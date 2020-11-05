Кешерю: Беше като майтап - те мъже, а ние деца (видео)

|Група A
|ЦСКА-София
|0:2КР
|ЧФР Клуж
|Група B
|Рапид Виена
|1:2КР
|Арсенал
|Група C
|Байер Леверкузен
|6:2КР
|Ница
|Група C
|Апоел Беер Шева
|3:1КР
|Славия Прага
|Група D
|Стандарт Лиеж
|0:2КР
|Рейнджърс
|Група D
|Лех Познан
|2:4КР
|Бенфика
|Група E
|ПСВ Айндховен
|1:2КР
|Гранада
|Група F
|Наполи
|0:1КР
|АЗ Алкмаар
|Група F
|Риека
|0:1КР
|Реал Сосиедад
|Група G
|Лестър Сити
|3:0КР
|Заря Луганск
|Група H
|Спарта Прага
|1:4КР
|Лил
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|1:0КР
|ФК Карабах
|Група K
|Динамо Загреб
|0:0КР
|Фейенорд
|Група K
|Волфсбергер
|1:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|Хофенхайм
|2:0КР
|Цървена звезда
|Група L
|Слован Либерец
|1:0КР
|Гент
|Група G
|АЕК
|1:2КР
|Лестър Сити
|Група G
|Заря Луганск
|1:2КР
|Брага
|Група H
|Милан
|3:0КР
|Спарта Прага
|Група I
|ФК Карабах
|1:3КР
|Виляреал
|Група I
|Сиваспор
|1:2КР
|Макаби Тел-Авив
|Група K
|ЦСКА Москва
|0:0КР
|Динамо Загреб
|Група K
|Фейенорд
|1:4КР
|Волфсбергер
|Група L
|Цървена звезда
|5:1КР
|Слован Либерец
|Група A
|Рома
|0:0КР
|ЦСКА-София
|Група B
|Молде
|1:0КР
|Рапид Виена
|Група C
|Славия Прага
|1:0КР
|Байер Леверкузен
|Група C
|Ница
|1:0КР
|Апоел Беер Шева
|Група D
|Бенфика
|3:0КР
|Стандарт Лиеж
|Група D
|Рейнджърс
|1:0КР
|Лех Познан
|Група E
|Омония
|1:2КР
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Реал Сосиедад
|0:1КР
|Наполи
|Група F
|АЗ Алкмаар
|4:1КР
|Риека
|Група B
|Рапид Виена
|4:3КР
|Дъндолк
|Група C
|Славия Прага
|3:2КР
|Ница
|Група C
|Апоел Беер Шева
|2:4КР
|Байер Леверкузен
|Група D
|Лех Познан
|3:1КР
|Стандарт Лиеж
|Група E
|ПАОК
|4:1КР
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Реал Сосиедад
|1:0КР
|АЗ Алкмаар
|Група I
|Сиваспор
|2:0КР
|ФК Карабах
|Група A
|Йънг Бойс
|3:0КР
|ЦСКА-София
|Група G
|Лестър Сити
|4:0КР
|Брага
|Група G
|Заря Луганск
|1:4КР
|АЕК
|Група H
|Селтик
|1:4КР
|Спарта Прага
|Група K
|Динамо Загреб
|1:0КР
|Волфсбергер
|Група K
|Фейенорд
|3:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|Цървена звезда
|2:1КР
|Гент
|Група L
|Хофенхайм
|5:0КР
|Слован Либерец
|Група I
|Виляреал
|2:063'
|Макаби Тел-Авив
|Група A
|ЦСКА-София
|26.1119:55
|Йънг Бойс
|Група G
|Брага
|26.1119:55
|Лестър Сити
|Група G
|АЕК
|26.1119:55
|Заря Луганск
|Група H
|Спарта Прага
|26.1119:55
|Селтик
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|26.1119:55
|Виляреал
|Група I
|ФК Карабах
|26.1119:55
|Сиваспор
|Група K
|ЦСКА Москва
|26.1119:55
|Фейенорд
|Група K
|Волфсбергер
|26.1119:55
|Динамо Загреб
|Група L
|Гент
|26.1119:55
|Цървена звезда
|Група L
|Слован Либерец
|26.1119:55
|Хофенхайм
|Група B
|Дъндолк
|26.1122:00
|Рапид Виена
|Група C
|Байер Леверкузен
|26.1122:00
|Апоел Беер Шева
|Група C
|Ница
|26.1122:00
|Славия Прага
|Група D
|Стандарт Лиеж
|26.1122:00
|Лех Познан
|Група E
|ПСВ Айндховен
|26.1122:00
|ПАОК
|Група F
|АЗ Алкмаар
|26.1122:00
|Реал Сосиедад
|Група G
|Заря Луганск
|03.1219:55
|Лестър Сити
|Група H
|Лил
|03.1219:55
|Спарта Прага
|Група I
|ФК Карабах
|03.1219:55
|Макаби Тел-Авив
|Група K
|ЦСКА Москва
|03.1219:55
|Волфсбергер
|Група K
|Фейенорд
|03.1219:55
|Динамо Загреб
|Група L
|Гент
|03.1219:55
|Слован Либерец
|Група L
|Цървена звезда
|03.1219:55
|Хофенхайм
|Група A
|ЧФР Клуж
|03.1222:00
|ЦСКА-София
|Група B
|Арсенал
|03.1222:00
|Рапид Виена
|Група C
|Славия Прага
|03.1222:00
|Апоел Беер Шева
|Група C
|Ница
|03.1222:00
|Байер Леверкузен
|Група D
|Бенфика
|03.1222:00
|Лех Познан
|Група D
|Рейнджърс
|03.1222:00
|Стандарт Лиеж
|Група E
|Гранада
|03.1222:00
|ПСВ Айндховен
|Група F
|АЗ Алкмаар
|03.1222:00
|Наполи
|Група F
|Реал Сосиедад
|03.1222:00
|Риека
|Група A
|ЦСКА-София
|10.1219:55
|Рома
|Група B
|Рапид Виена
|10.1219:55
|Молде
|Група C
|Байер Леверкузен
|10.1219:55
|Славия Прага
|Група C
|Апоел Беер Шева
|10.1219:55
|Ница
|Група D
|Стандарт Лиеж
|10.1219:55
|Бенфика
|Група D
|Лех Познан
|10.1219:55
|Рейнджърс
|Група E
|ПСВ Айндховен
|10.1219:55
|Омония
|Група F
|Наполи
|10.1219:55
|Реал Сосиедад
|Група F
|Риека
|10.1219:55
|АЗ Алкмаар
|Група G
|Брага
|10.1222:00
|Заря Луганск
|Група G
|Лестър Сити
|10.1222:00
|АЕК
|Група H
|Спарта Прага
|10.1222:00
|Милан
|Група I
|Виляреал
|10.1222:00
|ФК Карабах
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|10.1222:00
|Сиваспор
|Група K
|Динамо Загреб
|10.1222:00
|ЦСКА Москва
|Група K
|Волфсбергер
|10.1222:00
|Фейенорд
|Група L
|Слован Либерец
|10.1222:00
|Цървена звезда
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Кешерю: Беше като майтап - те мъже, а ние деца (видео)05 ноември 2020 | 23:00 - Обновена
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|9
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|10
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|Алекс Сантанавлиза
|Клаудиу Кешерюизлиза
|Димитър Митковвлиза
|Клаудиу Кешерюгол
|50'
|Елвис Мануизлиза
|46'
|Хари Кейнизлиза
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|Viniciusвлиза
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|Лукас Моурагол
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 4436
(Гост) 10
отговор
чек за Лудогорец.Откакто го няма Томанов селекция та е зациклила.Други бяха Мисиджан Лукоки Натанаел Кафу че и Камоаняро дори.За Марселиньо да не говориме.Неговото отсъствие е видимо.Не знам сега ама даваш за Жоржиньо 800 Хил и за Чибота 850 Хил и ги държиш резерви.Нямам понятие.И като прибавим и Дан Битон 1 мил и .100 хил и Жуниор Брандао за милион и полвина и двамата преотстъпени. Рейтинг: 0 0
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(Гост) 9
отговор
Искаше да каже те мъже, а ние путки Рейтинг: 2 1
(Гост) 8
отговор
Кире трябваше да остави бразилци в отбора. С африканци футбола им като на Литекс, никакъв. Рейтинг: 3 0
(Гост) 7
отговор
Самата истина. Лудогорец се измъкна с малко. Рейтинг: 3 0
(Гост) 6
отговор
ти си пич и си интелигентен. Добре го казва всичко, а накрая ги и защити съотборниците ,че дали всичко от себе си. Бе не дадоха всичко Рейтинг: 5 0
(Гост) 5
отговор
Всичко е в психиката и самочувствието. Не случайно Локо Пловдив говорят толкова много за работата с психолог. Как да очаквате един футболист да бие като още от коридора той се чувства като дете, а противника като мъж. При това, че Кешеро е най-опитния нападател в отбора! Ами какво очаквате от другите...? Тоя отбор е пълен провал. Трябва финансова инжекция и нови футболисти. Рейтинг: 3 0
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(Гост)
ква инжекция бе Ване. Играйте с юноши,за 10г. все са създали някакви. Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Ти п....ка а те у...е. Рейтинг: 0 1
(Гост) 3
отговор
Лудогорец е ТРАГИЧЕН. Не знам дали има по-илюстрираща моментното импотентно състояние дума от тази. Абсолютно трагичен! Навярно това е най-слабият отбор в последните 10 години. Напълно импотентен и негоден отбор демонстриращ изключително грозен и скапан футбол, без никакъв облик, стил, маниер на игра. Истинска траги-комедия... Виновниците? Думусчиев, Петричев и Върбаков... Рейтинг: 5 0
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(Гост) 2
отговор
Точно Рейтинг: 2 0
(Гост) 1
отговор
Те мъже вие педеруги: Рейтинг: 4 5