Виляреал преодоля ранно изоставане и отново надви РБ Залцбург (видео)

Отборът на Виляреал постигна обрат и записа домакински успех с 2:1 над РБ Залцбург в мач реванш от 1/16-финалите на Лига Европа. Така възпитаниците на Унай Емери се класираха за 1/8-финалната фаза на турнира след общ резултат 4:1 срещу австрийския първенец.

В 17-ата вратарят Херонимо Рули направи груба грешка и така даде възможност на Мергим Бериша да открие за гостите. В 40-ата обаче "Жълтата подводница" организира добра контраатака, при която Жерард Морено финтира противниковия страж и един защитник, за да изравни резултата. В 88-ата именно нападателят си спечели дузпа, която реализира за крайното 2:1 в двубоя.

