Моуриньо коментира отиването на Манчестър Юн в Лига Европа

След като Манчестър Юнайтед отпадна от Шампионската лига и ще трябва да доиграе евротурнирите този сезон в Лига Европа, бившият мениджър на клуба Жозе Моуриньо счита, че селекцията на Оле Гунар Солскяер е с големи шансове да вдигне трофея. Тотнъм на Специалния също е в битката, след като си гарантира продължаването към 1/16-финалите.

„Разбира се, сега Манчестър Юнайтед се превръща в един от фаворитите за триумф в Лига Европа. Тимовете, които идват от Шампионската лига, винаги са силни. Те по принцип не са за нивото на Лига Европа. „Червените дяволи“ бяха в много трудна група и знаехме, че няма да е лесно за нито един от отборите в нея“, заяви Моуриньо.

Spurs boss Jose Mourinho has declared Manchester United "one of the top favourites" in this year's Europa League... pic.twitter.com/60A3Gt6inh