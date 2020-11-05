Кейн: Тази победа ще ни помогне да се съвземем

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|Група K
|ЦСКА Москва
|0:0КР
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|Фейенорд
|1:4КР
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Кейн: Тази победа ще ни помогне да се съвземем05 ноември 2020 | 22:44 - Обновена
Нападателят Хари Кейн, който отбеляза своя гол №200 с екипа на Тотнъм, сподели впечатленията си от победата на "шпорите", които се наложиха с 3:1 над Лудогорец.
"Трудно е да затвориш среща като тази. Отбелязахме два гола през първата част. Леко разочароващо е, че допуснахме попадение през втората част, но се радвам, че успяхме да се справим.""Времето лети толкова бързо. Имам чувството, че беше вчера, когато отбелязах първия си гол за Тотнъм. Това е прекрасно постижение за мен, надявам се, че ще продължа в същия дух", заяви англичанинът.
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