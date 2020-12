Мач от Лига Европа няма да сe състои заради COVID-19

Срещата от 6-ия кръг на груповата фаза на турнира Лига Европа между испанския Виляреал и Карабах няма да се състои заради голям брой случаи на заразени играчи в азербайджанския състав. Това съобщава пресслужбата на клуба от каспийската държава.

В съобщението на Карабах се уточнява, че не могат да вземат участие в мача 13 от всичките 23 картотекирани в УЕФА футболисти. Девет футболисти от рутинните тестове са дали положителен резултат при обявяването на резултатите, а други двама не са били допуснати до подновяване на пълноценни тренировки по съвет на лекаря след прекаран коронавирус. Лекарят е преценил, че дишането им още не се е нормализирано, въпреки че тестовете и на двамата са дали отрицателен резултат. Други двама футболисти пък имат футболни травми и също няма как да помогнат на отбора си.

