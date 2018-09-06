БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Мъри Стоилов започна Лигата на нациите с домакинска загуба

06 септември 2018 | 19:05 - Обновена
Мъри Стоилов започна Лигата на нациите с домакинска загуба
Националният отбор на Казахстан, воден от родния специалист Станимир Стоилов, допусна домакинска загуба с 0:2 от Грузия в двубой от Лига “D“, група 1 от Лигата на нациите. Това беше първият мач в историята на новосформирания турнир.

Головете за победата на гостите паднаха в рамките на шест минути. В 69-ата Гиорги Чакветадзе откри резултата с далечен удар в горния десен ъгъл на вратата на домакините. В 74-ата Серхий Малий от състава на Казахстан имаше нещастието да подпечата поражението на своя тим с автогол. Другата среща в тази група между отборите на Латвия и Андора е по-късно тази вечер от 21:45 часа. В следващия кръг на 9-ти септември Грузия е домакин на Латвия, а ден по-късно казахстанците гостуват на Андора.

Казахстан - Грузия 0:2
0:1 - Чакветадзе (69)
0:2 - Малий (74-авт)

МИНУТА ПО МИНУТА
1 кръг, четвъртък 6 септември
Казакстан
17:00
Грузия
М П Р З Г точки
1 Андора Андора
0
0
0
0
0:0 (0)
0
2 Грузия Грузия
0
0
0
0
0:0 (0)
0
3 Казакстан Казакстан
0
0
0
0
0:0 (0)
0
4 Латвия Латвия
0
0
0
0
0:0 (0)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Калоян Антонов
Репортер отдел "Футбол"		 Прочетена 8247

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Фен на футбола
(Гост) 13
отговор
06 септември 2018 | 23:06

Следя с интерес треньорът на правилният футбол до къде ще стигне като национален треньор на Казахстан Рейтинг: 0 0

Фен
(Гост) 12
отговор
06 септември 2018 | 22:18

Чета олиговрени какви мнения Исказват а не усещат че съвсем скоро и казастанците щени надминат на футбол на национално и клубно ниво . Както виждате на клубно ниво астана редовно играе в евро турнирите и то не лошо а видяхте какво направи иртиш със Славия съвсем скоро . Така че ако пишештите малко се замислят ще осетят хладният полъх които ни очаква . Оделно двамата наи добри български треньри мъри и херо работят в казастан а не в България . Видяхте каква гавра си направиха лудогорец с херо въпреки наи добрите статистика на лудогорец от всички треньри Рейтинг: 0 0

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Фен на футбола
(Гост)
06 септември 2018 | 23:02

До Фен:Не съм съгласен с теб за Херо и Лудогорец.Дерменджиев беше По успешният треньор от двамата.Херо като гост играе за Равен и разчита на късмет.Не Забравяй че създадртеля на този проект Лудогорец е..... Дерменджиев нищо че в първите години беше помощник на Петев. Рейтинг: 0 0

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каун
(Гост) 11
отговор
06 септември 2018 | 21:11

Бързо го разкриха Рейтинг: 0 0

ГЪМЗАТА R
(Гост) 10
отговор
06 септември 2018 | 20:46

мразя *ГОЕДАТА*но Мъри сие треньор и то Голям!!!него плюйте!!!! Рейтинг: 0 0

ЗАПОЗНАТ
(Гост) 9
отговор
06 септември 2018 | 20:34

Всичко е ТОТО. Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
ВМ
(Гост) 7
отговор
06 септември 2018 | 20:24

пак се помисли за велик и отиде където не му е мястото .. Рейтинг: 0 0

Грух
(Гост) 6
отговор
06 септември 2018 | 20:04

Нали само тройчо Рейтинг: 0 0

ж
(Гост) 5
отговор
06 септември 2018 | 19:55

наи слабия треньор.кои го хвали. много абер си нема от футбол. Рейтинг: 0 0

Данил
(Гост) 4
отговор
06 септември 2018 | 19:47

Хасковският каун. Рейтинг: 0 0

алекс
(Гост) 3
отговор
06 септември 2018 | 19:15

големият треньор хаха Рейтинг: 0 0

ls
(Гост) 2
отговор
06 септември 2018 | 19:12

Мъри кажи сега нещо за левски, нещо за делио роси. Рейтинг: 0 0

????
(Гост) 1
отговор
06 септември 2018 | 19:07

А,иска 60 000 евро ЗАПЛАТА на МЕСЕЦ,ТУК в България!? ЧУХТЕ ли??????????????????? Рейтинг: 0 0

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