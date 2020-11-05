Моуриньо: Лудогорец показа характер след почивката

05 ноември 2020 | 23:01 - Обновена
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Мениджърът на Тотнъм Жозе Моуриньо изрази задоволството си от представянето на тима му в Разград. "Шпорите" се наложиха с 3:1 над Лудогорец, но португалският специалист отчете и слабите страни на английския тим. 

"Започнахме силно, ударихме греда, допуснахме гол, но имахме подобаваща реакция. Това не бе изненадващо. Лудогорец показа след почивката характер и мисля, че в следващите мачове ще покаже повече".
Лига Европа
3 кръг, четвъртък 5 ноември
Лудогорец
1:3краен резулат
Тотнъм
Стадион: Лудогорец Арена
Съдия:
23
5
3
22
24
7
37
95
13
82
81
12
33
4
2
5
15
8
28
7
23
45
Павел Върба
Жозе Моуриньо
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Пламен Илиев Пламен Илиев23 Джо Харт12 Джо Харт
Жордан Икоко Жордан Икоко22 Мат Дохърти2 Мат Дохърти
Георги Терзиев Георги Терзиев5 Тоби Алдервейрелд4 Тоби Алдервейрелд
Оливие Вердон Оливие Вердон24 Ерик Дайър15 Ерик Дайър
Антон Недялков Антон Недялков3 Бен Дейвис33 Бен Дейвис
Стефан Баджи Стефан Баджи25 Хари Уинкс8 Хари Уинкс
Анисе Абел Анисе Абел12 Муса Сисоко17 Муса Сисоко
Елвис Ману Елвис Ману10 Лукас Моура27 Лукас Моура
Каули Каули95 Джовани Ло Селсо18 Джовани Ло Селсо
Доминик Янков Доминик Янков64 Гарет Бейл9 Гарет Бейл
Клаудиу Кешерю Клаудиу Кешерю28 Хари Кейн10 Хари Кейн
Резерви
Алекс Сантана Алекс Сантана7 Vinicius45 Vinicius
Бърнард Текпетей Бърнард Текпетей37 Стивън Бергвайн23 Стивън Бергвайн
Димитър Митков Димитър Митков81 Танги Ндомбеле28 Танги Ндомбеле
Иван Йорданов Иван Йорданов82 Хюн-Мин Сон7 Хюн-Мин Сон
Мавис Чибота Мавис Чибота13 Пиер-Емил Хьойберг5 Пиер-Емил Хьойберг
Стефан Баджиизлиза Стефан Баджи  90'
Иван Йордановвлиза Иван Йорданов 
79' Мат Дохърти  Мат Дохъртижълт картон
Доминик Янковизлиза Доминик Янков  75'
Мавис Чиботавлиза Мавис Чибота 
72' Джовани Ло Селсо  Джовани Ло Селсоизлиза
Танги Ндомбеле  Танги Ндомбелевлиза
65' Гарет Бейл  Гарет Бейлизлиза
Стивън Бергвайн  Стивън Бергвайнвлиза
62' Джовани Ло Селсо  Джовани Ло Селсогол
61' Лукас Моура  Лукас Моураизлиза
Хюн-Мин Сон  Хюн-Мин Сонвлиза
Анисе Абелизлиза Анисе Абел  59'
Алекс Сантанавлиза Алекс Сантана 
Клаудиу Кешерюизлиза Клаудиу Кешерю 
Димитър Митковвлиза Димитър Митков 
Клаудиу Кешерюгол Клаудиу Кешерю  50'
Елвис Мануизлиза Елвис Ману  46' Хари Кейн  Хари Кейнизлиза
Бърнард Текпетейвлиза Бърнард Текпетей  Vinicius  Viniciusвлиза
Муса Сисоко  Муса Сисокоизлиза
Пиер-Емил Хьойберг  Пиер-Емил Хьойбергвлиза
33' Лукас Моура  Лукас Моурагол
Анисе Абелжълт картон Анисе Абел  15'
13' Хари Кейн  Хари Кейнгол
2 Ъглови удари 5
2 Засади 3
3 Точни удари 9
4 Неточни удари 9
44 Притежание на топката % 56
1 Жълти картони 1
5 Смени 5
8 Извършени фалове 15
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Тотнъм Тотнъм
3
2
0
1
6:2 (4)
6
2 Антверп Антверп
3
2
0
1
3:2 (1)
6
3 ЛАСК Линц ЛАСК Линц
3
2
0
1
5:6 (-1)
6
4 Лудогорец Лудогорец
3
0
0
3
5:9 (-4)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: Марин Маринов, Sportal.bg

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Спортни новини		 Прочетена 1144

Добави коментар ›› Коментари (4)

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Украйне калдарама се каем
(Гост) 4
отговор
05 ноември 2020 | 23:31

ТР билиорму сун Рейтинг: 0 1

Висс22Пешо
(Гост) 3
отговор
05 ноември 2020 | 23:17

Тоз Ши га коля докато е жифф Рейтинг: 0 1

Венци Стефанов
(Гост) 2
отговор
05 ноември 2020 | 23:12

На Кире катуна трети мач не знае какво става в защита, той характер били показали. Ловешкия катун още по-зле. Рейтинг: 0 1

Калдарама,се кае вестника
(Гост) 1
отговор
05 ноември 2020 | 23:11

Ши пич теби изкарам червата през устата Рейтинг: 0 1

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