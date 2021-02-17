Куман: ПСЖ ни превъзхожда по много показатели

17 февруари 2021 | 01:52 - Обновена
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Треньорът на Барселона Роналд Куман прие тежко загубата с 1:4 от Пари Сен Жермен в първия 1/8-финален сблъсък между двата тима на "Камп Ноу". Той обаче призна, че в момента френският шампион превъзхожда неговия тим по много показатели и резултатът отразява точно това.

"Резултатът не показва колко по-добър бе ПСЖ. Те бяха много по-ефективни от нас. Първото полувреме бе по-равностойно и при 1:0 Дембеле пропусна страхотен шанс да направи 2:0. През втората част имахме много повече проблеми в защита. ПСЖ показа, че във физическо отношение ни превъзхожда. Трябва да признаем, че те бяха по-добрият отбор през второто полувреме. Видя се, че имат по-завършен състав и трябва да приемем това. Има много какво да подобряваме в играта ни. Знаехме, че нещо подобно може да се случи, защото се изправихме срещу много силен съперник - физически и от гледна точка на опит. Всъщност, те ни превъзхождат по много показатели", заяви Куман.


Нидерландецът призна, че шансовете на тима му са малки в реванша при този резултат.

"Мога да ви залъгвам, но истината е, че при 1:4 шансовете ни в реванша не са големи. Този мач показва колко много имаме да подобряваме, за да достигнем нужното ниво за Шампионската лига", допълни специалистът.

Лига Европа
кръг, вторник 16 февруари
Барселона
1:4краен резулат
Пари Сен Жермен
Стадион: Камп Ноу
Съдия: Бьорн Кайперс
1
18
15
28
8
21
12
10
11
9
17
1
20
5
3
4
21
23
8
15
9
7
Роналд Куман
Маурисио Почетино
4-3-3
4-2-3-1
Титуляри
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген1 Кейлор Навас1 Кейлор Навас
Sergino Dest Sergino Dest2 Алесандро Флоренци24 Алесандро Флоренци
Жерард Пике Жерард Пике3 Маркиньос5 Маркиньос
Клеман Лангле Клеман Лангле15 Преснел Кимпембе3 Преснел Кимпембе
Жорди Алба Жорди Алба18 Левин Курзава20 Левин Курзава
Френки де Йонг Френки де Йонг21 Идриса Гей27 Идриса Гей
Серхио Бускетс Серхио Бускетс5 Леандро Паредес8 Леандро Паредес
Pedro Gonzales Lopez Pedro Gonzales Lopez16 Мойс Кийн18 Мойс Кийн
Усман Дембеле Усман Дембеле11 Марко Верати6 Марко Верати
Лионел Меси Лионел Меси10 Килиан Мбапе7 Килиан Мбапе
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Мауро Икарди9 Мауро Икарди
Резерви
Oscar Mingueza Garcia Oscar Mingueza Garcia28 Данило Перейра15 Данило Перейра
Trincao Trincao17 Тило Керер4 Тило Керер
Мартин Брайтуайт Мартин Брайтуайт9 Андер Ерера21 Андер Ерера
Миралем Пянич Миралем Пянич8 Юлиан Дракслер23 Юлиан Дракслер
Рики Пуч Рики Пуч12
89' Алесандро Флоренци  Алесандро Флоренциизлиза
Тило Керер  Тило Керервлиза
Антоан Гризманизлиза Антоан Гризман  85' Мойс Кийн  Мойс Кийнизлиза
Мартин Брайтуайтвлиза Мартин Брайтуайт  Данило Перейра  Данило Перейравлиза
Килиан Мбапе  Килиан Мбапегол
Жерард Пикеизлиза Жерард Пике  79'
Рики Пучвлиза Рики Пуч 
Серхио Бускетсизлиза Серхио Бускетс 
Миралем Пяничвлиза Миралем Пянич 
Pedro Gonzales Lopezизлиза Pedro Gonzales Lopez  78'
Trincaoвлиза Trincao 
73' Марко Верати  Марко Вератиизлиза
Юлиан Дракслер  Юлиан Дракслервлиза
Sergino Destизлиза Sergino Dest  71'
Oscar Mingueza Garciaвлиза Oscar Mingueza Garcia 
70' Мойс Кийн  Мойс Кийнгол
65' Килиан Мбапе  Килиан Мбапегол
46' Идриса Гей  Идриса Гейизлиза
Андер Ерера  Андер Ереравлиза
32' Килиан Мбапе  Килиан Мбапегол
Лионел Месидузпа Лионел Меси  27'
20' Идриса Гей  Идриса Гейжълт картон
1 Голове 4
4 Ъглови удари 7
17 Центрирания 16
1 Засади 0
4 Точни удари 8
14 Тъчове 12
5 Неточни удари 4
9 Удари от вратата 8
50 Притежание на топката % 50
0 Жълти картони 1
4 Блокирани удари 4
5 Смени 4
1 Контра атаки 2
11 Извършени фалове 16
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Рома Рома
6
4
1
1
13:5 (8)
13
2 Йънг Бойс Йънг Бойс
6
3
1
2
9:7 (2)
10
3 ЦСКА-София ЦСКА-София
6
1
2
3
3:7 (-4)
5
4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж
6
1
2
3
4:10 (-6)
5
1 Арсенал Арсенал
6
6
0
0
20:5 (15)
18
2 Молде Молде
6
3
1
2
9:11 (-2)
10
3 Рапид (Виена) Рапид (Виена)
6
2
1
3
11:13 (-2)
7
4 Дъндолк Дъндолк
6
0
0
6
8:19 (-11)
0
1 Байер (Леверкузен) Байер (Леверкузен)
6
5
0
1
21:8 (13)
15
2 Славия Прага Славия Прага
6
4
0
2
11:10 (1)
12
3 Апоел Беер Шева Апоел Беер Шева
6
2
0
4
7:13 (-6)
6
4 Ница Ница
6
1
0
5
8:16 (-8)
3
1 Рейнджърс Рейнджърс
6
4
2
0
13:7 (6)
14
2 Бенфика Бенфика
6
3
3
0
18:9 (9)
12
3 Стандард (Лиеж) Стандард (Лиеж)
6
1
1
4
7:14 (-7)
4
4 Лех (Познан) Лех (Познан)
6
1
0
5
6:14 (-8)
3
1 ПСВ Айндховен ПСВ Айндховен
6
4
0
2
12:9 (3)
12
2 Гранада Гранада
6
3
2
1
6:3 (3)
11
3 ПАОК ПАОК
6
1
3
2
8:7 (1)
6
4 Омония Омония
6
1
1
4
5:12 (-7)
4
1 Наполи Наполи
6
3
2
1
7:4 (3)
11
2 Реал Сосиедад Реал Сосиедад
6
2
3
1
5:4 (1)
9
3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
6
2
2
2
7:5 (2)
8
4 Риека Риека
6
1
1
4
6:12 (-6)
4
1 Лестър Лестър
6
4
1
1
14:5 (9)
13
2 Брага Брага
6
4
1
1
14:10 (4)
13
3 Зоря (Луганск) Зоря (Луганск)
6
2
0
4
6:11 (-5)
6
4 АЕК АЕК
6
1
0
5
7:15 (-8)
3
1 Милан Милан
6
4
1
1
12:7 (5)
13
2 Лил Лил
6
3
2
1
14:8 (6)
11
3 Спарта Прага Спарта Прага
6
2
0
4
10:12 (-2)
6
4 Селтик Селтик
6
1
1
4
10:19 (-9)
4
1 Виляреал Виляреал
5
4
1
0
14:5 (9)
13
2 Макаби Тел-Авив Макаби Тел-Авив
6
3
2
1
6:7 (-1)
11
3 Сивасспор Сивасспор
6
2
0
4
9:11 (-2)
6
4 ФК Карабах ФК Карабах
5
0
1
4
4:10 (-6)
1
1 Тотнъм Тотнъм
6
4
1
1
15:5 (10)
13
2 Антверпен Антверпен
6
4
0
2
8:5 (3)
12
3 ЛАСК Линц ЛАСК Линц
6
3
1
2
11:12 (-1)
10
4 Лудогорец Лудогорец
6
0
0
6
7:19 (-12)
0
1 Динамо (Загреб) Динамо (Загреб)
6
4
2
0
9:1 (8)
14
2 Волфсбергер Волфсбергер
6
3
1
2
7:6 (1)
10
3 Фейенорд Фейенорд
6
1
2
3
4:8 (-4)
5
4 ЦСКА (Москва) ЦСКА (Москва)
6
0
3
3
3:8 (-5)
3
1 Хофенхайм Хофенхайм
6
5
1
0
17:2 (15)
16
2 Цървена звезда Цървена звезда
6
3
2
1
9:4 (5)
11
3 Слован Либерец Слован Либерец
6
2
1
3
4:13 (-9)
7
4 Гент Гент
6
0
0
6
4:15 (-11)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: ©Getty Images

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БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 443

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