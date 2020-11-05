Кешерю: Беше като майтап - те мъже, а ние деца (видео)

Нападателят на Лудогорец Клаудиу Кешерю изрази разочарованието си от загубата от Тотнъм с 1:3 в Лига Европа. Румънецът е на мнение, че се чувствал все едно е дете, което се е изправило срещу мъж.

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След като сме загубили от ЛАСК и Антверпен, и най големите оптимисти няма как да очакват да бием Тотнъм. Разликата е голяма. Още в началото усетих, че е като майтап. Те са мъже, а ние сме като деца. Най-важното е накрая да усещаш, че даваш 100%, пък какво ще стане е друго. Мисля, че в края на краищата всички дадохме всичко от себе си", каза Кешерю.