Манчестър Юнайтед ще гостува на "Ювентус Стейдиъм"

09 февруари 2021 | 18:21 - Обновена
Прочетена 745
Манчестър Юнайтед ще гостува на &quot;Ювентус Стейдиъм&quot;
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Реал Сосиедад ще приеме Манчестър Юнайтед на "Ювентус Стейдиъм". Новината бе потвърдена официално от УЕФА, като причината за това са рестрикциите, които Испания наложи за пътуващите от Великобритания. 
Срещата е от 1/16-финалите на Лига Европа. Датата и началният час остават непроменени - двубоят трябва да се проведе на 18 февруари от 19:55 часа българско време. Реваншът е на "Олд Трафорд" на 25-и същия месец. 

Това е поредният двубой от елиминациите на Шампионската лига и Лига Европа, който ще се изиграе в друга страна заради ограниченията, които редица държави в Европа наложиха заради британския щам на COVID-19. 
Лига Европа
1/16 кръг, четвъртък 18 февруари
Реал Сосиедад
19:55
Манчестър Юнайтед
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Рома Рома
6
4
1
1
13:5 (8)
13
2 Йънг Бойс Йънг Бойс
6
3
1
2
9:7 (2)
10
3 ЦСКА-София ЦСКА-София
6
1
2
3
3:7 (-4)
5
4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж
6
1
2
3
4:10 (-6)
5
1 Арсенал Арсенал
6
6
0
0
20:5 (15)
18
2 Молде Молде
6
3
1
2
9:11 (-2)
10
3 Рапид (Виена) Рапид (Виена)
6
2
1
3
11:13 (-2)
7
4 Дъндолк Дъндолк
6
0
0
6
8:19 (-11)
0
1 Байер (Леверкузен) Байер (Леверкузен)
6
5
0
1
21:8 (13)
15
2 Славия Прага Славия Прага
6
4
0
2
11:10 (1)
12
3 Апоел Беер Шева Апоел Беер Шева
6
2
0
4
7:13 (-6)
6
4 Ница Ница
6
1
0
5
8:16 (-8)
3
1 Рейнджърс Рейнджърс
6
4
2
0
13:7 (6)
14
2 Бенфика Бенфика
6
3
3
0
18:9 (9)
12
3 Стандард (Лиеж) Стандард (Лиеж)
6
1
1
4
7:14 (-7)
4
4 Лех (Познан) Лех (Познан)
6
1
0
5
6:14 (-8)
3
1 ПСВ Айндховен ПСВ Айндховен
6
4
0
2
12:9 (3)
12
2 Гранада Гранада
6
3
2
1
6:3 (3)
11
3 ПАОК ПАОК
6
1
3
2
8:7 (1)
6
4 Омония Омония
6
1
1
4
5:12 (-7)
4
1 Наполи Наполи
6
3
2
1
7:4 (3)
11
2 Реал Сосиедад Реал Сосиедад
6
2
3
1
5:4 (1)
9
3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
6
2
2
2
7:5 (2)
8
4 Риека Риека
6
1
1
4
6:12 (-6)
4
1 Лестър Лестър
6
4
1
1
14:5 (9)
13
2 Брага Брага
6
4
1
1
14:10 (4)
13
3 Зоря (Луганск) Зоря (Луганск)
6
2
0
4
6:11 (-5)
6
4 АЕК АЕК
6
1
0
5
7:15 (-8)
3
1 Милан Милан
6
4
1
1
12:7 (5)
13
2 Лил Лил
6
3
2
1
14:8 (6)
11
3 Спарта Прага Спарта Прага
6
2
0
4
10:12 (-2)
6
4 Селтик Селтик
6
1
1
4
10:19 (-9)
4
1 Виляреал Виляреал
5
4
1
0
14:5 (9)
13
2 Макаби Тел-Авив Макаби Тел-Авив
6
3
2
1
6:7 (-1)
11
3 Сивасспор Сивасспор
6
2
0
4
9:11 (-2)
6
4 ФК Карабах ФК Карабах
5
0
1
4
4:10 (-6)
1
1 Тотнъм Тотнъм
6
4
1
1
15:5 (10)
13
2 Антверпен Антверпен
6
4
0
2
8:5 (3)
12
3 ЛАСК Линц ЛАСК Линц
6
3
1
2
11:12 (-1)
10
4 Лудогорец Лудогорец
6
0
0
6
7:19 (-12)
0
1 Динамо (Загреб) Динамо (Загреб)
6
4
2
0
9:1 (8)
14
2 Волфсбергер Волфсбергер
6
3
1
2
7:6 (1)
10
3 Фейенорд Фейенорд
6
1
2
3
4:8 (-4)
5
4 ЦСКА (Москва) ЦСКА (Москва)
6
0
3
3
3:8 (-5)
3
1 Хофенхайм Хофенхайм
6
5
1
0
17:2 (15)
16
2 Цървена звезда Цървена звезда
6
3
2
1
9:4 (5)
11
3 Слован Либерец Слован Либерец
6
2
1
3
4:13 (-9)
7
4 Гент Гент
6
0
0
6
4:15 (-11)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Спортни новини		 Прочетена 745

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Villa
(Гост) 1
отговор
09 февруари 2021 | 18:33

браво успех в шл срещу Юве на манчестър хиххххихих не се възбуждайте момчета само ви габаркам да не си помислихте че играете в шл? хихиххих Рейтинг: 1 0

Villa
(Гост)
09 февруари 2021 | 18:34

Обаче не може да отречете, че съм забавен и с чувство за хумор. Не издържах да не се избазикам на тая тема, като душа на моята компания нямаше как да не пусна шегичка тук с тая тема направо си ме приканихте. Рейтинг: 1 1

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Манчестър Юнайтед - Евертън 3:3

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