Пиоли: Срещаме големия фаворит на стадион, донесъл ни славни моменти

Наставникът на Милан Стефано Пиоли приветства 1/8-финалния сблъсък в Лига Европа срещу Манчестър Юнайтед.

Веднага след изтеглянето на жребия, той беше потърсен от ANSA, за да даде своето мнение. "За нас това ще бъде стимулиращ и мотивиращ мач. Срещаме големия фаворит в турнира. Опонент и стадион, които са донесли славни моменти в нашата история", беше краткият коментар на Пиоли. Наставникът има предвид две неща. Едното е фактът, че Милан в четири случая от пет възможни е отстранявал "червените дяволи" в КЕШ/ШЛ. Второто е финалът в Шампионската лига на "Олд Трафорд" през 2003 година, когато "росонерите" триумфираха след изпълнение на дузпи срещу Ювентус.

