Един гол стигна на Ница срещу Апоел

Отборът на Ница постигна минимална победа с 1:0 при домакинството си на Апоел Беер Шева от група С на Лига Европа.

Единствения гол в срещата отбеляза Амин Гоуири в 22-ата минута, когато се разписа с воле след центриране на Юсеф Атал. През втората част пък гредата спря удар на Жозуе от състава на гостите. Всички отбори в групата имат по три точки, като са подредени в следния ред според головата им разлика: Байер (Леверкузен), Апоел, Славия (Прага) и Ница.

All four teams in Group C are level on points after two games.



