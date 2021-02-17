След като станахме свидетели на първите осминафинали в Шампионската лига, е време Лига Европа също да се завърне на сцената. Директните елиминации в турнира започват с 16 мача от 1/16-финалната фаза. Някои от фаворитите за трофея ще се опитат да преодолеят това стъпало с минимум усилия, защото дават приоритет на вътрешните си първенства. Други обаче няма да подценят ЛЕ и ще хвърлят всички сили, за да стигнат до трофея.
Най-сериозен интерес предизвикват двубоите на Манчестър Юнайтед и Арсенал срещу съперници от Иберийския полуостров. "Червените дяволи" ще имат труден тест срещу Реал Сосиедад в Торино, а "топчиите" ще се изправят срещу Бенфика
на "Олимпико
" в Рим. Другите представители на Англия
са Тотнъм и Лестър, които ще срещнат съответно Волфсбергер и Славия (Прага).
Милан ще гостува на Цървена звезда на "Мала Маракана", но със сигурност мислите на "росонерите" ще са насочени повече към дербито с Интер през уикенда. Наполи също ще е без някои основни футболисти при визитата си на Гранада, а Рома ще се постарае да измъкне удобен резултат на терена на амбициозния Брага
.
Като цяло, много от двойките изглеждат равностойни. Със сигурност обаче Шахтьор (Донецк)
е фаворит срещу Макаби (Тел Авив), а Хофенхайм е с по-големи шансове от Молде. Резултатни сблъсъци се очакват между Йънг Бойс
и Байер (Леверкузен), както и между Антверпен
и Рейнджърс.Лига Европа, 1/16-финали - първи срещи:От 19:55 часа:БРАГА - РОМАСТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУКВОЛФСБЕРГЕР - ТОТНЪМСТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУКДИНАМО (КИЕВ) - БРЮЖСТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУКЙЪНГ БОЙС - БАЙЕР (ЛЕВЕРКУЗЕН)СТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУККРАСНОДАР - ДИНАМО (ЗАГРЕБ)СТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУКОЛИМПИАКОС - ПСВ АЙНДХОВЕНСТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУКРЕАЛ СОСИЕДАД - МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕДСТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУКСЛАВИЯ (ПРАГА) - ЛЕСТЪРСТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУКЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА - МИЛАНСТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУКОт 22:00 часа:АНТВЕРПЕН - РЕЙНДЖЪРССТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУКБЕНФИКА - АРСЕНАЛСТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУКГРАНАДА - НАПОЛИСТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУКРБ ЗАЛЦБУРГ - ВИЛЯРЕАЛСТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУКЛИЛ - АЯКССТАТИСТИКА ОТ МАЧАГЛЕДАЙТЕ ТУКМАКАБИ (ТА) - ШАХТЬОР (ДОНЕЦК)
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
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МОЛДЕ - ХОФЕНХАЙМ
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
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