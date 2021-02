Рома за втори път се справи с Брага и ще играе на 1/8-финалите (видео)

Отборът на Рома записа домакински успех с 3:1 срещу Брага в среща реванш от 1/16-финалите на Лига Европа. По този начин "вълците" си осигуриха участие на 1/8-финалната фаза на турнира с общ резултат 5:1 от двата мача, като в първия победиха с 2:0.

В 23-ата минута техничен удар на Стефан Ел Шаарауи срещна далечната греда, но Един Джеко беше точен от добавка, с което даде аванс на римляните. С 29-ия си гол в европейските клубни турнири с екипа на тима, босненецът се изравни с Франческо Тоти в това отношение. В 40-ата Педро Родригес нацели напречната греда, но този път топката излезе в аут. В 72-ата резервата Лоренцо Пелегрини пропусна дузпа за домакините, но само две минути по-късно се реваншира с перфектно центриране към друга смяна - Карлес Перес, който удвои преднината на тима. В 87-ата капитанът на "джалоросите" Браян Кристанте имаше нешщастието да си отбележи автогол, а в добавеното време на двубоя Борха Майорал, който влезе на мястото на контузения Джеко, оформи крайното 3:1.

Edin Deko overtakes club legend Francesco Totti as Roma's all-time top scorer in European competition with 29 goals (group stage to final) #UEL pic.twitter.com/OfB5Q59TUi