Пиоли: Толкова много ми липсваше работата

Наставникът на Милан Стефано Пиоли изрази радостта си от приключването на карантината си заради COVID-19, като също така коментира утрешния съперник на отбора си в Лига Европа - Селтик.

"Толкова много ми липсваше работата. Бяха дълги 18 дни. Снощи, когато разбрах за отрицателната ми проба, ми беше трудно да заспя, защото нямах търпение да видя играчите си отново. Трябва да благодаря на клуба, който бързо подобри всички технологии за дистанционна работа, както и на феновете, които ме подкрепиха в този необичаен момент. Огромно благодаря на отбора, защото той ме направи горд, и на Даниеле Бонера, който ме замести. Късметлиясъм, защото имах симптоми, но изкарах заразата леко. Това не означава, че не трябва да сваляме гарда. Нужно е да носим маски и да спазваме дистанция, докато не се намери лекарство.

Coach Pioli is back he spoke during the press conference ahead of #MilanCeltic: "I am happy to be back. I missed the club and the daily routine and work. I thank the club, the team, I thank all of the staff. I also thank Bonera who is a very smart guy." pic.twitter.com/4vWjWVhW7D