Пиоли: Трябва да започнем отначало, и то още утре

Наставникът на Милан Стефано Пиоли коментира предстоящия мач реванш от 1/16-финалите на Лига Европа срещу Цървена звезда, слабата форма на своя отбор, както и няколко от отделните играчи на "росонерите".

"Слабата ни форма? Беше труден и сложен път, но когато нивото се повиши, това е нормално. Освен това успяхме да преодолеем някои трудности. Сега ни предстои утрешното предизвикателство. Имаме леко предимство, което не ни позволява да контролираме мача по друг начин. Ще се наложи да покажем много качества, за да преодолеем този кръг. Имаме голямо желание да покажем реакция. Съставът е наясно със своите умения. Още в неделя имахме огромното желание да рестартираме. Искаме да започнем от нашите убеждения, като покажем, че можем да играем отличен футбол и да постигаме категорични резултати.

Анализирахме последния ни мач, който беше срещу Интер. Едва в края на първата част и в началото на втората наложихме нашата си игра. Играхме с малък интензитет. Не е провал да загубиш тези мачове, но би било, ако не реагираш в трудните моменти. Трябва да започнем отначало с ритъм и постоянство, стартирайки от утрешния мач. Проблемите в защита? Грешно е да говорим за отделните линии. Атакуваме и се защитаваме заедно. Ако сме допуснали повече голове, това е, защото не сме се бранили всички с подходящия интензитет. Не, не е проблем, че играем на всеки три дни. Бих се притеснил повече, ако не го правим. Искаме да се справим добре в Европа. Имам много играчи, за да задържа тима на високо ниво. Утре мачът ще бъде сложен, но също така е по нашите възможности. Искаме да продължим напред в Европа.

