Куман: ПСЖ ни превъзхожда по много показатели

"Резултатът не показва колко по-добър бе ПСЖ. Те бяха много по-ефективни от нас. Първото полувреме бе по-равностойно и при 1:0 Дембеле пропусна страхотен шанс да направи 2:0. През втората част имахме много повече проблеми в защита. ПСЖ показа, че във физическо отношение ни превъзхожда. Трябва да признаем, че те бяха по-добрият отбор през второто полувреме. Видя се, че имат по-завършен състав и трябва да приемем това. Има много какво да подобряваме в играта ни. Знаехме, че нещо подобно може да се случи, защото се изправихме срещу много силен съперник - физически и от гледна точка на опит. Всъщност, те ни превъзхождат по много показатели", заяви Куман.

Нидерландецът призна, че шансовете на тима му са малки в реванша при този резултат."Мога да ви залъгвам, но истината е, че при 1:4 шансовете ни в реванша не са големи. Този мач показва колко много имаме да подобряваме, за да достигнем нужното ниво за Шампионската лига", допълни специалистът.