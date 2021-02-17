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17 февруари 2021 | 00:00
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След като станахме свидетели на първите осминафинали в Шампионската лига, е време Лига Европа също да се завърне на сцената. Директните елиминации в турнира започват с 16 мача от 1/16-финалната фаза. Някои от фаворитите за трофея ще се опитат да преодолеят това стъпало с минимум усилия, защото дават приоритет на вътрешните си първенства. Други обаче няма да подценят ЛЕ и ще хвърлят всички сили, за да стигнат до трофея.

Най-сериозен интерес предизвикват двубоите на Манчестър Юнайтед и Арсенал срещу съперници от Иберийския полуостров. "Червените дяволи" ще имат труден тест срещу Реал Сосиедад в Торино, а "топчиите" ще се изправят срещу Бенфика на "Олимпико" в Рим. Другите представители на Англия са Тотнъм и Лестър, които ще срещнат съответно Волфсбергер и Славия (Прага).
Милан ще гостува на Цървена звезда на "Мала Маракана", но със сигурност мислите на "росонерите" ще са насочени повече към дербито с Интер през уикенда. Наполи също ще е без някои основни футболисти при визитата си на Гранада, а Рома ще се постарае да измъкне удобен резултат на терена на амбициозния Брага.

Като цяло, много от двойките изглеждат равностойни. Със сигурност обаче Шахтьор (Донецк) е фаворит срещу Макаби (Тел Авив), а Хофенхайм е с по-големи шансове от Молде. Резултатни сблъсъци се очакват между Йънг Бойс и Байер (Леверкузен), както и между Антверпен и Рейнджърс.

Лига Европа, 1/16-финали - първи срещи:

От 19:55 часа:

БРАГА - РОМА
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

ВОЛФСБЕРГЕР - ТОТНЪМ
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

ДИНАМО (КИЕВ) - БРЮЖ
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

ЙЪНГ БОЙС - БАЙЕР (ЛЕВЕРКУЗЕН)
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

КРАСНОДАР - ДИНАМО (ЗАГРЕБ)
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

ОЛИМПИАКОС - ПСВ АЙНДХОВЕН
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
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РЕАЛ СОСИЕДАД - МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
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СЛАВИЯ (ПРАГА) - ЛЕСТЪР
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
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ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА - МИЛАН
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
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От 22:00 часа:

АНТВЕРПЕН - РЕЙНДЖЪРС
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
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БЕНФИКА - АРСЕНАЛ
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
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ГРАНАДА - НАПОЛИ
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
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РБ ЗАЛЦБУРГ - ВИЛЯРЕАЛ
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
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ЛИЛ - АЯКС
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
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МАКАБИ (ТА) - ШАХТЬОР (ДОНЕЦК)
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
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МОЛДЕ - ХОФЕНХАЙМ
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 4

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