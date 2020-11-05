Кешерю: Беше като майтап - те мъже, а ние деца (видео)

05 ноември 2020 | 23:00 - Обновена
Прочетена 4436
Нападателят на Лудогорец Клаудиу Кешерю изрази разочарованието си от загубата от Тотнъм с 1:3 в Лига Европа. Румънецът е на мнение, че се чувствал все едно е дете, което се е изправило срещу мъж.

Лудогорец - Тотнъм@@@


След като сме загубили от ЛАСК и Антверпен, и най големите оптимисти няма как да очакват да бием Тотнъм. Разликата е голяма. Още в началото усетих, че е като майтап. Те са мъже, а ние сме като деца. Най-важното е накрая да усещаш, че даваш 100%, пък какво ще стане е друго. Мисля, че в края на краищата всички дадохме всичко от себе си", каза Кешерю.
Лига Европа
3 кръг, четвъртък 5 ноември
Лудогорец
1:3краен резулат
Тотнъм
Стадион: Лудогорец Арена
Съдия:
23
5
3
22
24
7
37
95
13
82
81
12
33
4
2
5
15
8
28
7
23
45
Павел Върба
Жозе Моуриньо
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Пламен Илиев Пламен Илиев23 Джо Харт12 Джо Харт
Жордан Икоко Жордан Икоко22 Мат Дохърти2 Мат Дохърти
Георги Терзиев Георги Терзиев5 Тоби Алдервейрелд4 Тоби Алдервейрелд
Оливие Вердон Оливие Вердон24 Ерик Дайър15 Ерик Дайър
Антон Недялков Антон Недялков3 Бен Дейвис33 Бен Дейвис
Стефан Баджи Стефан Баджи25 Хари Уинкс8 Хари Уинкс
Анисе Абел Анисе Абел12 Муса Сисоко17 Муса Сисоко
Елвис Ману Елвис Ману10 Лукас Моура27 Лукас Моура
Каули Каули95 Джовани Ло Селсо18 Джовани Ло Селсо
Доминик Янков Доминик Янков64 Гарет Бейл9 Гарет Бейл
Клаудиу Кешерю Клаудиу Кешерю28 Хари Кейн10 Хари Кейн
Резерви
Алекс Сантана Алекс Сантана7 Vinicius45 Vinicius
Бърнард Текпетей Бърнард Текпетей37 Стивън Бергвайн23 Стивън Бергвайн
Димитър Митков Димитър Митков81 Танги Ндомбеле28 Танги Ндомбеле
Иван Йорданов Иван Йорданов82 Хюн-Мин Сон7 Хюн-Мин Сон
Мавис Чибота Мавис Чибота13 Пиер-Емил Хьойберг5 Пиер-Емил Хьойберг
Стефан Баджиизлиза Стефан Баджи  90'
Иван Йордановвлиза Иван Йорданов 
79' Мат Дохърти  Мат Дохъртижълт картон
Доминик Янковизлиза Доминик Янков  75'
Мавис Чиботавлиза Мавис Чибота 
72' Джовани Ло Селсо  Джовани Ло Селсоизлиза
Танги Ндомбеле  Танги Ндомбелевлиза
65' Гарет Бейл  Гарет Бейлизлиза
Стивън Бергвайн  Стивън Бергвайнвлиза
62' Джовани Ло Селсо  Джовани Ло Селсогол
61' Лукас Моура  Лукас Моураизлиза
Хюн-Мин Сон  Хюн-Мин Сонвлиза
Анисе Абелизлиза Анисе Абел  59'
Алекс Сантанавлиза Алекс Сантана 
Клаудиу Кешерюизлиза Клаудиу Кешерю 
Димитър Митковвлиза Димитър Митков 
Клаудиу Кешерюгол Клаудиу Кешерю  50'
Елвис Мануизлиза Елвис Ману  46' Хари Кейн  Хари Кейнизлиза
Бърнард Текпетейвлиза Бърнард Текпетей  Vinicius  Viniciusвлиза
Муса Сисоко  Муса Сисокоизлиза
Пиер-Емил Хьойберг  Пиер-Емил Хьойбергвлиза
33' Лукас Моура  Лукас Моурагол
Анисе Абелжълт картон Анисе Абел  15'
13' Хари Кейн  Хари Кейнгол
2 Ъглови удари 5
2 Засади 3
3 Точни удари 9
4 Неточни удари 9
44 Притежание на топката % 56
1 Жълти картони 1
5 Смени 5
8 Извършени фалове 15
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Тотнъм Тотнъм
3
2
0
1
6:2 (4)
6
2 Антверп Антверп
3
2
0
1
3:2 (1)
6
3 ЛАСК Линц ЛАСК Линц
3
2
0
1
5:6 (-1)
6
4 Лудогорец Лудогорец
3
0
0
3
5:9 (-4)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: Марин Маринов, Sportal.bg

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Спортни новини		 Прочетена 4436

Добави коментар ›› Коментари (10)

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Реалити
(Гост) 10
отговор
06 ноември 2020 | 00:06

чек за Лудогорец.Откакто го няма Томанов селекция та е зациклила.Други бяха Мисиджан Лукоки Натанаел Кафу че и Камоаняро дори.За Марселиньо да не говориме.Неговото отсъствие е видимо.Не знам сега ама даваш за Жоржиньо 800 Хил и за Чибота 850 Хил и ги държиш резерви.Нямам понятие.И като прибавим и Дан Битон 1 мил и .100 хил и Жуниор Брандао за милион и полвина и двамата преотстъпени. Рейтинг: 0 0

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Льольо
(Гост) 9
отговор
06 ноември 2020 | 00:01

Искаше да каже те мъже, а ние путки Рейтинг: 2 1

Венци Стефанов
(Гост) 8
отговор
05 ноември 2020 | 23:58

Кире трябваше да остави бразилци в отбора. С африканци футбола им като на Литекс, никакъв. Рейтинг: 3 0

Дърт Бероец
(Гост) 7
отговор
05 ноември 2020 | 23:58

Самата истина. Лудогорец се измъкна с малко. Рейтинг: 3 0

Левскар В.К.
(Гост) 6
отговор
05 ноември 2020 | 23:53

ти си пич и си интелигентен. Добре го казва всичко, а накрая ги и защити съотборниците ,че дали всичко от себе си. Бе не дадоха всичко Рейтинг: 5 0

БайИван
(Гост) 5
отговор
05 ноември 2020 | 23:43

Всичко е в психиката и самочувствието. Не случайно Локо Пловдив говорят толкова много за работата с психолог. Как да очаквате един футболист да бие като още от коридора той се чувства като дете, а противника като мъж. При това, че Кешеро е най-опитния нападател в отбора! Ами какво очаквате от другите...? Тоя отбор е пълен провал. Трябва финансова инжекция и нови футболисти. Рейтинг: 3 0

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sin
(Гост)
06 ноември 2020 | 00:17

ква инжекция бе Ване. Играйте с юноши,за 10г. все са създали някакви. Рейтинг: 0 0

...
(Гост) 4
отговор
05 ноември 2020 | 23:30

Ти п....ка а те у...е. Рейтинг: 0 1

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Кольо дървения
(Гост) 3
отговор
05 ноември 2020 | 23:30

Лудогорец е ТРАГИЧЕН. Не знам дали има по-илюстрираща моментното импотентно състояние дума от тази. Абсолютно трагичен! Навярно това е най-слабият отбор в последните 10 години. Напълно импотентен и негоден отбор демонстриращ изключително грозен и скапан футбол, без никакъв облик, стил, маниер на игра. Истинска траги-комедия... Виновниците? Думусчиев, Петричев и Върбаков... Рейтинг: 5 0

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венци дебелата мазнасвиня
(Гост) 2
отговор
05 ноември 2020 | 23:27

Точно Рейтинг: 2 0

kiro gela
(Гост) 1
отговор
05 ноември 2020 | 23:07

Те мъже вие педеруги: Рейтинг: 4 5

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