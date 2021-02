Станкович: В момента Милан е в топ 10 на отборите в Европа

Наставникът на Цървена звезда Деян Станкович се изказа изключително ласкаво за утрешния си съперник в Лига Европа - Милан, срещу който неговият отбор преди седмица стигна до равенство 2:2 в Белград.

"Ако преди година ми бяхте казали, че ще дойда тук с моя отбор, за да изиграем елиминационен мач на "Сан Сиро" срещу Милан, щях да ви отвърна, че това е сбъдната мечта. В първия двубой бяхме възнаградени за нашия кураж, тъй като направихме страхотно представяне срещу един фантастичен състав на Милан, който аз поставям в топ 10 на Европа в момента. Те се борят за Скудетото и имат толкова голям талант. Горд съм с моите момчета и с това, което направиха, за да изравнят резултата преди седмица, дори с 10 човека на терена. Пристигаме с малка надежда, а където има надежда, има и живот", заяви легендата на Интер пред "Скай Спорт Италия".

