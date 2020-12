Стивън Джерард: Рейнджърс иска да спечели групата си в Лига Европа

Мениджърът на Рейнджърс Стивън Джерард коментира победата от 5-ия кръг на Лига Европа срещу Стандарт Лиеж (3:2).



"Представихме се по-добре от миналата година, което е хубаво, но искаме да продължаваме да се подобряваме и искаме да спечелим групата.

В продължение на 90 минути си мислех, че сме заслужили победата, но в един момент резултатът може да бъде всякакъв, така че сме доволни от резултата. Имахме много шансове през второто полувреме и трябваше да опростим играта в края на мача", заяви Джерард.

Rangers are still undefeated across all competitions this season.



What a job Steven Gerrard is doing pic.twitter.com/spHL9WKkFR