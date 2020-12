Пиоли с любопитен избор на капитан за днешния мач

Наставникът на Милан Стефано Пиоли ще повери капитанската лента на тима на Саму Кастийехо в днешния мач със Спарта (Прага) в Лига Европа, съобщава Milan News.

Испанецът досега не е имал тази чест, като за две години и половина на "Джузепе Меаца" е изиграл 79 мача. През този период той рядко е бил първи избор на треньорите на "росонерите" за позицията на дясно крило. Днес обаче отборът ще играе с резервните си играчи предвид вече осигуреното си класиране за елиминациите на турнира и именно затова Кастийехо ще получи шанс да носи капитанската лента тази вечер.

MN: Samu Castillejo will most likely be the one who will wear the captain's armband for tonight's Europa League match against Sparta Prague. pic.twitter.com/xm9tg1mu8Y