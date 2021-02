Двубоят между Волфсбергер и Тотнъм от Лига Европа ще се играе в Будапеща

Промяната в мястото на мача се дължи на ограниченията за пътуване заради пандемията от коронавирус. Срещата ще се проведе на 18 февруари.



"УЕФА благодари на Волфсбергер и Тотнъм за тяхното сътрудничество и подкрепа при намирането на решение на проблема, както и на Унгарската футболна федерация за помощта и съгласието да бъде домакин на този мач", се казва в изявлението.



The first leg of our @EuropaLeague Round of 32 tie against @WolfsbergerAC will now take place in Budapest.



The Puskás Aréna will host the match as COVID-19 regulations in Austria mean we can no longer play at the Worthersee Stadion.



Kick-off remains 5.55pm GMT#THFC #COYS