Моуриньо: Лудогорец показа характер след почивката

|Група A
|ЦСКА-София
|0:2КР
|ЧФР Клуж
|Група B
|Рапид Виена
|1:2КР
|Арсенал
|Група C
|Байер Леверкузен
|6:2КР
|Ница
|Група C
|Апоел Беер Шева
|3:1КР
|Славия Прага
|Група D
|Стандарт Лиеж
|0:2КР
|Рейнджърс
|Група D
|Лех Познан
|2:4КР
|Бенфика
|Група E
|ПСВ Айндховен
|1:2КР
|Гранада
|Група F
|Наполи
|0:1КР
|АЗ Алкмаар
|Група F
|Риека
|0:1КР
|Реал Сосиедад
|Група G
|Лестър Сити
|3:0КР
|Заря Луганск
|Група H
|Спарта Прага
|1:4КР
|Лил
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|1:0КР
|ФК Карабах
|Група K
|Динамо Загреб
|0:0КР
|Фейенорд
|Група K
|Волфсбергер
|1:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|Хофенхайм
|2:0КР
|Цървена звезда
|Група L
|Слован Либерец
|1:0КР
|Гент
|Група G
|АЕК
|1:2КР
|Лестър Сити
|Група G
|Заря Луганск
|1:2КР
|Брага
|Група H
|Милан
|3:0КР
|Спарта Прага
|Група I
|ФК Карабах
|1:3КР
|Виляреал
|Група I
|Сиваспор
|1:2КР
|Макаби Тел-Авив
|Група K
|ЦСКА Москва
|0:0КР
|Динамо Загреб
|Група K
|Фейенорд
|1:4КР
|Волфсбергер
|Група L
|Цървена звезда
|5:1КР
|Слован Либерец
|Група A
|Рома
|0:0КР
|ЦСКА-София
|Група B
|Молде
|1:0КР
|Рапид Виена
|Група C
|Славия Прага
|1:0КР
|Байер Леверкузен
|Група C
|Ница
|1:0КР
|Апоел Беер Шева
|Група D
|Бенфика
|3:0КР
|Стандарт Лиеж
|Група D
|Рейнджърс
|1:0КР
|Лех Познан
|Група E
|Омония
|1:2КР
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Реал Сосиедад
|0:1КР
|Наполи
|Група F
|АЗ Алкмаар
|4:1КР
|Риека
|Група B
|Рапид Виена
|4:3КР
|Дъндолк
|Група C
|Славия Прага
|3:2КР
|Ница
|Група C
|Апоел Беер Шева
|2:4КР
|Байер Леверкузен
|Група D
|Лех Познан
|3:1КР
|Стандарт Лиеж
|Група E
|ПАОК
|4:1КР
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Реал Сосиедад
|1:0КР
|АЗ Алкмаар
|Група I
|Сиваспор
|2:0КР
|ФК Карабах
|Група A
|Йънг Бойс
|3:0КР
|ЦСКА-София
|Група G
|Лестър Сити
|4:0КР
|Брага
|Група G
|Заря Луганск
|1:4КР
|АЕК
|Група H
|Селтик
|1:4КР
|Спарта Прага
|Група K
|Динамо Загреб
|1:0КР
|Волфсбергер
|Група K
|Фейенорд
|3:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|Цървена звезда
|2:1КР
|Гент
|Група L
|Хофенхайм
|5:0КР
|Слован Либерец
|Група I
|Виляреал
|2:063'
|Макаби Тел-Авив
|Група A
|ЦСКА-София
|26.1119:55
|Йънг Бойс
|Група G
|Брага
|26.1119:55
|Лестър Сити
|Група G
|АЕК
|26.1119:55
|Заря Луганск
|Група H
|Спарта Прага
|26.1119:55
|Селтик
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|26.1119:55
|Виляреал
|Група I
|ФК Карабах
|26.1119:55
|Сиваспор
|Група K
|ЦСКА Москва
|26.1119:55
|Фейенорд
|Група K
|Волфсбергер
|26.1119:55
|Динамо Загреб
|Група L
|Гент
|26.1119:55
|Цървена звезда
|Група L
|Слован Либерец
|26.1119:55
|Хофенхайм
|Група B
|Дъндолк
|26.1122:00
|Рапид Виена
|Група C
|Байер Леверкузен
|26.1122:00
|Апоел Беер Шева
|Група C
|Ница
|26.1122:00
|Славия Прага
|Група D
|Стандарт Лиеж
|26.1122:00
|Лех Познан
|Група E
|ПСВ Айндховен
|26.1122:00
|ПАОК
|Група F
|АЗ Алкмаар
|26.1122:00
|Реал Сосиедад
|Група G
|Заря Луганск
|03.1219:55
|Лестър Сити
|Група H
|Лил
|03.1219:55
|Спарта Прага
|Група I
|ФК Карабах
|03.1219:55
|Макаби Тел-Авив
|Група K
|ЦСКА Москва
|03.1219:55
|Волфсбергер
|Група K
|Фейенорд
|03.1219:55
|Динамо Загреб
|Група L
|Гент
|03.1219:55
|Слован Либерец
|Група L
|Цървена звезда
|03.1219:55
|Хофенхайм
|Група A
|ЧФР Клуж
|03.1222:00
|ЦСКА-София
|Група B
|Арсенал
|03.1222:00
|Рапид Виена
|Група C
|Славия Прага
|03.1222:00
|Апоел Беер Шева
|Група C
|Ница
|03.1222:00
|Байер Леверкузен
|Група D
|Бенфика
|03.1222:00
|Лех Познан
|Група D
|Рейнджърс
|03.1222:00
|Стандарт Лиеж
|Група E
|Гранада
|03.1222:00
|ПСВ Айндховен
|Група F
|АЗ Алкмаар
|03.1222:00
|Наполи
|Група F
|Реал Сосиедад
|03.1222:00
|Риека
|Група A
|ЦСКА-София
|10.1219:55
|Рома
|Група B
|Рапид Виена
|10.1219:55
|Молде
|Група C
|Байер Леверкузен
|10.1219:55
|Славия Прага
|Група C
|Апоел Беер Шева
|10.1219:55
|Ница
|Група D
|Стандарт Лиеж
|10.1219:55
|Бенфика
|Група D
|Лех Познан
|10.1219:55
|Рейнджърс
|Група E
|ПСВ Айндховен
|10.1219:55
|Омония
|Група F
|Наполи
|10.1219:55
|Реал Сосиедад
|Група F
|Риека
|10.1219:55
|АЗ Алкмаар
|Група G
|Брага
|10.1222:00
|Заря Луганск
|Група G
|Лестър Сити
|10.1222:00
|АЕК
|Група H
|Спарта Прага
|10.1222:00
|Милан
|Група I
|Виляреал
|10.1222:00
|ФК Карабах
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|10.1222:00
|Сиваспор
|Група K
|Динамо Загреб
|10.1222:00
|ЦСКА Москва
|Група K
|Волфсбергер
|10.1222:00
|Фейенорд
|Група L
|Слован Либерец
|10.1222:00
|Цървена звезда
|
Моуриньо: Лудогорец показа характер след почивката05 ноември 2020 | 23:01 - Обновена
|Титуляри
|Пламен Илиев
|23
|12
|Джо Харт
|Жордан Икоко
|22
|2
|Мат Дохърти
|Георги Терзиев
|5
|4
|Тоби Алдервейрелд
|Оливие Вердон
|24
|15
|Ерик Дайър
|Антон Недялков
|3
|33
|Бен Дейвис
|Стефан Баджи
|25
|8
|Хари Уинкс
|Анисе Абел
|12
|17
|Муса Сисоко
|Елвис Ману
|10
|27
|Лукас Моура
|Каули
|95
|18
|Джовани Ло Селсо
|Доминик Янков
|64
|9
|Гарет Бейл
|Клаудиу Кешерю
|28
|10
|Хари Кейн
|Резерви
|Алекс Сантана
|7
|45
|Vinicius
|Бърнард Текпетей
|37
|23
|Стивън Бергвайн
|Димитър Митков
|81
|28
|Танги Ндомбеле
|Иван Йорданов
|82
|7
|Хюн-Мин Сон
|Мавис Чибота
|13
|5
|Пиер-Емил Хьойберг
|Стефан Баджиизлиза
|90'
|Иван Йордановвлиза
|79'
|Мат Дохъртижълт картон
|Доминик Янковизлиза
|75'
|Мавис Чиботавлиза
|72'
|Джовани Ло Селсоизлиза
|Танги Ндомбелевлиза
|65'
|Гарет Бейлизлиза
|Стивън Бергвайнвлиза
|62'
|Джовани Ло Селсогол
|61'
|Лукас Моураизлиза
|Хюн-Мин Сонвлиза
|Анисе Абелизлиза
|59'
|Алекс Сантанавлиза
|Клаудиу Кешерюизлиза
|Димитър Митковвлиза
|Клаудиу Кешерюгол
|50'
|Елвис Мануизлиза
|46'
|Хари Кейнизлиза
|Бърнард Текпетейвлиза
|Viniciusвлиза
|Муса Сисокоизлиза
|Пиер-Емил Хьойбергвлиза
|33'
|Лукас Моурагол
|Анисе Абелжълт картон
|15'
|13'
|Хари Кейнгол
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 1144
(Гост) 4
отговор
ТР билиорму сун Рейтинг: 0 1
(Гост) 3
отговор
Тоз Ши га коля докато е жифф Рейтинг: 0 1
(Гост) 2
отговор
На Кире катуна трети мач не знае какво става в защита, той характер били показали. Ловешкия катун още по-зле. Рейтинг: 0 1
(Гост) 1
отговор
Ши пич теби изкарам червата през устата Рейтинг: 0 1