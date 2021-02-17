Куман: ПСЖ ни превъзхожда по много показатели

|Група A
|ЦСКА-София
|0:2КР
|ЧФР Клуж
|Група B
|Рапид Виена
|1:2КР
|Арсенал
|Група C
|Байер Леверкузен
|6:2КР
|Ница
|Група C
|Апоел Беер Шева
|3:1КР
|Славия Прага
|Група D
|Стандарт Лиеж
|0:2КР
|Рейнджърс
|Група D
|Лех Познан
|2:4КР
|Бенфика
|Група E
|ПСВ Айндховен
|1:2КР
|Гранада
|Група F
|Наполи
|0:1КР
|АЗ Алкмаар
|Група F
|Риека
|0:1КР
|Реал Сосиедад
|Група G
|Лестър Сити
|3:0КР
|Заря Луганск
|Група H
|Спарта Прага
|1:4КР
|Лил
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|1:0КР
|ФК Карабах
|Група K
|Динамо Загреб
|0:0КР
|Фейенорд
|Група K
|Волфсбергер
|1:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|Хофенхайм
|2:0КР
|Цървена звезда
|Група L
|Слован Либерец
|1:0КР
|Гент
|Група G
|АЕК
|1:2КР
|Лестър Сити
|Група G
|Заря Луганск
|1:2КР
|Брага
|Група H
|Милан
|3:0КР
|Спарта Прага
|Група I
|ФК Карабах
|1:3КР
|Виляреал
|Група I
|Сиваспор
|1:2КР
|Макаби Тел-Авив
|Група K
|ЦСКА Москва
|0:0КР
|Динамо Загреб
|Група K
|Фейенорд
|1:4КР
|Волфсбергер
|Група L
|Цървена звезда
|5:1КР
|Слован Либерец
|Група A
|Рома
|0:0КР
|ЦСКА-София
|Група B
|Молде
|1:0КР
|Рапид Виена
|Група C
|Славия Прага
|1:0КР
|Байер Леверкузен
|Група C
|Ница
|1:0КР
|Апоел Беер Шева
|Група D
|Бенфика
|3:0КР
|Стандарт Лиеж
|Група D
|Рейнджърс
|1:0КР
|Лех Познан
|Група E
|Омония
|1:2КР
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Реал Сосиедад
|0:1КР
|Наполи
|Група F
|АЗ Алкмаар
|4:1КР
|Риека
|Група B
|Рапид Виена
|4:3КР
|Дъндолк
|Група C
|Славия Прага
|3:2КР
|Ница
|Група C
|Апоел Беер Шева
|2:4КР
|Байер Леверкузен
|Група D
|Лех Познан
|3:1КР
|Стандарт Лиеж
|Група E
|ПАОК
|4:1КР
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Реал Сосиедад
|1:0КР
|АЗ Алкмаар
|Група I
|Сиваспор
|2:0КР
|ФК Карабах
|Група A
|Йънг Бойс
|3:0КР
|ЦСКА-София
|Група G
|Лестър Сити
|4:0КР
|Брага
|Група G
|Заря Луганск
|1:4КР
|АЕК
|Група H
|Селтик
|1:4КР
|Спарта Прага
|Група K
|Динамо Загреб
|1:0КР
|Волфсбергер
|Група K
|Фейенорд
|3:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|Цървена звезда
|2:1КР
|Гент
|Група L
|Хофенхайм
|5:0КР
|Слован Либерец
|Група I
|Виляреал
|4:0КР
|Макаби Тел-Авив
|Група A
|ЦСКА-София
|0:1КР
|Йънг Бойс
|Група G
|Брага
|3:3КР
|Лестър Сити
|Група G
|АЕК
|0:3КР
|Заря Луганск
|Група H
|Спарта Прага
|4:1КР
|Селтик
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|1:1КР
|Виляреал
|Група I
|ФК Карабах
|2:3КР
|Сиваспор
|Група K
|ЦСКА Москва
|0:0КР
|Фейенорд
|Група K
|Волфсбергер
|0:3КР
|Динамо Загреб
|Група L
|Гент
|0:2КР
|Цървена звезда
|Група L
|Слован Либерец
|0:2КР
|Хофенхайм
|Група B
|Дъндолк
|1:3КР
|Рапид Виена
|Група C
|Байер Леверкузен
|4:1КР
|Апоел Беер Шева
|Група C
|Ница
|1:3КР
|Славия Прага
|Група D
|Стандарт Лиеж
|2:1КР
|Лех Познан
|Група E
|ПСВ Айндховен
|3:2КР
|ПАОК
|Група F
|АЗ Алкмаар
|0:0КР
|Реал Сосиедад
|Група G
|Заря Луганск
|1:0КР
|Лестър Сити
|Група H
|Лил
|2:1КР
|Спарта Прага
|Група I
|ФК Карабах
|1:1КР
|Макаби Тел-Авив
|Група K
|ЦСКА Москва
|0:1КР
|Волфсбергер
|Група K
|Фейенорд
|0:2КР
|Динамо Загреб
|Група L
|Гент
|1:2КР
|Слован Либерец
|Група L
|Цървена звезда
|0:0КР
|Хофенхайм
|Група A
|ЧФР Клуж
|0:0КР
|ЦСКА-София
|Група B
|Арсенал
|4:1КР
|Рапид Виена
|Група C
|Славия Прага
|3:0КР
|Апоел Беер Шева
|Група C
|Ница
|2:3КР
|Байер Леверкузен
|Група D
|Бенфика
|4:0КР
|Лех Познан
|Група D
|Рейнджърс
|3:2КР
|Стандарт Лиеж
|Група E
|Гранада
|0:1КР
|ПСВ Айндховен
|Група F
|АЗ Алкмаар
|1:1КР
|Наполи
|Група F
|Реал Сосиедад
|2:2КР
|Риека
|Група A
|ЦСКА-София
|3:1КР
|Рома
|Група B
|Рапид Виена
|2:2КР
|Молде
|Група C
|Байер Леверкузен
|4:0КР
|Славия Прага
|Група C
|Апоел Беер Шева
|1:0КР
|Ница
|Група D
|Стандарт Лиеж
|2:2КР
|Бенфика
|Група D
|Лех Познан
|0:2КР
|Рейнджърс
|Група E
|ПСВ Айндховен
|4:0КР
|Омония
|Група F
|Наполи
|1:1КР
|Реал Сосиедад
|Група F
|Риека
|2:1КР
|АЗ Алкмаар
|Група G
|Брага
|2:0КР
|Заря Луганск
|Група G
|Лестър Сити
|2:0КР
|АЕК
|Група H
|Спарта Прага
|0:1КР
|Милан
|Група I
|Виляреал
|10.1222:00
|ФК Карабах
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|1:0КР
|Сиваспор
|Група K
|Динамо Загреб
|3:1КР
|ЦСКА Москва
|Група K
|Волфсбергер
|1:0КР
|Фейенорд
|Група L
|Слован Либерец
|0:0КР
|Цървена звезда
|Волфсбергер
|18.0219:55
|Тотнъм
|Динамо (Киев)
|18.0219:55
|Брюж
|Цървена звезда
|18.0219:55
|Милан
|Славия Прага
|18.0219:55
|Лестър
|Олимпиакос
|18.0219:55
|ПСВ Айндховен
|РБ Залцбург
|18.0222:00
|Виляреал
|Тотнъм
|24.0219:00
|Волфсбергер
|Виляреал
|25.0219:55
|РБ Залцбург
|Брюж
|25.0222:00
|Динамо (Киев)
|Милан
|25.0222:00
|Цървена звезда
|Лестър
|25.0222:00
|Славия Прага
|ПСВ Айндховен
|25.0222:00
|Олимпиакос
|
Куман: ПСЖ ни превъзхожда по много показатели17 февруари 2021 | 01:52 - Обновена
"Резултатът не показва колко по-добър бе ПСЖ. Те бяха много по-ефективни от нас. Първото полувреме бе по-равностойно и при 1:0 Дембеле пропусна страхотен шанс да направи 2:0. През втората част имахме много повече проблеми в защита. ПСЖ показа, че във физическо отношение ни превъзхожда. Трябва да признаем, че те бяха по-добрият отбор през второто полувреме. Видя се, че имат по-завършен състав и трябва да приемем това. Има много какво да подобряваме в играта ни. Знаехме, че нещо подобно може да се случи, защото се изправихме срещу много силен съперник - физически и от гледна точка на опит. Всъщност, те ни превъзхождат по много показатели", заяви Куман.
|Титуляри
|Марк-Андре тер Стеген
|1
|1
|Кейлор Навас
|Sergino Dest
|2
|24
|Алесандро Флоренци
|Жерард Пике
|3
|5
|Маркиньос
|Клеман Лангле
|15
|3
|Преснел Кимпембе
|Жорди Алба
|18
|20
|Левин Курзава
|Френки де Йонг
|21
|27
|Идриса Гей
|Серхио Бускетс
|5
|8
|Леандро Паредес
|Pedro Gonzales Lopez
|16
|18
|Мойс Кийн
|Усман Дембеле
|11
|6
|Марко Верати
|Лионел Меси
|10
|7
|Килиан Мбапе
|Антоан Гризман
|7
|9
|Мауро Икарди
|Резерви
|Oscar Mingueza Garcia
|28
|15
|Данило Перейра
|Trincao
|17
|4
|Тило Керер
|Мартин Брайтуайт
|9
|21
|Андер Ерера
|Миралем Пянич
|8
|23
|Юлиан Дракслер
|Рики Пуч
|12
|89'
|Алесандро Флоренциизлиза
|Тило Керервлиза
|Антоан Гризманизлиза
|85'
|Мойс Кийнизлиза
|Мартин Брайтуайтвлиза
|Данило Перейравлиза
|Килиан Мбапегол
|Жерард Пикеизлиза
|79'
|Рики Пучвлиза
|Серхио Бускетсизлиза
|Миралем Пяничвлиза
|Pedro Gonzales Lopezизлиза
|78'
|Trincaoвлиза
|73'
|Марко Вератиизлиза
|Юлиан Дракслервлиза
|Sergino Destизлиза
|71'
|Oscar Mingueza Garciaвлиза
|70'
|Мойс Кийнгол
|65'
|Килиан Мбапегол
|46'
|Идриса Гейизлиза
|Андер Ереравлиза
|32'
|Килиан Мбапегол
|Лионел Месидузпа
|27'
|20'
|Идриса Гейжълт картон
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Рома
|
6
|
4
|
1
|
1
|
13:5 (8)
|
13
|2
|Йънг Бойс
|
6
|
3
|
1
|
2
|
9:7 (2)
|
10
|3
|ЦСКА-София
|
6
|
1
|
2
|
3
|
3:7 (-4)
|
5
|4
|ЧФР Клуж
|
6
|
1
|
2
|
3
|
4:10 (-6)
|
5
|1
|Арсенал
|
6
|
6
|
0
|
0
|
20:5 (15)
|
18
|2
|Молде
|
6
|
3
|
1
|
2
|
9:11 (-2)
|
10
|3
|Рапид (Виена)
|
6
|
2
|
1
|
3
|
11:13 (-2)
|
7
|4
|Дъндолк
|
6
|
0
|
0
|
6
|
8:19 (-11)
|
0
|1
|Байер (Леверкузен)
|
6
|
5
|
0
|
1
|
21:8 (13)
|
15
|2
|Славия Прага
|
6
|
4
|
0
|
2
|
11:10 (1)
|
12
|3
|Апоел Беер Шева
|
6
|
2
|
0
|
4
|
7:13 (-6)
|
6
|4
|Ница
|
6
|
1
|
0
|
5
|
8:16 (-8)
|
3
|1
|Рейнджърс
|
6
|
4
|
2
|
0
|
13:7 (6)
|
14
|2
|Бенфика
|
6
|
3
|
3
|
0
|
18:9 (9)
|
12
|3
|Стандард (Лиеж)
|
6
|
1
|
1
|
4
|
7:14 (-7)
|
4
|4
|Лех (Познан)
|
6
|
1
|
0
|
5
|
6:14 (-8)
|
3
|1
|ПСВ Айндховен
|
6
|
4
|
0
|
2
|
12:9 (3)
|
12
|2
|Гранада
|
6
|
3
|
2
|
1
|
6:3 (3)
|
11
|3
|ПАОК
|
6
|
1
|
3
|
2
|
8:7 (1)
|
6
|4
|Омония
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5:12 (-7)
|
4
|1
|Наполи
|
6
|
3
|
2
|
1
|
7:4 (3)
|
11
|2
|Реал Сосиедад
|
6
|
2
|
3
|
1
|
5:4 (1)
|
9
|3
|АЗ Алкмаар
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7:5 (2)
|
8
|4
|Риека
|
6
|
1
|
1
|
4
|
6:12 (-6)
|
4
|1
|Лестър
|
6
|
4
|
1
|
1
|
14:5 (9)
|
13
|2
|Брага
|
6
|
4
|
1
|
1
|
14:10 (4)
|
13
|3
|Зоря (Луганск)
|
6
|
2
|
0
|
4
|
6:11 (-5)
|
6
|4
|АЕК
|
6
|
1
|
0
|
5
|
7:15 (-8)
|
3
|1
|Милан
|
6
|
4
|
1
|
1
|
12:7 (5)
|
13
|2
|Лил
|
6
|
3
|
2
|
1
|
14:8 (6)
|
11
|3
|Спарта Прага
|
6
|
2
|
0
|
4
|
10:12 (-2)
|
6
|4
|Селтик
|
6
|
1
|
1
|
4
|
10:19 (-9)
|
4
|1
|Виляреал
|
5
|
4
|
1
|
0
|
14:5 (9)
|
13
|2
|Макаби Тел-Авив
|
6
|
3
|
2
|
1
|
6:7 (-1)
|
11
|3
|Сивасспор
|
6
|
2
|
0
|
4
|
9:11 (-2)
|
6
|4
|ФК Карабах
|
5
|
0
|
1
|
4
|
4:10 (-6)
|
1
|1
|Тотнъм
|
6
|
4
|
1
|
1
|
15:5 (10)
|
13
|2
|Антверпен
|
6
|
4
|
0
|
2
|
8:5 (3)
|
12
|3
|ЛАСК Линц
|
6
|
3
|
1
|
2
|
11:12 (-1)
|
10
|4
|Лудогорец
|
6
|
0
|
0
|
6
|
7:19 (-12)
|
0
|1
|Динамо (Загреб)
|
6
|
4
|
2
|
0
|
9:1 (8)
|
14
|2
|Волфсбергер
|
6
|
3
|
1
|
2
|
7:6 (1)
|
10
|3
|Фейенорд
|
6
|
1
|
2
|
3
|
4:8 (-4)
|
5
|4
|ЦСКА (Москва)
|
6
|
0
|
3
|
3
|
3:8 (-5)
|
3
|1
|Хофенхайм
|
6
|
5
|
1
|
0
|
17:2 (15)
|
16
|2
|Цървена звезда
|
6
|
3
|
2
|
1
|
9:4 (5)
|
11
|3
|Слован Либерец
|
6
|
2
|
1
|
3
|
4:13 (-9)
|
7
|4
|Гент
|
6
|
0
|
0
|
6
|
4:15 (-11)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
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|
БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 443
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