12.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|13.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|14.1019:00
|Малта
|Група 3
|Фариорски Острови
|14.1019:00
|Косово
|Група 4
|Литва
|14.1021:45
|Черна Гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|15.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|15.1021:45
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|16.1021:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|15.1121:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|15.1121:45
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|15.1121:45
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна Гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фариорски Острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна Гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фариорски Острови
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Мъри Стоилов започна Лигата на нациите с домакинска загуба06 септември 2018 | 19:05 - Обновена
Другата среща в тази група между отборите на Латвия и Андора е по-късно тази вечер от 21:45 часа. В следващия кръг на 9-ти септември Грузия е домакин на Латвия, а ден по-късно казахстанците гостуват на Андора.
The @UEFA #NationsLeague is officially under way!— UEFA Nations League (@UEFAEURO) September 6, 2018
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Калоян АнтоновРепортер отдел "Футбол"
|Прочетена 8247
(Гост) 13
отговор
Следя с интерес треньорът на правилният футбол до къде ще стигне като национален треньор на Казахстан Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
Чета олиговрени какви мнения Исказват а не усещат че съвсем скоро и казастанците щени надминат на футбол на национално и клубно ниво . Както виждате на клубно ниво астана редовно играе в евро турнирите и то не лошо а видяхте какво направи иртиш със Славия съвсем скоро . Така че ако пишештите малко се замислят ще осетят хладният полъх които ни очаква . Оделно двамата наи добри български треньри мъри и херо работят в казастан а не в България . Видяхте каква гавра си направиха лудогорец с херо въпреки наи добрите статистика на лудогорец от всички треньри Рейтинг: 0 0
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(Гост)
До Фен:Не съм съгласен с теб за Херо и Лудогорец.Дерменджиев беше По успешният треньор от двамата.Херо като гост играе за Равен и разчита на късмет.Не Забравяй че създадртеля на този проект Лудогорец е..... Дерменджиев нищо че в първите години беше помощник на Петев. Рейтинг: 0 0
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(Гост) 11
отговор
Бързо го разкриха Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
мразя *ГОЕДАТА*но Мъри сие треньор и то Голям!!!него плюйте!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
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Всичко е ТОТО. Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
пак се помисли за велик и отиде където не му е мястото .. Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
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Нали само тройчо Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
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наи слабия треньор.кои го хвали. много абер си нема от футбол. Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
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Хасковският каун. Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
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големият треньор хаха Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Мъри кажи сега нещо за левски, нещо за делио роси. Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
А,иска 60 000 евро ЗАПЛАТА на МЕСЕЦ,ТУК в България!? ЧУХТЕ ли??????????????????? Рейтинг: 0 0