Кейн: Тази победа ще ни помогне да се съвземем

Нападателят Хари Кейн, който отбеляза своя гол №200 с екипа на Тотнъм, сподели впечатленията си от победата на "шпорите", които се наложиха с 3:1 над Лудогорец.





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"Щастлив съм с това постижение. Доволен съм от трите точки и от представянето на отбора. Можехме да отбележим още, но така се случи. Трябваше да се съвземем след миналата седмица. Мисля, че представянето тази вечер бе на ниво. Миналата седмица не беше лесно да се приберем вкъщи след мача в Европа. Сега сме в добра позиция, така че ако спечелим и следващите ще успеем да продължим", заяви Кейн.

"Трудно е да затвориш среща като тази. Отбелязахме два гола през първата част. Леко разочароващо е, че допуснахме попадение през втората част, но се радвам, че успяхме да се справим."

"Времето лети толкова бързо. Имам чувството, че беше вчера, когато отбелязах първия си гол за Тотнъм. Това е прекрасно постижение за мен, надявам се, че ще продължа в същия дух", заяви англичанинът.