Предстоят исторически мачове между Юнайтед и Милан

Историята на съперничеството между грандовете Манчестър Юнайтед и Милан в европейските клубни турнири е голяма. Въпреки това двата тима досега никога не са се срещали в Купата на УЕФА или Лига Европа. Така предстоящите мачове помежду им могат да бъдат наречени исторически.



Пиоли: Срещаме големия фаворит на стадион, донесъл ни славни моменти

Тези два опонента пет пъти са се изправяли един срещу друг в елиминациите на Купата на европейските шампиони или Шампионската лига. В тях Милан е крайният победител в цели четири случая - 1958-а, 1969-а, 2006-а и 2007-а. Юнайтед обаче спечели последната им среща през 2010-а.

4 - Manchester United have been eliminated from four of their five UEFA European knockout ties against AC Milan - no side has eliminated the Red Devils more often (also Real Madrid, 4). Foes. #UELdraw pic.twitter.com/Fly56WhSNW — OptaJoe (@OptaJoe) February 26, 2021

Има още един любопитен факт за "росонерите". "Червените дяволи" са четвъртият съперник на тима през настоящата кампания, който съвпада с пътя на "Дявола" към трофея от ШЛ през 2007-а. Тогава Милан отстрани Цървена звезда в квалификациите, игра със Селтик и Лил в груповата фаза и преодоля Юнайтед на полуфиналите. Сега възпитаниците на Стефано Пиоли срещнаха "детелините" и "песовете" отново в групите на Лига Европа, елиминираха "звездашите" на 1/16-финалите и чакат двубоите с английския гранд в осминафиналната фаза.

Celtic

Lille

Red Star

Manchester United #ACMilan will face each of the above sides in this season's #UEL, and also faced each of them en-route to their 2007 #UCL triumph. pic.twitter.com/EPh2ysu1g1 — MilanData (@acmilandata) February 26, 2021

Междувременно, появиха се и шеги, свързани с това, че в миналото двата отбора бяха страшилища в ШЛ, а сега ще спорят един срещу друг във втория по сила клубен турнир на УЕФА.

Man United vs AC Milan 15 years ago compared to Man United vs AC Milan now pic.twitter.com/Y8yMbyESfl — ODDSbible (@ODDSbible) February 26, 2021

1957/58 - полуфинал за КЕШ

Манчестър Юнайтед - Милан 2:1

Милан - Манчестър Юнайтед 4:0

1968/69 - полуфинал за КЕШ

Милан - Манчестър Юнайтед 2:0

Манчестър Юнайтед - Милан 1:0

2005/06 - 1/8-финал за ШЛ

Манчестър Юнайтед - Милан 0:1

Милан - Манчестър Юнайтед 1:0

2006/07 - полуфинал за ШЛ

Манчестър Юнайтед - Милан 3:2

Милан - Манчестър Юнайтед 3:0

2009/10 - 1/8-финал за ШЛ

Милан - Манчестър Юнайтед 2:3

Манчестър Юнайтед - Милан 4:0