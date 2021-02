Тотнъм е на 1/8-финал след 8:1, Деле Али като Жиру (видео)

Dele has been left out of Spurs’ Premier League squad 11 times this season. The majority of his chances have been in cup games.



Тотнъм очаквано нямаше никакви проблеми по пътя към 1/8-финалите на Лига Европа, след като постигна втора победа, този път с 4:0, над австрийския Волфсбергер . Макар и предимно с резервни играчи, тимът на Жозе Моуриньо отново показа, че притежава много по-голяма класа от своя съперник. Този път главно действащо лице бе изпадналият в немилост Деле Али , който отбеляза страхотен гол със задна ножица в десетата минута, а след това асистира на Карлос Винисиус (50') и Гарет Байл (73') за следващите две попадения. Винисиус оформи крайния резултат седем минути преди края, когато отбеляза втория си гол в този двубой. Така с общ резултат 8:1 Тотнъм се класира безкомпромисно за следващата фаза.След убедителната победа в първия кръг Жозе Моуриньо взе решение да направи много промени в своя състав и да даде шанс на резервите и на някои млади играчи, които включи в групата за днешния двубой. Специалния направи цели девет промени в сравнение със загубата от Уест Хам през уикенда. Единствено Ерик Дайър Ерик Ламела запазиха местата си. Седем пък бяха корекциите в сравнение с първия мач с Волсфбергер. Юго Лорис Гарет Бейл останаха на пейката. Джо Харт , Тоби Алдервейрелд, Хари Уинкс , Деле Али, Муса Сисоко , Карлос Винисиус и Стивън Бергвайн започнаха като титуляри.Изненади имаше и в състава на Волфсбергер. Титулярният страж Кофлер и нападателят Йовелич останаха на пейката за началото. Вместо тях стартираха Кутин и Денг.Тотнъм имаше предимство през първото полувреме, в което си личеше, че в този сблъсък липсва интрига. Още в десетата минута Деле Али уби и малкото останали надежди в лагера на гостите, след като откри резултата след страхотно изпълнена задна ножица, с която насочи топката точно до гредата. Попадението много приличаше на това, което Оливие Жиру вчера отбеляза срещу Атлетико Мадрид В самия край на първата част Винисиус пусна топката покрай вратаря на гостите, но след това Хенриксон изчисти от голлинията, лишавайки домакините от втори гол.Той обаче стана факт пет минути след подновяването на играта, когато Винисиус засече с глава на далечната греда много добро центриране на Али.В 73-тата минута отново Али пусна добре към Бейл, който стреля прекрасно от движение, пращайки топката в горния ляв ъгъл на вратата на гостите.В 83-тата минута 16-годишният Дейн Скарлет отне от Хенриксон на границата на наказателното поле, след което асистира на Винисиус за втория му гол тази вечер - 4:0.